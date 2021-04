PROVE DI SETUP Si è chiusa la terza sessione di prove libere a Losail, dove domani si disputerà il Gran Premio di Doha sullo stesso tracciato - e con lo stesso layout - che ha visto vincere Maverick Vinales la settimana scorsa, davanti alle Ducati di Zarco e Bagnaia. Normalmente le FP3 sono la sessione più battagliata, ma vista la collocazione mattutina, questo compito l'hanno già assolto le FP2 di ieri sera, perciò oggi tutti i team si sono dedicati a lavorare sul setup delle moto e i piloti a fare comparazioni di gomme e mappature, in vista delle FP4 e - soprattutto - delle qualifiche di stasera (ore 19, in diretta su DAZN, Sky e TV8).

TEMPI NELLA TEMPESTA Il lavoro non è comunque stato semplice visto che, soprattutto nella prima parte della sessione, la pista è stata interessata da una tempesta di sabbia abbastanza consistente, che aveva già rovinato le libere di Moto3 e Moto2. La differenza nella classe regina è stata, però, che negli ultimi 15 minuti è spuntato un po' di sole e l'attività in pista si è fatta più serrata, sebbene i tempi siano rimasti piuttosto alti. A spuntarla tra tutti è stato Fabio Quartararo, che all'ultimissimo minuto ha montato le gomme morbide (unico del gruppo di testa) per scrivere sui display 1:56.064, un tempo di 283 millesimi più veloce di quello della Suzuki di Alex Rins e di 386 di quello di Joan Mir.

BENE GLI ITALIANI Alle spalle del trio di testa c'è un assembramento di italiani e spagnoli in top ten. Per il tricolore ci sono Danilo Petrucci quarto e sempre più a suo agio sulla KTM, sesto Franco Morbidelli (Yamaha), settimo Enea Bastianini (Ducati) e nono Valentino Rossi, che sembra stia prendendo le misure alla sua M1, sebbene paghi ancora parecchio nel terzo settore. Per gli iberici, invece, a Rins e Mir si aggiunge Maverick Vinales in quinta piazza, e le due Honda di Alex Marquez e Pol Espargaro, rispettivamente in ottava e decima. Non sono scesi in pista i ducatisti Zarco, Marini (ha fatto un solo exit lap), Miller e Martin. L'appuntamento con le qualifiche è alle 18.20 per le FP4 e alle 19 in punto per le qualifiche con, si spera, meno sabbia e più cavalli erogati in pista!