MotoGP Spagna 2025. Il primo sigillo di Alex Marquez! Quartararo batte Bagnaia (3°)

Il Gran Premio di Spagna regala colpi di scena e poche, ma intense, emozioni. La prima arriva nei primissimi giri, con la lotta a sportellate tra Bagnaia e Marc Marquez e la caduta di quest'ultimo. La seconda con la super prestazione di Alex Marquez, che passa prima Bagnaia e poi Quartararo per cogliere il primo trionfo in MotoGP! In virtù di questo risultato Alex Marquez torna in testa alla classifica del mondiale con 140 punti, di una sola lunghezza sul fratello Marc che, una volta rialzatosi, ha rimontato con la moto ''sbrindellata'' fino alla 12° posizione. Pecco Bagnaia, reduce da tre successi sulla pista di Jerez, interrompe qui la sua striscia e si accontenta del terzo posto, e di rosicchiare qualche punto sul compagno di squadra, mantenendo il terzo posto a 20 lunghezze dalla vetta. Chi spreca è invece Franco Morbidelli, che resta quarto in classifca ma che cade e si stacca dal trenino buono (rimediando anche una brutta contusione cervicale, senza fratture). Morbido dovrà guardarsi le spalle da tanti piloti in crescita, a partire dal già citato Quartararo, che grazie a una prova eccezionale su una Yamaha in crescita si prende la seconda piazza resistendo alla pressione di Bagnaia, ma anche da un Maverick Vinales (KTM) in formissima, che resta tutta la gara sulle ruote di Quartararo e Bagnaia, finendo quarto! Il più vicino al Morbido in classifica, però, è il suo compagno Fabio Di Giannantonio, oggi quinto, nella terra di nessuno, nonché terza Ducati (le altre tre, compreso Aldeguer, tutte cadute). In zona punti anche le due KTM del team factory, con Binder davanti ad Acosta, e l'Aprilia di Ogura, davanti allaKTM di Bastianini e alla Honda di Marini. Marc Marquez alla fine è 12°, risalito in sella dopo la caduta, così come Bezzecchi (Aprilia), a terra nei primi giri, e poi 15° dopo una bella rimonta.

Quartararo al comando! Bagnaia e Marquez: che lotta!

Allo spegnimento dei semafori scatta benissimo Francesco Bagnaia, mentre è imperfetto Marquez che per tutto i pimo giro prova a riprendersi la posizione sul compagno. I due si sportellano violentemente come si attendeva da tanto tempo, con Alex Marquez che per restare nella bagarre rischia di finire lungo e fare strike. Davanti, Quartararo approfitta della bagarre per prendere mezzo secondino sull'orda di Ducati e mettersi al comando come non gli era riuscito nella Sprint. Al termine del primo giro va lungo, invece, Marco Bezzecchi che era stato autore di una bella partenza e finisce nella ghiaia. Si rialza, ma ormai è ultimo. Alle spalle dei primi tre Alex Marquez è velocissimo, e si porta dietro Aldeguer, Vinales e Diggia, mentre Morbidelli era finito largo al primo giro e aveva perso posizioni, finendo ai margini della top ten.

Marquez cade! E si rialza! Alex beffa Pecco!

All'inizio del terzo giro Marc Marquez, per restare attaccato a Bagnaia, rishia nel curvone, va largo e scivola nella ghiaia. Riesce a ripartire ma la sua gara è ormai compromessa. Bagnaia si mette all'inseguimento di Quartararo ma il più veloce i pista al momento è Alex Marquez che si fa minaccioso e che, all'inizio del quinto giro, beffa Bagnaia e si prende la seconda piazza con un bellissimo sorpasso! Quartararo ora ha un nuovo problema, il giovane iberico inferocito, con Pecco che prende qualche metro, forse anche per risparmiare un po' la gomma ed evitare problemi con la pressione. Alle sue spalle spinge forte Fermin Aldeguer, proprio per ricucire sulla Ducati rossa, ma commette un errore e finisce anche lui nellaghiaia!

Alex al comando! Bagnaia su Quartararo

Dopo i primi giri scoppiettanti, si placano i primi tre, con Bagnaia che resta a distanza di sicurezza dai primi due, per non far salire la pressione dell'anteriore. Vinales è ottimo quarto, non staccatissimo da Bagnaia, mentre, Di Giannantonio gil dev recuperare oltre un secondo. L'ottimo Mir con la Honda, precede poi Morbidelli e le KTM di Binder e Acosta, con Miller, settimo fino a pochi giri prima, che scivola ai margini della top ten, attaccato anche da Ogura. All'inizio del'11° giro, Alex Marquez rompe gli indugi e passa Fabio Quartararo, mettendosi al comando. Per Bagnaia, è l'ora di spingere per non far scappare il rivale, e nel tentativo di ricucire sulla Yamaha rischia anche di andare lungo.

Cadono Mir e Morbidelli, Marc Marquez di nuovo in top 15

Mentre il rookie Ogura entra in top ten ai danni di Miller, davanti Bagnaia cerca di riprendere Quartararo, che però resiste, nonostante sia un po' in crisi con la gomma posteriore. E Maverick Vinales si avvicina alle loro spalle. Il ritmo dei primi quattro è molto simile, ma Alex Marquez ha quel paio di decimi al giro che gli permettono la fuga. Al giro 15 si ritira Jack Miller per un problema tecnico, mentre Joan Mir, settimo e da poco superato da Morbidelli, nel tentativo di tenere il passo dell'italiano scivola e butta al vento un'ottima gara. A 10 giri dal termine, dunque, in top ten ci sono anche Binder, Acosta, Ogura e Marini. Bastianini, 11°, precede Zarco, Raul Fernanedz, Rins, Espargaro e Marc Marquez, che è risalito fino alla 16° posizione, mettendo nel mirino qualche punto. E il primo punto virtuale arriva con la caduta di Franco Morbidelli, che al giro 17 finisce nella ghiaia e getta alle ortiche un buon sesto posto.

Alex, primo trionfo! Fabio su Pecco! Marquez 12°

L'ultimo scampolo di gara è inaugurato dalla bella lotta tra Marini e Bastianini per la 10° piazza. Davanti Alex Marquez ha 2'' di margine su Quartararo, che riesce a tenere dietro Bagnaia e Vinales. Le cose non cambiano nei giri successivi, nonostante Pecco ci provi su Quartararo, senza fortuna. E allora Alex coglie la primissima vittoria in MotoGP, davanti a un coriaceo Quartararo e a un intelligenet Bagnaia. Ottimo Vinales, quarto, mentre Di Giannantonio chiude quinto una gara forse noiosa, ma abbastanza proficua. In top ten finiscono anche Binder, Acosta, Ogura, Bastianini e Marini! Marc Marquez, alla fine, chiude 12° e raccoglie quattro preziosissimi punti, battagliando con Espargaro e poi superando Rins all'ultimo giro, per chiude alle spalle di Zarco. Punticini anche per la wild card Espargaro e per Bezzecchi, che nel finale brucia Raul Fernandez.

