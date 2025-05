MotoGP Francia 2025. Marquez timbra il venerdì di Le Mans. 3° Bagnaia

Marquez e Ducati irraggiungibili per chiunque nelle sessioni del venerdì. Ottimo secondo Quartararo davanti a Bagnaia. In Q2 anche Morbidelli e Bezzecchi

Il weekend del Gran Premio di Francia a Le Mans si apre co un Marc Marquez stellare, che sin dai primissimi giri del mattino vuole mettere in chiaro chi è che comanda. Dopo la caduta di Jerez (la seconda dell'anno dopo Austin), Marc vuol tornare a dominare come ha sempre fatto nel 2025 quando ha viso la bandiera a scacchi, 8 vittorie su 10 gare tra sprint e GP, e se il buongiorno si vede dal mattino... l'iberico ha rifilato 6 decimi a Brad Binder (KTM, che has sfruttato un treno di gomme nuove nel finale), a suo fratello Alex e al suo compagno in Ducati, Francesco Bagnaia, che hanno chiuso le FP1 rispettivaente in P2, P3 e P4. Chiude la Top5 un sorprendente Ai Ogura con l'Aprilia (anche lui con gomme nuove), che ha preceduto il padrone di casa Fabio Quartararo (Yamaha), Franco Morbidelli (Ducati), l'altro transalpino Johann Zarco (Honda) e gli iberici Fermin Aldeguer (Ducati) e Maverick Vinales (KTM). Fuori dalla top ten al mattino nomi forti come Pedro Acosta (11° con la KTM), Fabio Di Giannantonio (13° con la Ducati) e Joan Mir (14° con la Honda). Meglio degli ultimi due Jack Miller (Yamaha), 12°, mentre gli altri italiani sono 15° Luca Marini (Honda), 16° Marco Bezzecchi (Aprilia) e 18° Enea Bastianini (KTM). C'è anche il sostituto di Jorge Martin, Lorenzo Savadori, 22° con l'Aprilia, dietro al rientrante Miguel Oliveira (Aprilia).

Marquez over the top. Si lotta per la P2

La musica non cambia nel pomeriggio francese. Sotto un cielo chiazzato di nuvole, Marquez conferma di avere qualcosa più di tutti, qualcosa che il tempo finale di 1:29.855 (nuovo record della pista transalpina), ma soprattutto che il distacco su secondo e terzo, non dicono. Marc, infatti, realizza il suo tempo a una decina di minuti dalla fine, e poi si regala gli ultimi giri in configurazione gara su tempi che gli avrebbero garantito la promozione in Q2. Il secondo e il terzo sono Quartararo e Bagnaia, separati tra loro i appena 7 millesimi. Il campione del mondo 2021 conferma i miglioramenti della sua Yamaha, mentre Pecco si conferma, purtroppo, lontano dal compagno, nonostante l'inerzia dei suoi weekend è differente da quella di Marquez. Bagnaia ci ha abituato a venerdì di studio e a sabato e domenica su altri livelli, e se questo è il preambolo, potrà fare molto bene domenica in gara.

P1 and a new all time lap record in the pocket for @marcmarquez93 👏#FrenchGP 🇫🇷 pic.twitter.com/Vc01XqpOX7 — MotoGP™🏁 (@MotoGP) May 9, 2025

Morbidelli e Bezzecchi in Q2. Occhio a Vinales

Oltre a Quartararo c'è un altro pilota non-Ducati in forma in queso momento, ed è Maverick Vinales. lo spagnolo della KTM, nonostante abbia saltato diversi giri per una caduta, è riuscito comunque a mantenere l'ottava piazza, in scia al compagno di marca Acosta, precedendo gli altri due italiani in Q2 oltre a Bagnaia, ossia Morbidelli (nono con la Ducati) e Bezzecchi (10° con l'Aprilia). Meglio di loro hanno fatto l'ottimo Aldeguer, quarto il rookie della casa di Borgo Panigale, quinto Alex Marquez, leader del campionato, e sesto Miller, a riprova che la Yamaha ha imboccato la strada giusta. Fuori per pochissimo dai dieci in Q2, invece, Marini, migliore delle Honda davanti a Zarco (caduto nel finale) e alla KTM di un Bastianini in crescita. 14° Mir con l'altra Honda ufficiale, davanti alle due Aprilia satelliti di Fernandez e Ogura e alla Yamaha di Rins. Delusioni cocenti per Di Giannantonio (solo 18° con la Ducati) e Binder, da 2° a 19° tra le due sessioni). Chiudono la classifica Takaaki Nakagami (che sostituisce in Honda l'infortunato Chantra), il rientrante Oliveira (Aprilia), e Savadori (Aprilia).

Risultati Prove Libere 1 MotoGP Francia 2025

Risultati Prequalifiche MotoGP Francia 2025

