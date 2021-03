GP DOHA IN TV Domenica scorsa è scattata la MotoGP con lo scoppiettante Gran Premio del Qatar sulla pista di Losail. Neanche il tempo di riprendere il fiato e già si torna in pista per il bis sullo stesso emozionante tracciato nel fine settimana pasquale. Stando a quanto visto nei giorni scorsi, occhi puntati sulle Yamaha del fresco vincitore Maverick Vinales e di Fabio Quartararo (Ma anche su quelle di Rossi e Morbidelli che dovrnano riscattarsi), sulle Suzuki di Joan Mir e Alex Rins, ma soprattutto sui razzi Ducati, con Pecco Bagnaia e Johann Zarco che proveranno a confermarsi sul podio, e con Jack Miller che andrà in caccia del riscatto.

Per non perdervi neanche un minuto di quello che accadrà nel secondo weekend dell'anno del Motomondiale, trovate qui sotto tutti gli orari (occhio, perché sono tutti diversi rispetto allo scorso appuntamento del Qatar), dalle libere del venerdì alle gare domenicali! L'appuntamento bis di Losail sarà trasmesso in diretta su SkySport MotoGP HD, in streaming su DAZN, e in chiaro sul digitale terrestre anche su TV8.

COME SEGUIRE LA MOTOGP IN DIRETTA? GLI ORARI TV SU SKY SPORT MOTOGP HD, TV8 e DAZN

Venerdì 2 aprile

12.50 - Prove Libere 1 - Moto3 (SKY, DAZN)

13.45 - Prove Libere 1 - Moto2 (SKY, DAZN)

14.40 - Prove Libere 1 - MotoGP (SKY, DAZN)

17.10 - Prove Libere 2 - Moto3 (SKY, DAZN)

18.05 - Prove Libere 2 - Moto2 (SKY, DAZN)

19.00 - Prove Libere 2 - MotoGP (SKY, DAZN)

Sabato 3 aprile

12.25 - Prove Libere 3 - Moto3 (SKY, DAZN)

13.20 - Prove Libere 3 - Moto2 (SKY, DAZN)

14.15 - Prove Libere 3 - MotoGP (SKY, DAZN)

16.30 - Qualifiche - Moto3 (SKY, DAZN, TV8)

17.25 - Qualifiche - Moto2 (SKY, DAZN, TV8)

18.20 - Prove Libere 4 - MotoGP (SKY, DAZN)

19.00 - Qualifiche - MotoGP (SKY, DAZN, TV8)

Domenica 4 aprile

13.40 - Warm Up Moto3, Moto2, MotoGP (SKY)

16.00 - Gara Moto3 (SKY, DAZN, TV8)

17.20 - Gara Moto2 (SKY, DAZN, TV8)

19.00 - Gara MotoGP (SKY, DAZN, TV8)

TUTTO SUL GP DEL QATAR 2021

Il Losail International Circuit sorge a pochi km da Doha, la capitale del Qatar, e ospita la MotoGP dal 2004. Il tracciato è lungo 5.400 metri e circondato da alcune aree in erba sintetica che impediscono alla sabbia del deserto di invadere la pista. La retta principale è lunga oltre un chilometro (1.068 metri), sui 5,4 km di lunghezza totale della pista, caratterizzata da sei curve a sinistra e 10 a destra e da una carreggiata larga 12 metri. Il record della pista in gara appartiene a Jorge Lorenzo, che lo stabilì nel 2016 in gara con la Yamaha realizzando il tempo di 1:54.927, mentre in qualifica il più veloce di tutti è quello della pole del GP Qatar 2021 di Francesco Bagnaia, che con la Ducati ha fermato i cronometri sul 1:52.772.

Per la gara bis in Qatar è previsto un tempo analogo a quello che ha interessato il GP di domenica scorsa. L'unica differenza di rilievo sarà che il vento sostenuto non solo arriverà già di sabato, ma sarà anche più intenso nella domenica di gara, quando le temperature si abbasseranno di qualche grado. Di seguito i dettagli da weather.com

Venerdì 2 aprile: temperature: max 35°, min 24°; soleggiato, precipitazioni 0%, umidità 34%, vento 13km/h.

Sabato 3 aprile: temperature: max 34°, min 23°; soleggiato, precipitazioni 0%, umidità 32%, vento 32km/h.

Domenica 4 aprile: temperature: max 29°, min 22°; nuvoloso, precipitazioni 0%, umidità 34%, vento 42km/h