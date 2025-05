Bezzecchi manda in estasi l'Aprilia. Rivola: "Un segnale per Martin"

Domenica memorabile per l'Aprilia sul circuito di Silverstone. Grazie all'impresa di Marco Bezzecchi, primo al traguardo dopo essere partito dalla decima posizione, la casa di Noale è tornata al successo in MotoGP oltre un anno dopo la vittoria di Maverick Vinales nel GP Stati Uniti 2024. Si tratta soprattutto di un risultato che arriva nel momento in cui più ce n'era bisogno, dopo che nelle ultime settimane si era parlato molto dell'intenzione di Jorge Martin di sfruttare una clausola del contratto per cambiare squadra a fine stagione. Una vicenda che forse ha persino regalato motivazioni extra, tanto che il CEO Massimo Rivola ha lanciato un chiaro messaggio al pilota spagnolo a fine gara.

Bezzecchi: ''Non abbiamo mai smesso di crederci''

Il passaggio in Aprilia avvenuto quest'inverno aveva rappresentato una scommessa per Marco Bezzecchi, desideroso di rilanciarsi dopo un'annata difficile. L'avvio sottotono della RS-GP25 aveva travolto anche l'italiano, finito addirittura dietro all'Aprilia privata di Ai Ogura in classifica generale.

MotoGP 2025, GP Gran Bretagna: Marco Bezzecchi (Aprilia)

L'impresa di Silverstone, impreziosita dal giro più veloce in gara, ripaga però in pieno l'attesa di questi primi mesi: ''È una sensazione incredibile, difficile da descrivere. La scorsa stagione è stata complicata, per cui avevo deciso d’intraprendere questa nuova avventura e Aprilia ha sempre creduto in me. Non potevo sognare una prima vittoria migliore con Aprilia. Il team sta lavorando molto bene, così come a Noale, sono molto felice e grato a tutti. Non dobbiamo mai smettere di lavorare, non sarà sempre facile, ma non abbiamo mai mollato e non abbiamo mai smesso di crederci''.

Rivola: ''Una vittoria che è anche un segnale per Jorge''

L'importanza della vittoria nel GP Gran Bretagna è stata ben sottolineata da Massimo Rivola: ''È stata una gara bellissima e assolutamente meritata, in un momento particolarmente difficile per noi, arrivata dopo praticamente sei mesi in cui avevamo immaginato uno scenario diverso, in cui pensavamo di lottare fin dall'inizio per le posizioni importanti con Marco e con Jorge. Sono veramente molto contento per Marco visto l'impegno che sta dimostrando e per tutta Noale, perché nessuno di noi si è abbattuto: abbiamo continuato a spingere e a portare novità per far crescere lo sviluppo della moto''.

MotoGP 2025, GP Gran Bretagna: Bezzecchi e Rivola

Come detto, non poteva esserci risposta migliore da parte di Aprilia alle tentazioni di fuga che hanno animato Martin nelle ultime settimane: ''Mi piace pensare che questo sia un punto di partenza, non un punto di arrivo, sia per noi sia per Marco, che rappresenta perfettamente lo spirito Aprilia Racing - ha aggiunto Rivola - Spero che questo sia anche un segnale che faccia vedere a Jorge che quando tornerà, potrà trovare una moto pronta per lottare per le posizioni importanti''.

Savadori: ''Abbiamo lavorato duramente per portare avanti lo sviluppo della RS-GP25''

Il successo di Bezzecchi è anche un premio per il lavoro di Lorenzo Savadori, diciottesimo sul traguardo di Silverstone: ''Sono davvero felice per Marco, per tutta l'Aprilia e per tutti i ragazzi del reparto corse. Stiamo lavorando duramente dall’inizio del campionato e portiamo avanti lo sviluppo della RS-GP25 direttamente in gara, quindi c'è tanta voglia di far bene. Sono davvero contento di vedere Marco e l’Aprilia vincere, e felice per tutti noi, me compreso. Dobbiamo continuare a insistere, lavorare sodo e non mollare mai''.

La vittoria a Silverstone è anche il miglior modo per lanciare l'Aprilia All Stars, la cui edizione 2025 si terrà al Misano World Circuit domenica prossima, 1° giugno.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Luca Manacorda, 26/05/2025