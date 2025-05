MotoGP Gran Bretagna 2025: orari, tv, meteo e segreti del circuito

La MotoGP ritorna nel fine settimana cno il settimo round stagionale, il Gran Premio di Gran Bretagna sul circuito di Silverstone. La classifica vede Marc Marquez veleggiare in solitaria in prima posizione, dopo la gara pazza di Le Mans e il secondo posto colto alle spalle della sorpresa francese Johann Zarco. Marc ha sfruttato al massimo le sfortune di Pecco Bagnaia e gli errori di suo fratello Alex. E così è già ora del riscatto per i due primi sfidanti del campionissmio, rinato in seno alla Ducati rossa di Borgo Panigale del team Lenovo. Dal canto suo, invece, Bagnaia dovrà continuare a cercare queel feeling mai trovato con la GP25 anche tra le velocissime curve dell'ex aeroporto inglese. A dar loro filo da torcere ci sarà una schiera di outsider lunghissima, dagli altri tre ducatisti, Fermin Aldeguer, Franco Morbidelli e Fabio Di Giannantonio, alla compatta pattuglia KTM guidata da un Maverick Vinales in gran spolvero e dal giovane Pedro Acosta. Occhi anche alle giapponesi, soprattutto con Fabio Quartararo (Yamaha) e il già citato Zarco (Honda), e all'altra italiana, l'Aprilia di Marco Bezzecchi in cerca di riscatto. Di seguito tutte le informazioni per seguire al meglio il settimo weekend della stagione motociclistica.

COME SEGUIRE LA MOTOGP IN DIRETTA? GLI ORARI TV SU SKY SPORT F1 HD E WEB SU MOTORBOX.COM

Venerdì 23 maggio

Prove libere 1: 12.45 – 13.30

Prequalifiche: 17.00 – 18.00

Sabato 24 maggio

Prove libere 2: 12.10 – 12.40

Qualifiche 1: 12.50 – 13.05

Qualifiche 2: 13.15 – 13.30

Sprint: 17:00

Domenica 25 maggio

Gara Moto2: 13:15

Gara MotoGP: 14:00

Gara Moto3: 15.30

COME SEGUIRE LA MOTOGP IN CHIARO? GLI ORARI TV SU TV8

Sabato 24 maggio

Qualifiche MotoGP: 10.50-11.30 (diretta)

Sprint MotoGP: 15:00 (diretta)

Domenica 25 maggio

Gara Moto2: 13.15 (diretta)

Gara MotoGP: 14.00 (diretta)

Gara Moto3: 15.30 (diretta)

LE CARATTERISTICHE DEL CIRCUITO - BY BREMBO

Secondo i tecnici Brembo che lavorano a stretto contatto con tutti i piloti della MotoGP, il Silverstone Circuit da 5,9 km di lunghezza rientra nella categoria dei circuiti mediamente impegnativi per i freni. In una scala da 1 a 6 presenta un indice di difficoltà di 3 avendo 11 frenate, di cui 5 della categoria Hard, 2 Medium e 4 Light. I freni vengono utilizzati per 37 secondi al giro, pari al 32 per cento della gara. La decelerazione massima a cui sono soggetti i piloti supera 1 g in 7 curve con punte di 1,5 g in due curve.

LA FRENATA PIÙ IMPEGNATIVA - BY BREMBO

La curva più dura del Silverstone Circuit per l’impianto frenante è la 15: le MotoGP passano da 324 km/h a 118 km/h in 5 secondi netti in cui percorrono 282 metri mentre i piloti esercitano un carico sulla leva del freno di 6 kg. La decelerazione è di 1,5 g, la pressione del liquido freno Brembo tocca i 12,9 bar e la temperatura dei dischi in carbonio arriva a 720.

IL METEO DEL GP

Venerdì 23 maggio: per lo più nuvoloso; temperatura 9°-17°; precipitazioni 20%; umidità 47%

Sabato 24 maggio: pioggia leggera; temperatura 12°-18°; precipitazioni 25%; umidità 67%

Domenica 25 maggio: parzialmente nuvoloso; temperatura 9°-18°; precipitazioni 30%; umidità 55%

Pubblicato da Simone Valtieri, 20/05/2025