MotoGP Francia 2025: orari, tv, meteo e segreti del circuito

Nel weekend torna il circo a due ruote con il sesto appuntamento stagionale, il Gran Premio di Francia sul celebre tracciato Bugatti di Le Mans, nella stagione in cui ricorrono i suoi 25 anni consecutivi in calendario. In testa alla classifica c’è Alex Marquez (Ducati Gresini), reduce da un ottimo avvio di stagione e pronto a sfruttare un circuito che conosce bene. Ma alle sue spalle incombono i due rivali più diretti: il fratello Marc Marquez (Ducati Lenovo), secondo a un solo punto, e Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo), terzo con un gap di 20 lunghezze, deciso a riscattare un rapporto complicato con Le Mans (non vi ha mai vinto in MotoGP, anche se vanta una vittoria al Bugatti nel 2018 in Moto2). I tre ducatisti sono racchiusi in appena 20 punti, e ogni errore può cambiare le carte in tavola. Grande attesa anche per i padroni di casa: Fabio Quartararo (Yamaha Monster Energy), rinvigorito dal podio in Spagna e da un aggiornamento al motore, cercherà di incantare il pubblico con una prestazione da protagonista, mentre Johann Zarco (Honda LCR Castrol) ha dimostrato solidità e si presenta nella top seven del mondiale. Buon momento anche per Maverick Viñales (KTM Tech3), miglior KTM a Jerez, e per Marco Bezzecchi (Aprilia Racing), vincitore a Le Mans nel 2023. In casa KTM occhio anche a Enea Bastianini (KTM Factory), chiamato al riscatto dopo un avvio di stagione opaco, e a Pedro Acosta (KTM Factory), reduce da un’operazione all’avambraccio. Ancora ai box Jorge Martin (Aprilia), mentre Miguel Oliveira (Yamaha Pramac) rientra dopo l’infortunio in Argentina, in attesa del via libera medico. Tra ritorni, sfide fratricide e sogni tricolori, i presupposti per un altro weekend ad alta tensione ci sono tutti: qui trovate tutti gli orari per sintonizzarsi su Sky, Now o TV8 e godersi lo spettacolo!

COME SEGUIRE LA MOTOGP IN DIRETTA? GLI ORARI TV SU SKY SPORT F1 HD E WEB SU MOTORBOX.COM

Venerdì 9 maggio

Prove libere 1: 10.45 – 11.30

Prequalifiche: 15.00 – 16.00

Sabato 10 maggio

Prove libere 2: 10.10 – 10.40

Qualifiche 1: 10.50 – 11.05

Qualifiche 2: 11.15 – 11.30

Sprint: 15:00

Domenica 11 maggio

Gara Moto3: 11.00

Gara Moto2: 12:15

Gara MotoGP: 14:00

COME SEGUIRE LA MOTOGP IN CHIARO? GLI ORARI TV SU TV8

Sabato 10 maggio

Qualifiche MotoGP: 10.50-11.30 (diretta)

Sprint MotoGP: 15:00 (diretta)

Domenica 11 maggio

Gara Moto3: 14.05 (differita)

Gara Moto2: 15.20 (differita)

Gara MotoGP: 17.05 (differita)

LINK UTILI - GP DI FRANCIA 2025

LE CARATTERISTICHE DEL CIRCUITO - BY BREMBO

Secondo i tecnici Brembo che lavorano a stretto contatto con tutti i piloti della MotoGP, la pista di Le Mans da 4,185 km di lunghezza rientra nella categoria dei circuiti altamente impegnativi per i freni. In una scala da 1 a 6 si è meritato un indice di difficoltà di 4 perché ogni giro i piloti della MotoGP utilizzano i freni 10 volte per complessivi 31 secondi, pari al 35% della gara. Le frenate della categoria High sono solo 2 ma sono consecutive, mentre le Medium sono 5 e le restanti 3 sono Light.

LA FRENATA PIÙ IMPEGNATIVA - BY BREMBO

La curva più dura del circuito per l’impianto frenante è la 9, chiamata Chemin aux Boeufs, che tradotto significa Cammino dei buoi: le MotoGP scendono da 300 km/h a 111 km/h in 4,1 secondi in cui percorrono 216 metri mentre i piloti esercitano un carico sulla leva del freno di 5,3 kg. La decelerazione è di 1,5 g mentre la pressione del liquido freno Brembo raggiunge addirittura gli 11,3 bar.

IL METEO DEL GP

Venerdì 9 maggio: parzialmente nuvoloso; temperatura 10°-19°; precipitazioni 15%; umidità 50%

Sabato 10 maggio: parzialmente nuvoloso; temperatura 12°-21°; precipitazioni 15%; umidità 48%

Domenica 11 maggio: percipitazioni sparse; temperatura 13°-22°; precipitazioni 25%; umidità 51%

Pubblicato da Simone Valtieri, 06/05/2025