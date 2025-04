Martin torna in pista a Lusail: Aprilia Racing ritrova la line-up completa

Dopo tre gare di assenza, Jorge Martin torna a disposizione di Aprilia Racing per il Gran Premio del Qatar, in programma questo fine settimana sul circuito di Lusail. Il pilota spagnolo, fermo dall’inizio della stagione a causa di un infortunio, affiancherà Marco Bezzecchi, regolarmente in pista nelle prime tre tappe del Mondiale di MotoGP 2025.

Il GP Qatar si correrà sul circuito internazionale di Lusail, tracciato lungo 5,4 chilometri e caratterizzato da 16 curve, di cui dieci a destra e sei a sinistra. Dopo l'esordio nel calendario MotoGP nel 2004, Lusail è noto per aver ospitato, nel 2008, il primo Gran Premio in notturna della storia della classe regina. Con il rientro di Martin, fin qui sostituito da Lorenzo Savadori, Aprilia Racing potrà contare per la prima volta in stagione sulla sua formazione titolare completa.

Martin: rientro con tante incognite

Martin, già infortunatosi durante la prima giornata di test invernali a Sepang, aveva riportato una frattura complessa al radio e allo scafoide della mano sinistra, oltre a una frattura calcaneare, in seguito a una caduta durante un allenamento. Operato lo scorso 25 febbraio, il pilota ha affrontato un intenso percorso di riabilitazione. Prima di poter ufficialmente prendere parte al weekend di gara, dovrà comunque ricevere l’idoneità medica da parte della commissione sanitaria del campionato.

Il rientro segna la prima occasione per Martin di valutare in condizioni di gara la propria forma fisica, dopo un periodo di inattività durato quasi cinque mesi. Le sue condizioni saranno osservate con attenzione durante il fine settimana qatariota. Lo spagnolo ha dichiarato: ''Ho tanta voglia di tornare in pista e sono felice di poter almeno provare a correre in Qatar. L’obiettivo sarà iniziare a costruire un po’ di fiducia con la RS-GP25 e cominciare a girare. Non so come sarà la mia condizione fisica, sicuramente non al 100%. Proveremo a fare del nostro meglio e a crescere piano piano. Fisicamente non sono nemmeno sicuro di riuscire a finire una gara, ma se ci riusciremo, sarà una vittoria perché vorrà dire che sto iniziando a riprendermi. Dobbiamo fare un passo alla volta per cercare di tornare al nostro livello appena possibile''.

Bezzecchi: focus sui punti deboli fin qui emersi

Prosegue intanto il cammino di Marco Bezzecchi, che arriva a Lusail dopo segnali positivi raccolti nella tappa americana di Austin, chiusa con il sesto posto. Nelle prime tre gare del 2025 il pilota italiano ha mostrato progressi costanti e una buona sintonia con la RS-GP25 e sbarca in Qatar con l’obiettivo di consolidare il feeling e centrare un risultato significativo, con il podio finora rimasto sempre fuori dalla portata del pilota dell'Aprilia.

MotoGP 2025: Marco Bezzecchi (Aprilia)

Il riminese ha dichiarato: ''La pista del Qatar è bellissima e mi è sempre piaciuta molto; correre di notte ha sempre un gran fascino. Questo fine settimana sarà sicuramente importante per cercare di fare dei miglioramenti nelle aree di difficoltà che abbiamo individuato nelle gare precedenti. Continueremo a lavorare duramente per cercare di ottenere il massimo''.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Luca Manacorda, 08/04/2025