MotoGP Gran Bretagna 2025. Alex stacca Marc Marquez e vince la sprint! Diggia terzo!

Il sabato del Gran Premio di Gran Bretagna a Silverstone si apre all'insegna della fantastica pole di Fabio Quartararo. Il francese della Yamaha ottiene la terza partenza al palo consecutiva dopo quelle di Jerez e Le Mans, rifilando ben 3 decimi alla Ducati di Alex Marquez e 6 a quella di un Francesco Bagnaia che era sembrato essere più centrato rispetto alle ultime uscite (spoiler, nella sprint non andrà bene). Poca fortuna hanno riservato le qualifiche a Marc Marquez, comunque quarto nonostante un paio di errori, l'ultimo decisivo per la sua posizione in griglia. Con lui ha colto un posto in seconda fila Fermin Aldeguer, quarta Ducati, a sandwich tra le Yamaha del poleman e di Jack Miller, sesto. Settima e ottava piazza per gil itailani Fabio Di Giannantonio (Ducati) e Luca Marini (Honda), davanti al vincitore del GP di Francia, Johan Zarco su Honda, e all'altro connazionale Franco Morbidelli (Ducati), che apre la quata fila in compagnia di un deluso Marco Bezzecchi (Aprilia) e di Alex Rins (Yamaha). Dalla Q1 erano saliti Marini e Morbidelli, che avevano estromesso dal segmento principale Joan Mir (Honda), Pedro Acosta (KTM) e Miguel Oliveira (Yamaha), i tre che scatteranno in quinta fila. Sesta fila, invece, per Raul Fernandez (Aprilia) e per le KTM di Enea Bastianini e Maverick Vinales, i delusi di giornata, così come Brad Binder, 19° sempre su KTM. Chiudono lo schieramento Lorenzo Savadori (Aprilia), Aleix Espargaro (Honda) e Somkiat Chantra (Honda).

La gara sprint, corsa nel pieno del pomeriggio britannico, ha premiato invece Alex Marquez, scattato bene e poi bravo ad approfittare di un'imperfezione di suo fratello Marc, che dalla quarta posizione era riuscito ad arrivare in prima nel corso del solo primo giro! Poi, però, un lungo ha tradito lo spagnolo che ha perso la posizione sul fratello e lo ha iniziato a rincorrere per tutta la gara, senza però riuscire a prevalere e mollando nel finale. Sul podio è finito anche Fabio Di Giannantonio, che si è tolto di dosso la ruggine di inizio stagione, recuperando con decisione sin dai primi giri e riuscendo nel finale ad avvicinarsi persino ai due Marquez. Alle spalle dell'italiano un grandissimo Marco Bezzecchi, che girando al ritmo del vincitore ha rimontato dalla 11° alla 4° piazza con un'Aprilia finalmente in palla, mentre Johann Zarco è giunto quinto, beffando all'ultimo giro un modesto Francesco Bagnaia.

Proprio Pecco Bagnaia era sembrato a suo agio soprattutto nei primi giri, quando - dopo aver superato Quartararo - si era lanciato all'inseguimento dei due Marquez. Purtroppo, è stato un fuoco di paglia. Il due volte iridato MotoGP è calato alla distanza e si è fatto fagocitare dal gruppo inseguitore. Stessa sorte per Fabio Quartararo, che dopo l'abbrivio dalla prima casella, è lentamente stato inghiottito dagli avversari, e - pur apparendo più pimpante di Bagnaia nel finale - non è riuscito a risuperarlo chiudendogli alle spalle. A punti hanno chiuso anche un ottimo Acosta, rimontante dalle retrovie, e Miller, che ha portato a casa quantomeno un punticino. Di poco fuori dalla zona punti Marini, decimo in scia all'australiano, e Morbidelli, facente parte dello stesso gruppo, così come Mir e Vinales. Pià staccato Aldeguer, autore di un errore nelle primissime fasi, e Bastianini, 15°. Unico ritirato di giornata Brad Binder, caduto al 2° di10 giri.

