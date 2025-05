MotoGP Gran Bretagna 2025. Marquez al top nelle prequalifiche... ma è Alex!

Il venerdì del Gran Premio di Gran Bretagna a Silverstone si apre all'insegna dei fratelli Marquez, come pressoché ogni gara di questa stagione. Nella prima sessione di prove libere sulla leggendaria pista britannica, il più grand dei due, Marc Marquez, ha chiuso i 45 minuti di attività in pista con il miglior tempo di 1:58.702, rifilando più di tre decimi a Franco Morbidelli, anch'esso sulla Ducati. Terzo è stato Alex Marquez, a quattro decimi dal fratello, davanti all'Aprilia di un Marco Bezzecchi particolarmente ispirato e alla Yamaha di Jack Miller. Non particolarmente brillante è stato invece Francesco Bagnaia, ottavo a otto decimi dal compagno di team, ancora alle prese con problemi di feeling con la GP25, dietro anche alla KTM di Maverick Vinales e alla Yamaha di Fabio Quartararo, due dei piloti più in forma del momento. Hanno chiuso la top ten la Yamaha con Alex Rins e la KTM con Pedro Acosta, mentre sono rimasti più staccati i due ducatisi Fermin Aldeguer e Fabio Di Giannantonio, così come le tre Honda di Joan Mir, Johann Zarco e Luca Marini, tutti in fila nei 15. Faticano ancora Brad Binder ed Enea Bastianini, rispettivaent 16° e 19°, che mettono a sandwich le due Aprilia del match Trackhouse di Raul Fernandez e di Ai Ogura (caduto rovinosamente a fine turno). Hanno chiuso la classifica la Yamaha di Miguel Oliveira, la Honda della wild card Aleix Espargaro, quella di Somkiat Chantra e l'Aprilia di Lorenzo Savadori.

Prequalifiche: Alex Marquez fa il nuovo record, ma che Quartararo!

Al pomeriggio cambia il nome al comando ma non il cognome. Alex Marquez riscrive la storia della pista di Silverstone siglando il nuovo record per la MotoGP in 1:57.295! Ilgiovane spagnolo è riuscito a strappare in extremis il miglior tempo delle prequalifiche a un Quartararo che aveva lasciato tutti a bocca aperta, rifilando 3 decimi a tutto il resto della ciurma prima dell'exploit di Alex. Ottima prestazione anche per Miller, che dimostra di trovarsi sempre meglio in sella alla Yamaha, siglando il terzo tempo di giornata, davanti a nientepopodimeno che Marc Marquez, imperfetto nella sessione pomeridiana rispetto al perentorio turno del mattino. Il migliore degli italiani è invece Bezzecchi che con l'Aprilia si ferma a 372 decimi dal miglior tempo, precedendo di un soffio le Ducati di Di Giannantonio e di una Bagnaia che solo nel finale è riuscito a entrare in top 10. Si qualificano per la Q2 diretta anche Zarco, Rins (la terza Yamaha, non era mai successo che in tre fossero direttamente qualificate al segmento decisivo della qualifica) e Aldeguer.

Morbido e Vinales rimandati! Binder e Bastianini bocciati.

La lista degli iscritti alla Q1 di domattina comincia con Pedro Acosta, fuori dalla top ten per una manciata di centesimi, davanti alla Honda di Mir e alla Yamaha di Oliveira. I più delusi di giornata sono però Maverick Vinales, che in mattinata aveva fatto vedere buone cose, e Franco Morbidelli, che ne aveva fatte vedere di ottime, prima di finire a 8 decimi dalla vetta e di rischiare un drop di tre posizioni in griglia per un impedimento nei confronti di Bezzecchi, impegnato in un giro veloce. Ci si aspettava qualcosa di più anche da Marini, 16°, mentre Brad Binder incassa circa un secondo da Marquez, e Bastianini quasi 1''4. Peggio di loro fanno solo Raul Fernandez, Savadori, Espargaro e Chantra, mentre non ha partecipato alla sessione Ogura, infortunatosi al ginocchio nella mattinata.

Risultati Prove Libere 1 MotoGP Gran Bretagna 2025

Risultati Prequalifiche MotoGP Gran Bretagna 2025

Pubblicato da Simone Valtieri, 23/05/2025