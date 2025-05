MotoGP Gran Bretagna 2025. Simply the Bez: il trionfo di Marco Bezzecchi!

Una gara pazza regala il trionfo a Marco Bezzecchi e all'Aprilia, rendendo così il Gran Premio di Gran Bretagna la seconda gara consecutiva senza vittorie di una Ducati. Sul podio sale di nuovo Johann Zarco, bravo a tenere viva la soft all'anteriore fino alla fine, e Marc Marquez, caduto alla prima partenza (così come suo fratello Alex) ma entrambi riammessi per via dell'olio lasciato in pista da un altro incidente tra Espargaro e Morbidelli. Bezzecchi rimonta con costanza dalla 10° alla seconda posizione, alle spalle di un Quartararo magistrale. Il francese, però, è costretto al ritiro a causa di un problema all'abbassatore, quando la gara sembrava ormai sua, lasciando così a Bez un meritato trionfo. Marc Marquez si gioca il jolly, salva il salvabile e torna a casa con podio che gli consente di allungare ancora in testa allaclassifica iridata, conquistato allo sprint su Morbidelli e sul fratello Alex. Ottima rimonta anche per Acosta, sesto, mentre Miller è tra i protagonisti più vivaci ma paga alla fine l'usura delle sue gomme. Buon ottavo posto per Luca Marini con la Honda, mentre chiudono la top ten Fermin Aldeguer e Fabio Di Giannantonio. Colgono punti anche Mir, Vinales, Raul Fernandez, Alex Rins e Binder. E Bagnaia? Pecco era partito bene al secondo start, stava cercando di salvare la gomma media per tornare forte nel finale, ma prima una toccatina con Alex Marquez lo fa scivolare in decima posizione, poi un errore lo costringe al ritiro e a salutare, con ogni probabilità, i suoi sogni di gloria.

Pronti, partenza... e i Marquez vanno giù, ma si giocano il jolly!

Il Gran Premio di Gran Bretagna parte subito con una sorpresa enorme. Alla staccata della prima curva Alex Marquez piega troppo con le gomme fredde e scivola, finendo lungo nella via di fuga! Ne approfitta il fratello Marc che è il più veloce di tutti al via, e con uno slalom sciistico tra Quartararo e Bagnaia si prende la prima posizione e subito un buon margine di vantaggio su questi due, che iniziano a seguirlo nell'ordine. Alle loro spalle scattano molto bene Aldeguer e Miller, ma anche Luca Marini, che è nel gruppone di chi conta, e Joan Mir, che è addirittura 7° da 13° già all'inizio del secondo giro! Ma le sorprese non finiscono qui: Aleix Espargaro e Franco Morbidelli, lontano dalle telecamere, cadono in curva 17, lasciando dell'olio in pista (fuoriuscito dal serbatoio della Ducati numero 21). E poco dopo Marc Marquez si sdraia. Ma è la giornata fortunata per i due spagnoli, viene esposta la bandiera rossa e non essendo ancora stati completati tre giri (uno e mezzo, per la precisione), potranno entrambi ripartire.

Si riparte! Quartararo scappa, ma che Miller!

La gara viene accorciata di un giro e i piloti si schierano tutti nuovamente sulla griglia nell'ordine stabilito dalle qualifiche di ieri, con la quick-restart procedure. Dopo un secondo giro di allineamento si riparte, e stavolta le cose vanno diversamente: il migliore di tutti è Pecco Bagnaia che transita per primo in curva-1 ma Quartararo sfrutta la gomma morbida all'anteriore per riprendersi subito la prima piazza e fuggire. Parte bene anche Marc Marquez, sia lui sia Jack Miller (anche lui con la morbida) sopravanzano un Alex Marquez più guardingo, che viene superato anche da uno scatenato Johann Zarco nel corso del giro-1! Chiudono la top ten Marini, Bezzecchi, Mir e Rins, mentre i due del team VR46 sono 11° Morbidelli e 12° Di Giannantonio. Inizia il secondo giro e Jack Miller si mette dietro le due Ducati rosse in poche curve, prendendosi la seconda piazza. Marc Marquez, per provare a passare Bagnaia va largo e si infila anche Zarco! Quartararo, intanto, se n'è andato: 2'' di vantaggio per lui su Miller.

Fuga Quartararo, Bez rimonta, Bagnaia sbagila e cade!

Ma il delirio continua, in questa gara bellissima! Bagnaia viene infilato da Zarco e Marc Marquez insieme, ma il secondo va largo e scivola alle soglie della top ten, così come lo stesso Bagnaia, forse toccato da Alex Marquez e costretto ad andare largo! A rimontare nel gruppone alle spalle dei primi tre c'è soprattutto Marco Bezzecchi, che a forza di sorpassi si mette in quarta posizione alle spalle di Quartararo, Miller e Zarco! Al giro 4 Bagnaia corona la sua pessima giornata cadendo e finendo nella ghiaia braccia al cielo, imprecando probabilmente. Quartararo al giro 4 ha già 3,5 secondi di margine su Miller, poi Bezzecchi che supera Zarco e sale sul podio virtuale. Quinto è Alex Marquez, con Morbideli che riesce a rimontare fino alla sesta piazza, davanti a Mir, Marini e Marc Marquez. Poi si apre un piccolo gap con un gruppetto composto da Aldeguer, Di Giannantonio, Acosta e Binder. Marc Marquez all'inizio del giro 5 passa Marini e comincia a rimontare, portandosi in ottava piazza.

Bez secondo e comincia a rosicchiare decimi a Quartararo!

La gara prosegue sul solco della fuga di Fabio Quartararo, che dopo 7 giri su 19 con la sua Yamaha porta a 5'' il margine di vantaggio sul secondo, che nel frattempo è diventato Marco Bezzecchi, bravo a passare anche Miller. E proprio Miller inizia ad avvertire problemi con la gomma morbida, venendo risucchiato anche da Zarco e Morbidelli. Dietro Marc Marquez si mette in scia al fratello Alex al giro 8, beffando Mir. Nono Marini mentre entra in top ten Acosta, ieri bravo nella sprint a rimontare. Marc Marquez comincia a sfruttare la gomma media e infila suo fratello, iniziando il nono giro in sesta posizione e cnocludendolo in quinta, grazie al sorpasso su Miller. Dietro di lui Mir passa Alex Marquez e Acosta beffa Marini in un gruppetto tutto pepe tra la 7° e la 12° posizione, di cui fanno parte anche Di Giannantonio e Aldeguer. La successiva preda di Marquez è Franco Morbidelli che viene passato al giro 11 scivolando in quinta piazza. Ma Morbido non ci sta e gliela rende dura, passando nuovamente lo spagnolo, prima che questo torni nuovamente in quarta piazza.

💪@marcmarquez93 up to 6th!



A podium may not be out of reach yet 👀#BritishGP 🇬🇧 pic.twitter.com/60x80lpAur — MotoGP™🏁 (@MotoGP) May 25, 2025

Problema Quartararo! Bezzecchi si ritrova in prima posizione!

Gli ultimi otto giri iniziano Quartararo che argina la piccola rimonta innescata da Bezzecchi, con l'italiano che deve badare ai piloti alle sue spalle: Zarco in primis, ma soprattutto Marc Marquez, che non è lontanissimo dal podio e aha tutto il tempo per recuperare. Al 12° giro però i sogni di gloria di Quartararo si frantumano: un problema tecnico sulla sua Yamaha (probabilmente il blocco dell'abbassatore posteriore) lo costringe al ritiro. Uno smacco enorme per il protagonista di questo weekend. La classifica si riscrive a ogni giro, quando ne mancano sei alla fine il podio è Bezzecchi-Zarco-Marquez, con Miller, Morbidelli, Alex Marquez, Acosta, Mir, Marini e Di Giannantonio in top ten. Quando mancano 5 giri al termine Bezzecchi ha 3,5 secondi da gestire su Zarco, il quale può contare su solo 1,8 secondi di margine su Marc Marquez. Alle loro spalle Jack Miller perde la posizione su Morbidelli, ma lotta e si tiene quella su Alex Marquez.

Trionfo Bezzecchi! 2° Zarco, Marquez podio allo sprint!

Si entra nella fase decisiva. Mentre prosegue il duello tra Miller e Alex Marquez, esce dalla top ten Mir, superato da Aldeguer e Di Giannantonio. Sale il margine di Bezzecchi su Zarco, mentre scende quello tra il francese e Marc Marquez, ma Morbidelli sembra ancora più in palla, avvicinandosi a grandi balzi sul leader del mondiale. Miller alla fine alza bandiera bianca e deve arrendersi ad Alex Marquez, quinto, e ad Acosta. Il penultimo giro non vede cambiamenti di posizione, con Bezzecchi sempre più primo, con Zarco che ha più di un secondo su un Marquez che deve battagliare duramente con Morbidelli per restare sul podio. Un ultimo giro bellissimo tra Marc e Morbido che vede lo pagnolo transitare davanti di un nulla sulla linea del traguardo, dopo tre sorpassi e controsorpassi, con Alex Marquez che non riesce ad approfittarne e resta quinto. Ma la gloria è davanti a loro: vince Marco Bezzecchi, che riporta l'Aprilia al trionfo in MotoGP, davanti alla Honda di Zarco! Il resto della top ten è completato da Acosta, Miller, Marini, Aldeguer e Di Giannantonio, mentre raccolgono punti anche Mir, Vinales, Fernandez, Binder e Rins. Lontani, lontanissimi, Oliveira, Bastianini, Savadori e Chantra.

Griglia di partenza MotoGP Gran Bretagna 2025

Risultati Gara MotoGP Gran Bretagna 2025

Pos. Pilota Naz. Moto Tempo / Gap 1 Marco Bezzecchi ITA Aprilia 38'16.037 2 Johann Zarco FRA Honda +4.088 3 Marc Márquez ESP Ducati +5.929 4 Franco Morbidelli ITA Ducati +5.946 5 Álex Márquez ESP Ducati +6.024 6 Pedro Acosta ESP KTM +7.109 7 Jack Miller AUS Yamaha +7.398 8 Luca Marini ITA Honda +7.729 9 Fermín Aldeguer ESP Ducati +8.584 10 Fabio Di Giannantonio ITA Ducati +9.764 11 Joan Mir ESP Honda +10.320 12 Maverick Viñales ESP KTM +11.318 13 Raúl Fernández ESP Aprilia +16.175 14 Alex Rins ESP Yamaha +16.312 15 Brad Binder RSA KTM +16.262 16 Miguel Oliveira POR Yamaha +31.641 17 Enea Bastianini ITA KTM +38.225 18 Lorenzo Savadori ITA Aprilia +40.488 19 Somkiat Chantra THA Honda +48.884 Rit. Fabio Quartararo FRA Yamaha 12 giri Rit. Aleix Espargaró ESP Honda 3 giri Rit. Francesco Bagnaia ITA Ducati 3 giri

