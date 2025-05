MotoGP Francia 2025. Quartararo, pole stratosferica davanti ai Marquez!

Si apre con una super sorpresa il sabato del Gran Premio di Francia! Fabio Quartararo, finalmente con una Yamaha competitiva, si prende la pole position a Le Mans (dopo quella di Jerez!) davanti a un pubblico in tripudio e, soprattutto, a un Marc Marquez che fino a pochi minuti dalla fine della Q2 sembrava intoccabile! E invece l'iridato 2021 ha tirato fuori dai cilindri della sua moto un tempo incredibile: 1:29.324, un decimo meglio del fresco record della pista stabilito da Marc Marquez pochi istanti prima, e che vale all'iberico il secondo posto in griglia. Terzo Alex Marquez, anche lui vicinissimo al fratello, il quale non è riuscito a trovare un giro pulito nel secondo tentativo per rispondere ai super tempi di quelli che sembrano i suoi principali rivali per questo weekend.

La seconda fila sarà appannaggio di Fermin Aldeguer (Ducati) e di Maverick Viñales (KTM), mentre salva il salvabile Francesco Bagnaia con un sesto tempo lontano 6 decimi dal crono del suo compagno e 7 dalla pole del francese. Un Pecco così lontano non era atteso, senza neanche un giro in tutto il weekend sotto ai 90 secondi netti. Alle sue spalle ci saranno Marco Bezzecchi, che invece può essere soddisfatto del settimo crono con l'Aprilia, poi Jack Miller (Yamaha) e Franco Morbidelli (Ducati), caduto nel finale di sessione. Quarta fila, infine, per Raul Fernandez (Aprilia), Johann Zarco (Honda) e Pedro Acosta (KTM). Dalla Q1 erano saliti il padrone di casa Zarco e, a sorpresa, l'iberico Fernandez. In quinta si collocano Brad Binder (KTM), Alex Rins (Yamaha) e Joan Mir (Honda), mentre una sesta fila tutta italiana è composta da Luca Marini (Honda), Fabio Di Giannantonio (Ducati) ed Enea Bastianini (KTM). Settima fila per Ai Ogura, caduto a inizio sessione provocando una bandiera rossa, per il rientrante Miguel Oliveira (Aprilia) e per il sostituto di Jorge Martin in Aprilia, Lorenzo Savadori. Ultima fila, in solitaria, per Takaaki Nakagami (Honda), sostituto dell'infortunato Somkiat Chantra.

Risultati Qualifiche MotoGP Francia 2025

Risultati Gara Sprint MotoGP Francia 2025

