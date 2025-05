MotoGP Gran Bretagna 2025, le pagelle di Silverstone

Le pagelle del Gran Premio di Gran Bretagna a Silverstone: Quartararo il migliore di giornata, con Bezzecchi e Zarco molto vicini. Bocciati Alex Marquez e Bagnaia. Marc ''delivera'' sempre, bravi anche Morbidelli e Acosta. Bastianini: il punto più basso.

FABIO QUARTARARO - VOTO 10 - Il vincitore morale di giornata è lui, senza il problema all'abbassatore della sua Yamaha avrebbe di certo vinto, e con grande merito. Tranquillo Fabio, la strada è quella giusta.

MARCO BEZZECCHI - VOTO 9,5 - La vittoria gli è stata offerta su un piatto d'argento, ma lui se l'è presa con merito rimontando a suon di sorpassi dalla decima alla seconda piazza. La rinascita del Bez è completa!

JOHANN ZARCO - VOTO 9 - Le Mans non era un fuoco di paglia. Senza la pioggia a intervenire, il francese si gioca comunque le posizioni che contano e tiene viva la soft fino alla fine, battendo Marquez.

MARC MARQUEZ - VOTO 7 - Non può non pesare sui suo voto l'errore dopo il primo start. Gioca il jolly, riparte, sbaglia ancora, non è il solito Marc ma alla fine nel finale riesce a metterci una pezza: è il suo anno...

FRANCO MORBIDELLI - VOTO 8 - Incolpevole sul primo incidente, alla ripartenza si mette a rimontare con pazienza e nel finale rende la vita difficile a Marquez. Il podio gli sfugge per un nulla, se lo meritava.

ALEX MARQUEZ - VOTO 5 - Forse è anche il suo anno, oltre a quello di Marc. Anche lui si gioca il jolly dopo essere caduto. Poi, però, non è quello di ieri, fa gara di metà gruppo e si avvicina al podio solo nel finale.

FRANCESCO BAGNAIA - VOTO 4 - Con la media davanti doveva fare una gara d'attesa ma dopo l'ottima partenza perde posizioni, poi una toccatina e finisce decimo, ultima posizione occupata prima della caduta.

I voti degli altri

PEDRO ACOSTA - VOTO 7,5 - Come ieri, gran gara in rimonta. Piano piano sta tornando sui suoi livelli.

JACK MILLER - VOTO 7 - Fa divertire tutti, peccato che si mangi la gomma e nel finale perda posizioni.

LUCA MARINI - VOTO 7 - Ottima consistenza per tutta la gara, alla fine coglie un buon ottavo posto.

FERMIN ALDEGUER - VOTO 6 - Dopo le qualifiche ci si aspettava qualcosa di meglio che un 9° posto.

FABIO DI GIANNANTONIO - VOTO 5 - Ci si attendeva il Diggia di ieri, invece non si è proprio visto.

JOAN MIR - VOTO 5,5 - Discreto nella prima parte, poi si arrende al compagno e scivola fuori la top 10.

MAVERICK VINALES - VOTO 5,5 - Oggi non si è visto il Mav delle ultime uscite, ma è la seconda KTM.

RAUL FERNANDEZ - VOTO 5,5 - Gara un po' anonima, vince una guerra dei poveri con Rins e Binder.

ALEX RINS - VOTO 5 - Con la Yamaha ormai si può fare bene ma lui non lo mostra e su una delle sue piste.

BRAD BINDER - VOTO 5 - Terza KTM, staccato dalle prime due. Non un gran momento per Brad.

MIGUEL OLIVEIRA - VOTO 5 - Deve ritrovare il feeling dopo il rientro, per ora è sotto i suoi standard.

ENEA BASTIANINI - VOTO 4 - Dal trionfo dell'anno scorso alla gara più brutta oggi. Riprenditi Bestia!

LORENZO SAVADORI - VOTO 6 - Fa il suo, finisce comunque davanti a un pilota ufficiale.

SOMKIAT CHANTRA - VOTO 4 - Non sembra pronto per la categoria, la MotoGP gli sta facendo male.

ALEIX ESPARGARO - VOTO 4 - Caduto nei primi giri dopo il primo start, non finisce la seconda gara.

Pubblicato da Simone Valtieri, 25/05/2025