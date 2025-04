MotoGP Qatar 2025. Marquez poker di pole! Disastro Bagnaia!

Il lunghissimo sabato del Gran Premio del Qatar si è aperto con una sessione interlocutoria di FP2 e con una emozionante qualifica che ha decretato il poleman di Lusail. Udite udite: Marc Marquez. Ma la notizia di giornata è che il suo contendente principale, Francesco Bagnaia, ha avuto una sessione sfortunata, impelagato nel traffico durante il primo run, è poi caduto nel secondo quando aveva iniziato il suo giro in anticipo sugli altri per non offrire la scia a nessuno (ma Di Giannantonio se l'era presa lo stesso) e con un vantaggio eccellente sulla pole provvisoria di Marquez al primo riferimento. Poi al secondo tentativo Marc sfrutta la scia di Morbidelli per staccare il nuovo record della pista di Lusail: 1:50.499! Secondo il fratello Alex, con il tempo di 1.50.600, poi il sorprendente Fabio Quartararo, che mette la sua Yamaha a Sandwich tra quattro Ducati, con un tempo anch'esso inferiore al vecchio record del tracciato. Seconda fila per le Ducati gialle di Franco Morbidelli e Fabio Di Giannantonio, con la KTM del sorprendente Maverick Vinales. Terza fila con Johann Zarco (Honda), Fermin Aldeguer (Ducati) e Alex Rins (Yamaha), mentre in quarta fila ci saranno Ai Ogura (Aprilia), Pecco Bagnaia e Pedro Acosta (KTM). Sarà un weekend in estrema salita quella del bicampione MotoGP in tuta rossa.

Sprint Ogura, Martin in crescita

Dalla Q1 erano saliti in Q2 il sosprendente rookie Ai Ogura, che con la sua Aprilia ha completato l'ultimo giro in un ottimo 1.51:104, e Alex Rins, che è passato nonstante i 4 decimi abbondanti incassati dal giapponese. In quinta fila scatteranno le due Aprilia ufficiali, quelle di Marco Bezzecchi (fuori per 4 centesimi) e di un comunque bravissimo Jorge Martin, che sta ancora conoscendo la sua moto ma che, nonostante il dolore ai polsi, è fuori dalla Q2 per meno di un decimo. Con loro ci sarà anche la Honda di un Luca Marini in crescita, mentre occuperanno la sesta fila Jack Miller (Yamaha), Augusto Fernandez (Yamaha) e Brad Binder (KTM), mentre in settima ci saranno probabilmente i più delusi: Raul Fernandez (Aprilia), Enea Bastianini (KTM) e Joan Mir (Honda). Fanalino di coda il solito Somkiat Chantra su Honda.

Risultati Qualifiche MotoGP Qatar 2025

Risultati Gara Sprint MotoGP Qatar 2025

Pubblicato da Simone Valtieri, 12/04/2025