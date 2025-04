MotoGP Spagna 2025. sorpresa Quartararo! Beffa Marquez e Bagnaia!

Dopo un venerdì molto equilibrato al vertice, il Gran Premio di Spagna regala una pole sensazionale e sorprendente a Fabio Quartararo, su una dele sue piste preferite. Il francese della Yamaha ferma i cronometri in 1:36.610 con il nuovo record della pista, strappandolo a un Marc Marquez che aveva avuto bisogno della scia del fratello per staccare il suo iniziale 1:35.643 (poi non migliorato con pista libera per circa un decimo). Il transalpino mette fine a una striscia di otto pole consecutive della Ducati e chiude un digiuno di ben 1134 giorni per la Yamaha, che aveva ottenuto l'ultima pole position in Indonesia nell'ormai lontano 2022, sempre con lo stesso pilota. Terza piazza per un buon Francesco Bagnaia, bravo a ottenere il suo tempo senza il paracadute della seconda moto, danneggiata dopo una scivolata nelle FP2 (esattamente come Morbidelli). Pecco paga un decimo e mezzo dal francese e circa un decimo del compagno (autore, a onor del vero, anche di un tempo migliore di quello di Pecco per una manciata di millesimi con pista libera)

Quarto Alex Marquez, bravo Morbidelli!

Quarta posizione per il dominatore del venerdì di Jerez, Alex Marquez, che nel secondo run prova a seguire il fratello ma senza gli stessi risultati ottenuti da Marc nel primo, comettendo un errore che lo relega in seconda fila, in compagnia del buon Franco Morbidelli (quarta Ducati in fila dietro alla Yamaha di Quartararo) e dell'ancora pimpante Maverick Vinales (KTM). Apre la terza fila il rookie Fermin Aldeguer (Ducati), con Fabio Di Giannantonio (Ducati) e Joan Mir (Honda), mentre in quarta troviamo Johann Zarco (Honda), Marco Bezzecchi (Aprilia) e Pedro Acosta (KTM), autore quest'ultimo di un lungo nel corso del suo ultimo tentativo buono. Dalla Q1 erano saliti Vinales, con l'ottimo tempo di 1:36.284, e Bezzecchi, in 1:36.451. Restano fuori Brad Binder (KTM), Jack Miller (Yamaha) e Ai Ogura (Aprilia), che comporranno la quinta fila di Sprint e GP. In sesta si trovano Luca Marini (Honda), Raul Fernandez (Aprilia) ed Enea Bastianini (KTM) mentre in settima vanno la wild card Aleix Espargaro (Honda), Augusto Fernandez (Yamaha) e Somkiat Chantra (Honda). Ultima fila per Lorenzo Savadori (Aprilia), caduto in Q1, e Alex Rins (Yamaha), caduto anch'esso e portato al centro medico per un veloce check up che non gli ha permesso di competere per la promozione.

Maverick is on a roll! And he's even more in control ✊#SpanishGP 🇪🇸 pic.twitter.com/Mp6O56eVix — MotoGP™🏁 (@MotoGP) April 26, 2025

Risultati Qualifiche MotoGP Spagna 2025

In arrivo

Griglia di Partenza MotoGP Spagna 2025

In arrivo

Pubblicato da Simone Valtieri, 26/04/2025