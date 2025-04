MotoGP Spagna 2025. Alex Marquez da record a Jerez. Bagnaia e Marc sono in scia

È iniziato con un volo nella ghiaia e si è chiuso con un giro da leggenda: il venerdì di Alex Marquez al Gran Premio di Spagna ha avuto tutto. Dopo una caduta ad alta velocità in curva 5, il pilota del team Gresini si è rialzato come se nulla fosse e ha stampato un incredibile 1:35.991, un tempo mai visto prima sul tracciato di Jerez. Questo exploit gli ha regalato il primato di giornata davanti a Francesco Bagnaia (+0.103) e Franco Morbidelli, in un venerdì dominato dai piloti italiani e spagnoli. Marc Marquez, leader del Mondiale, si è dovuto accontentare del quarto posto, ma promette battaglia per il resto del weekend.

What a statement from @alexmarquez73! Fighting through the pain and still setting a new lap record 🔥👏#SpanishGP 🇪🇸 pic.twitter.com/SW87dH6hlr — MotoGP™🏁 (@MotoGP) April 25, 2025

Alex, dalla ghiaia all'altare!

La giornata di Alex era cominciata in salita. Nella FP1 aveva dovuto chiedere un passaggio su uno scooter per tornare ai box dopo una caduta in curva 1. Poi, nella seconda sessione, un altro incidente – questa volta più serio – lo ha messo fuori gioco per diversi minuti. L’impatto con le barriere ha richiesto l’interruzione con bandiera rossa, ma per fortuna il #73 era illeso. Tornato in pista con grinta, ha aspettato il momento giusto per colpire: nel finale ha messo insieme il giro perfetto, staccando tutti. Per lui è la miglior partenza possibile nel weekend di casa.

A bit of self-criticism to keep his feet on the ground 🗣️#SpanishGP 🇪🇸 pic.twitter.com/kPp7oCVkDN — MotoGP™🏁 (@MotoGP) April 25, 2025

Bene Bagnaia e Morbidelli. E che Quartararo!

Alle spalle di Marquez junior, i due italiani confermano un ottimo stato di forma. Bagnaia ha lavorato con costanza in entrambe le sessioni, riuscendo nel pomeriggio a scavalcare momentaneamente il fratello maggiore Marquez con un 1:36.094 che sembrava imbattibile. Poi ci ha pensato Alex a cambiare le regole del gioco. Bene anche Morbidelli, sempre più a suo agio con la Ducati VR46: terzo tempo e ingresso diretto in Q2. Sorride anche Fabio Quartararo (Yamaha), che ha chiuso quinto nonostante una scivolata nel finale.

Marc vulnerabile? Aprilia: weekend in salita

Marc Marquez ha vissuto un venerdì a due facce: nella FP1 ci ha messo venti minuti a trovare il feeling, ma poi è riuscito a salire fino in cima alla classifica prima di essere beffato dal fratello. Nella sessione pomeridiana ha ritrovato velocità, ma un lungo in curva 6 ha spento i sogni di primato. Dietro di lui si sono messi in mostra il rookie Fermin Aldeguer (Ducati), sesto, Johann Zarco (Honda) settimo e Pedro Acosta (KTM) ottavo. A completare i qualificati diretti in Q2 ci sono Fabio Di Giannantonio (Ducati) e Joan Mir (Honda). Primo degli esclusi Brad Binder (KTM), fuori per soli 55 millesimi, mentre nulla da fare per i piloti dell'Aprilia: Marco Bezzecchi è 12°, la coppia del team Trackhouse (Raul Fernandez e Ai Ogura), 16° e 17°. Dalla Q1 dovranno passare anche Jack Miller (13°) e Alex Rins (15°) su Yamaha, Maverick Vinales (14°) ed Enea Bastianini (19°) su KTM, Luca Marini (18°) su Honda. Chiudono la classifica i substitute rider (Augusto Fernandez per Miguel Oliveira, 20° e Lorenzo Savadori per Jorge Martin, 22°), le wild card (Aleix Espargaro su Honda) e il terzo rookie (Somkiat Chantra, 23° e ultimo).

Risultati Prove Libere 1 MotoGP Spagna 2025

Risultati Prequalifiche MotoGP Spagna 2025

