MotoGP Francia 2025. Dal caos spunta Zarco! Marquez 2° in fuga iridata

Il Gran Premio di Francia 2025 passerà agli annali tra quelle più caotiche della storia recente. Una gara rocambolesca, contraddistinta da pioggia a intermittenza, cadute, incidenti, cambi moto, long lap penalty e scrosci improvvisi è stata alla fine vinta da Johann Zarco, bravo a non farsi condizionare dalle scelte altrui (e fortunato a restare in piedi alla prima curva, coinvolto nella maxi caduta di Bagnaia, Bastianini e Mir. Ci torneremo), scattando con le rain, pazientando qualche giro e ritrovandosi in testa dopo un terzo di gara. Da lì in poi il francese non solo ha mantenuto il comando, ma ha anche guadagnato su tutti gli altri, trionfando davanti a un pubblico di casa in tripudio e arrivando con 20'' e più di margine sul secondo. La Honda del team Lucio Cecchinello Racing ha così messo fine a una striscia record di successi della Ducati (22 consecutivi), con Marc Marquez che è ben contento del suo secondo posto. Il fratello Alex, infatti, cade due volte nel finale e non raccoglie punti, mentre Pecco Bagnaia è coinvolto in un incidente al via, scattando con le rain, e con la moto danneggiata è ultimo dei classificati (16°). Terzo l'ottimo Fermin Aldeguer, al primo podio in MotoGP! E se non avesse rimandato di un giro il cambio moto avrebbe potuto anche infastidire Marquez. Ai piedi del podio chiudono le KTM Pedro Acosta e di Maverick Vinales, mentre per gli italiani la gara è disastrosa a più riprese. Il migliore è Fabio Di Giannantonio, ottavo e dietro anche a Taka Nakagami e Raul Fernandez. Nono l'ottimo Lorenzo Savadori, davanti ad Alex Rins. A punti anche Luca Marini (Honda), Enea Bastianini (KTM, caduto al primo giro dopo aver toccato Bagnaia), Marco Bezzecch (Aprilia, caduto e risalito in sella), Franco Morbidelli (Ducati, caduto anch'esso). 16° e ultimo Bagnaia, sfortunatissimo. Alex Marquez, infine, è caduto due volte nelle fasi finali di gara, quando era terzo e seguiva il fratello a pochi secondi di distanza: un doppio errore fatale e che lo caccia a più di 20 punti da Marc nella classifica iridata. Ritirati anche Oliveira (era settimo, l'unico con Zarco e Nakagami a non aver cambiato la moto oggi e ad aver mantenuto le gomme da bagnato anche nei pochi giri senza pioggi a inizio gara), Brad Binder, Jack Miller, Fabio Quartararo (caduto nei primi giri dopo una super partenza) e Joan Mir.

Piove, anzi no. La gara parte nel caos!

Prima che si spegnessero i semafori due gocce di pioggia convincono tutti i piloti a tornare ai box e costringono la direzione gara a rinviare la partenza di qualche minuto. Peccato, però, che la pioggia smette di cadere ma tutti tornano in pista con le rain. Un nutrito gruppo di piloti rientra nuovamente ai box al termine del giro di allineamento, e in griglia rimangnoo pochissimi, tra cui Bagnaia, con le gomme rain. Tutti gli altri si schierano con loro ma devono sottostare alla nuova regola che impone un doppio long lap penalty per chi lascia la griglia. E allora è il caos. Si parte con più di metà schieramento con gomme asciutte e gli altri che doranno rientrare a cambiareal termine del primo giro, ma già alla prima curva chi aveva le rain è nettamente più lento e Bagnaia, dopo aver perso tante posizioni, viene steso da Bastianin! La sua moto centra poi quella di Mir. Si ritira lo spagnolo mentre l'italiano torna in sella e riesce a fare un giro ma ormai è ultimissimo. Davanti intanto scatta bene Quartararo, seguito dai Marquez e da Aldeguer. Alex Marquez supera il fratello, poi preda anche di Aldeguer. E comincia la girandola dei long lap penalty...

Torna la pioggia, succede di tutto!

Quartararo fa subito il suo long lap penalty e ricomincia a rimontare su chi gli è davanti, ma proprio quando è in scia a Marc Marquez scivola, e con lui Binder. Entrambi finiscono nella ghiaia ma il sudafricano riesce a ripartire (salvo ricadere al giro successivo e ritirarsi definitivamente) mentre il francese è costretto al ritiro. Dopo la tornata di long lap penalty davanti si ritrova Fermin Aldeguer, con Marc e Alex Marquez alle sue spalle che rientrano a montare le rain, mentre il rookie iberico è seguito da Di Giannantonio e... Savadori! Ma entrambi hanno ancora la gomma slick. Al giro successivo rientrano Aldeguer e Savadori, mentre cade Franco Morbidelli e poi riparte. In testa alla gara si ritrova così Johann Zarco, seguito da Miguel Oliveira, entrambi partiti già con le rain, alle loro spalle risale forte Marc Marquez con le rain, seguito dal fratello Alex. Cade, nel frattempo, anche Marco Bezzecchi, riuscendo anch'esso a ritornare in sella. Pochi giri prima, tra i tanti, era caduto anche Jack Miller. In virtù di questi episodi, Francesco Bagnaia - che nel frattempo ha dovuto riprendere la moto con cui era caduto - risale fino alla 17° posizione, ancora fuori dalla zona punti e staccato di un giro.

Zarco comanda e se ne va, i Marquez sembrano accontentarsi

Già è successo di tutto, ma siamoancora al 9° giro di 26. La pioggia è intensa e al comando c'è Zarco, partito direttamente con le rain. Poi Marc e Alex Marquez superano Miguel Oliveira e si lanciano all'inseguimento del francese, lontano 9'' circa. Per un paio di giri la situazione resta tranquilla poi Acosta torna su Oliveira e si prende la quarta posizione. Nei dieci ci sono anche Vinales, Aldeguer, Nakagami, Fernandez e Savadori, mentre Diggia, Ogura, Marini, Rins e Bezzecchi chiudono la zona punti. Bagnaia è 17°, staccato però di un giro. Nei giri successivi Zarco riesce addirittura a portare il suo vantaggio sopra gli 11'' su Marc Marquez, ma mancano ancora 10 giri al termine. Nel frattempo in top 5 entra Vinales, che supera Oliveira dopo un bel duello. Qualche giro dopo, tocca ad Aldeguer raggiungere e superare il portoghese, che fatica a difendersi contro moto e piloti inevitabilmente più in forma.

Zarco trionfa! Alex Marquez cade! Marc e Aldeguer sul podio!

E siamo alle battute finali, ma ancora non è finita: nel giro 20 Fermin Aldeguer passa Vinales e si prende la quinta posizione, proprio mentre Oliveira cade in seguito a un high-side e getta al vento una settima posizione meritata. Al giro 21 è Alex Marquez a cadere, caduto nella prima variante. L'iberico, in lizza per il mondiale, riesce a tornare in sella con la moto danneggiata ma in sesta posizione, perdendone solo tre, tanto grandi sono i distacchi oggi, generati da questa caotica situazione di gara. L'iberico riesce a tenere dietro Nakagami, tester Honda in settima piazza, ma qualche giro dopo perde l'anteriore e si stende nuovamente! E siamo veramente a fine gara. Johann Zarco ha ormai 20 secondi di vantaggio e va a trionfare: l'ultimo pilota francese a vincere in casa era stato Pierre Monneret più di settant'anni fa (nel 1954!). Sul podio salgono gli spagnoli Marc Marquez, che scappa via in classifica, e Fermin Aldeguer, che all'ultimo giro sopravanza Pedro Acosta e gli soffia la terza piazza. Quinto con la KTM Vinales, poi Nakagami, Fernandez, Di Giannantonio, Savadori, Ogura, Marini, Rins, Bastianini, Bezzecchi e Morbidelli chiudono a punti. Bagnaia, con la moto danneggiata al via, arriva mestamente 16°, in quello che è stato per lui il weekend più brutto e sfortunato degli ultimi anni.

Griglia di Partenza MotoGP Francia 2025

Risultati Gran Premio MotoGP Francia 2025

