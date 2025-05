Aprilia ribadisce: “Il contratto con Jorge Martín è valido fino al 2026”

Tramite un comunicato stampa diffuso questa mattina, Aprilia Racing ha ribadito ufficialmente che il contratto con Jorge Martín, valido fino alla fine del 2026, è pienamente efficace e deve essere rispettato da entrambe le parti. Il team ha sottolineato di aver sempre onorato gli accordi nei tempi e nei modi stabiliti e conferma l’intenzione di continuare su questa linea.

La squadra di Noale ha smentito categoricamente l’esistenza di trattative per una revisione della durata dell’accordo e ha lanciato un messaggio chiaro agli altri team, invitandoli a non avanzare alcuna offerta a piloti già sotto contratto. Tali azioni, evidenzia Aprilia, sarebbero considerate illegittime. Parallelamente, Aprilia ha confermato il pieno supporto a Martín nel suo percorso di recupero fisico dopo l'ennesimo infortunio patito in Qatar, augurandosi di rivederlo presto in pista in sella alla RS-GP.

Sirene giapponesi e clausole da interpretare: cosa è successo

La presa di posizione di Aprilia arriva dopo settimane di indiscrezioni su un possibile divorzio anticipato tra il team e Jorge Martín. Secondo quanto riportato da Motorsport.com, nel contratto del pilota spagnolo sarebbe presente una clausola che gli permetterebbe di liberarsi dall'accordo nel caso in cui non fosse stato in lizza per il titolo dopo il GP di Francia. Tuttavia, a causa degli infortuni che lo hanno tenuto lontano dalle prime gare della stagione, Martín non ha potuto accumulare punti sufficienti, rendendo la clausola potenzialmente inapplicabile. Inoltre, si vocifera che Martín abbia proposto di estendere il periodo di valutazione di sei gare, proposta che Aprilia avrebbe rifiutato.

MotoGP 2025: Jorge Martin (Aprilia)

A ciò si è aggiunto il rumor su un possibile passaggio di Martín alla Honda che ha ulteriormente alimentato le speculazioni, con il team giapponese che sarebbe interessato al pilota spagnolo nel caso in cui si liberasse dal contratto con Aprilia. Queste indiscrezioni hanno fatto molto rumore, tanto da portare al chiarimento ufficiale pubblicato oggi dalla casa di Noale. Nel frattempo, Martin salterà anche l'appuntamento di Silverstone in programma questo weekend, dove a sostituirlo sarà ancora il collaudatore Lorenzo Savadori.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Luca Manacorda, 22/05/2025