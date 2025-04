MotoGP Spagna 2025: orari, tv, meteo e segreti del circuito

Nel weekend torna il circo a due ruote con il quinto round stagionale, il Gran Premio di Spagna sul circuito di Jerez-Ángel Nieto. In testa alla classifica c’è Marc Marquez, galvanizzato dalla doppietta in Qatar, seguito a 17 punti dal fratello Alex Marquez, anch’egli di casa su questo tracciato. Ma il duello interno al Ducati Lenovo Team è più vivo che mai: Francesco Bagnaia, vincitore qui negli ultimi tre anni, è pronto a dire la sua dopo una grande rimonta nell’ultimo GP. Bene finora anche Franco Morbidelli, sempre tra i primi quattro nel 2025 e molto competitivo sotto i riflettori di Lusail, e Johann Zarco, oggi sesto in classifica. Attesi al riscatto Fabio Di Giannantonio e i piloti Aprilia, Ai Ogura e Marco Bezzecchi su tutti, mentre tra gli spagnoli di casa occhi puntati su Maverick Viñales, Pedro Acosta e Fermin Aldeguer, protagonisti in Qatar. Fuori causa invece Jorge Martin, ancora ai box dopo l’ultima caduta. Il weekend vedrà anche il ritorno in pista di Aleix Espargaró come wild card con Honda, mentre Lorenzo Savadori sostituirà Jorge Martin in Aprilia, che dovrà restare fermo a lungo dopo l'ennesimo infortunio di questo inizio di stagione. I presupposti per un altro weekend infuocato ci sono tutti: Jerez non tradisce mai, qui trovate tutti gli orari per sintonizzarsi su Sky, Now o TV8 e godersi lo spettacolo!

COME SEGUIRE LA MOTOGP IN DIRETTA? GLI ORARI TV SU SKY SPORT F1 HD E WEB SU MOTORBOX.COM

Venerdì 25 aprile

Prove libere 1: 10.45 – 11.30

Prequalifiche: 15.00 – 16.00

Sabato 26 aprile

Prove libere 2: 10.10 – 10.40

Qualifiche 1: 10.50 – 11.05

Qualifiche 2: 11.15 – 11.30

Sprint: 15:00

Domenica 27 aprile

Gara Moto3: 11.00

Gara Moto2: 12:15

Gara MotoGP: 14:00

COME SEGUIRE LA MOTOGP IN CHIARO? GLI ORARI TV SU TV8

Sabato 26 aprile

Qualifiche MotoGP: 10.50-11.30 (diretta)

Sprint MotoGP: 15:00 (diretta)

Domenica 27 aprile

Gara Moto3: 14.00 (differita)

Gara Moto2: 15.20 (differita)

Gara MotoGP: 17.00 (differita)

LINK UTILI - GP DI SPAGNA 2025

LE CARATTERISTICHE DEL CIRCUITO - BY BREMBO

In arrivo appena disponibile.

LA FRENATA PIÙ IMPEGNATIVA - BY BREMBO

In arrivo appena disponibile.

IL METEO DEL GP

Venerdì 25 aprile: per lo più nuvoloso; temperatura 14°-25°; precipitazioni 10%; umidità 56%

Sabato 26 aprile: soleggiato; temperatura 14°-26°; precipitazioni 0%; umidità 63%

Domenica 27 aprile: soleggiato; temperatura 15°-28°; precipitazioni 0%; umidità 56%

VEDI ANCHE

Pubblicato da Simone Valtieri, 22/04/2025