BIS YAMAHA Una gara bellissima il Gran Premio di Doha sulla pista di Losail. Alla fine a spuntarla in un gruppo di nove piloti che hanno battagliato per 22 giri, è stato Fabio Quartararo. La Yamaha, così come sette giorni fa, è emersa nel finale, ma stavolta è stato il francese a recuperare sulle Ducati di Martin e Zarco, davanti per tutta la gara, e a vincere staccandole nel finale. I due piloti sono saliti sul podio con lui, per una doppietta francese! Terzo Jorge Martin, che alla seconda gara tra i grandi fa una gara tutta di testa e si porta a casa il primo podio. Francesco Bagnaia getta al vento la sua occasione quando era terzo e con un errore a pochi giri dal termine, sprofonda dietro a Rins e Vinales, che alla fine lo precederanno all'arrivo. Male anche Miller, che bissa il nono posto del Qatar, dietro a un opaco Mir a Binder. Chiude la top ten Aleix Espargaro, davanti agli italiani Bastianini e Morbidelli.

LA PARTENZA Si spengono i semafori e scatta benissimo dalla prima casella Jorge Martin che si impenna e va in fuga davanti a Zarco, Aleix Espargaro, Oliveira, Rins e Mir. Male la partenza di Miller, Quartararo, Vinales e Bagnaia che sono costretti a rimontare. Parte male anche Morbidelli, che scivola in 13° posizione al primo giro, mentre le due Suzuki si mettono nella top 5 sin dal termine del primo giro. Subito tantissima bagarre nel gruppo, con Mir, Quartararo e Bagnaia che commettono qualche errore. Chi è impeccabile è Rins che approfitta di un tentativo di attacco fallito di Aleix Espargaro a Zarco per passarlo e mettersi in terza piazza provvisoria. Lo spagnolo ingaggia un bel duello con Zarco, mentre dietro Mir passa Oliveira e le due Ducati ufficiali si mettono davanti alle due Yamaha ufficiali.

VENTO FORZA NOVE Tutti in fila nei primissimi giri di gara, con Martin che non riesce a fare il vuoto e fa da capotreno e un lungo trenino. Zarco e Rins si alternano come secondo vagone, mentre Bagnaia risale diventando sesto e andando a caccia di Mir e Aleix Espargaro. Le Ducati sfruttano il lungo rettilineo di Losail per guadagnare posizioni, mentre Suzuki e Yamaha si difendono nelle parti miste. Bagnaia passa Mir al settimo giro ed Aleix Espargaro al nono. Il trenino inizia a perdere vagoni, ne restano nove attaccati, con la coda tinta di blu Yamaha e con Oliveira che si stacca con la sua KTM. Espargaro scivola e le Ducati risalgono e così a 12 giri dal termine l'unica non Ducati nella top 5 è la Suzuki di Rins, terzo a sandwich tra le Pramac di Martin e Zarco e le ufficiali di Bagnaia e Miller.

BAGARRE! A 10 giri dal termine diventano tre le Ducati sul podio virtuale, con Pecco Bagnaia che supera Alex Rins (il quale poco prima aveva rischiato di stendersi perdendo per un attimo l'anteriore) e si mette a caccia di Martin e Zarco. Miller è subito dietro ma viene passato da Mir, mentre le due Yamaha di Quartararo e Vinales sono in costante lotta con un mai domo Aleix Espargaro. Miller e Mir al giro successivo si agganciano all'inizio di rettilineo e scivolano in fondo al gruppone dei nove. La bagarre tra i due ha avvantaggiato Quartararo, che coglie l'occasione per riprendere Rins e superarlo, mettendosi in scia alle tre Ducati. Rins però non ci sta, e ingaggia una battaglia furibonda con il francese, densa di sorpassi e controsorpassi, davanti a Miller, Vinales, Aleix Espargaro e Mir, che chiude il trenino.

ARRIVANO LE YAMAHA! Dopo aver sistemato la pratica Rins, Quartararo riesce a beffare Bagnaia e prendersi la terza piazza, con Pecco che per rispondere va largo alla prima curva e precipita in settima posizione dietro anche a Rins e Vinales. Tutto da rifare per l'italiano, con Quartararo che si fa pericoloso negli scarichi del connazionale Zarco ma che deve anche guardarsi da un Miller aggressivo. Ma prevenire è meglio che curare, e dunque Quartararo passa Zarco e poche curve dopo supera anche Martin! Da dietro sale forte anche Vinales, con le Yamaha che a quattro giri dal termine si fanno pericolosissime. Arriva il rettilineo a risistemare un po' le cose per la Ducati, ma arrivano le curve e Quartararo passa di nuovo davanti! Le Ducati sembrano tutte in calo, e così Vinales si porta sul podio virtuale davanti a Zarco.

FUGA QUARTARARO! Negli ultimi tre giri è accademia Quartararo! Il francese va in fuga e stacca le due Ducati Pramac di Martin e Zarco, lasciandole a lottare con il suo compagno Vinales e con la Suzuki di Rins. Le due Ducati ufficiali di Miller e Bagnaia sono invece sesta e settima posizione e lottano tra loro per le briciole, mentre la quinta Ducati, di Enea Bastianini, risale nel frattempo verso la top ten. Bagnaia passa Miller ma non può fare più nulla per recuperare altre posizioni. Vince Quartararo, con i due Pramac che lottano per tutto l'ultimo giro e con Zarco che passa Martin all'ultima curva, prendendosi anche la vetta iridata! Doppietta francese con lo spagnolo sul podio alla seconda gara in MotoGP! Dietro di loro Rins e Vinales, poi Bagnaia e Mir. Ottavo Brad Binder, che nel finale beffa Miller e Aleix Espargaro, mentre 11° è Enea Bastianini, davanti a Franco Morbidelli. Rossi alla fine è 16°, in rimonta nelfinale ma fuori dalla zona punti