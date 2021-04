I RISULTATI DEL GP DI DOHA In vista del weekend del 4 aprile il carrozzone della MotoGP è rimasto a Losail per correre la seconda gara consecutiva sulla pista del deserto. Si comincia venerdì con le prime due sessioni di prove libere del GP di Doha; poi sabato, quando andranno in scena le ultime due sessioni di prove libere e le due sessioni di qualifica. Infine domenica, alle ore 19, il Gran Premio di Doha. In questa pagina potrete trovare tutti i risultati ottenuti dai centauri della MotoGP nel corso delle varie sessioni sul circuito di Losail e la griglia di partenza del Gran Premio.

I risultati del Gran Premio di Doha 2021

Gara

Griglia di partenza

Qualifiche - Q2

Qualifiche - Q1

Prove Libere 4

Prove Libere 3

Prove Libere 2

Prove Libere 1

4 aprile 2021, ore 19.00

4 aprile 2021

3 aprile 2021, ore 19.25

3 aprile 2021, ore 19.00

3 aprile 2021, ore 18.20

3 aprile 2021, ore 14.15

2 aprile 2021, ore 19.00

2 aprile 2021, ore 14.40