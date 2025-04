MotoGP Spagna 2025, le pagelle di Jerez de la Frontera

Le pagelle del Gran Premio di Spagna a Jerez de la Frontera: Alex Marquez il pilota del giorno, ma che Quartararo! Bagnaia intelligente, Vinales spumeggiante! Marc Marquez e Bezzecchi: occasione sprecata!

ALEX MARQUEZ - VOTO 10 - Capolavoro! Rimedia a un errore al primo giro tornando subito sui primi tre, poi il fratello cade e lui passa Pecco e Fabio, andandosene a prendersi vittoria e leadership iridata! Bravo!

FABIO QUARTARARO - VOTO 9,5 - Che gara per Fabio. Oggi solo Alex poteva batterlo, ma alla prima pista buona riporta la sua Yamaha dove le compete, resistendo per metà gara alla pressione di Bagnaia!

FRANCESCO BAGNAIA - VOTO 8 - Bene partenza, duello con Marquez e l'idea di stare staccato dai primi due per tenersi la gomma. Alex però, gli rovina i piani: spinge, rovina l'anteriore e addio poker a Jerez.

MARC MARQUEZ - VOTO 5 - Al via è perfettibile, poi si butta su Bagnaia con la foga che lo caratterizza, il quale resiste e replica. Così sbaglia e finisce nella ghiaia. Poi rimonta nei punti. Un anno da tutto o niente.

MAVERICK VINALES - VOTO 8,5 - Altro che Acosta e Binder! Vinales è la migliore KTM in pista nelle ultime gare! Su una pista diversa avrebbe fatto podio, qui purtroppo per lui, non può fare più che quarto.

FABIO DI GIANNANTONIO - VOTO 7 - Alla fine se ne sta buon buonino nella terra di nessuno, non ha il feeling di Vinales, ma tiene dietro bene tutti gli altri. Un quinto posto che sa di consistenza e rilancio. Daje!

FRANCO MORBIDELLI - VOTO 4 - Dopo una partenza complicata, risale lentamente verso la top 5, ma dopo aver passato Mir commette un errore e finisce nella ghiaia. Si fa pure male, e i primi tre se ne vanno.

PEDRO ACOSTA - VOTO 6 - Oggi era la terza KTM in pista. Non sarà contento neanche lui. Di certo, non sta vivendo l'inizio dell'anno che si aspettava, deve lavorare parecchi, ma arriverà, il talento non evapora.

BRAD BINDER - VOTO 7 - Buona gara per Brad, che deve ritrovare fiducia dopo troppe domeniche storte.

AI OGURA - VOTO 8 - Il rookie of the year, al momento, è lui. Veloce, costante, e consegna quasi sempre!

ENEA BASTIANINI - VOTO 6 - Pur essendo la peggior KTM in pista, sta trovando pian piano la quadra.

LUCA MARINI - VOTO 7 - Mir andava più forte, ma Luca non cade e termina come migliore delle Honda.

JOHANN ZARCO - VOTO 6 - Seconda Honda in pista, gara senza infamia e senza lode per il francese.

ALEX RINS - VOTO 5,5 - Va bene i punti, ma il divario di prestazione con Quartararo è stato eccessivo.

ALEIX ESPARGARO - VOTO 7 - La Wild Card più veloce è lui. Via la polvere dalla tuta e subito 2 punti.

MARCO BEZZECCHI - VOTO 5 - Peccato il lungo al giro 1, oggi era da top 5. Rimonta bella ma limitata.

RAUL FERNANDEZ - VOTO 5 - Paga dazio dal compagno e finisce troppo lontano. Deve ritrovarsi.

AUGUSTO FERNANDEZ - VOTO 5,5 - Gara sottotono, tiene la moto calda all'infortunato Oliveira.

LORENZO SAVADORI - VOTO 5 - Non è Martin, ma il distacco incassato oggi è piuttosto alto.

JACK MILLER - VOTO 7 - Stava facendo una buona gara, poi cala per colpa della moto e alla fine si ritira.

FERMIN ALDEGUER - VOTO 4 - Lui, al contrario di Acosta, è già in crescita. Peccato il grosso errore.

JOAN MIR - VOTO 4 - Stava facendo un'eccellente gara, pecca di generosità e finisce, come spesso, a terra.

SOMKIAT CHANTRA - VOTO 4 - Cade nel finale, quando era comunque lontano dai radar.

