MotoGP Francia 2025, le pagelle di Le Mans

JOHANN ZARCO - VOTO 10 - Quando quasi tutti tornano ai box lui annusa l'aria e resta in pista con le rain, pazienta con le rain qualche giro, e quando torna la pioggia lo mette primo. Lui ci resta con maestria!

MARC MARQUEZ - VOTO 9,5 - Nella storia della MotoGP, più le condizioni sono state tricky, più lui ha avuto chiaro cosa fare. E se qualcosa va un po' storto, lui resta calmo e lo risolve! Merita la fuga iridata.

FERMIN ALDEGUER - VOTO 9 - Il suo primo podio in MotoGP arriva con un pizzico di rimpianto per aver tardato di un giro il cambio moto, ma poco importa: è stato eccezionale in una gara difficilissima!

ALEX MARQUEZ - VOTO 3 - Perde due posizioni nei primi giri andando lungo dietro al fratello alle prese con il 2° long lap. Ciò nonostante resta sul podio fino al 20° giro poi però cade, non una, ma due volte.

FABIO QUARTARARO - VOTO 4 - Un po' è sfortuna, ma altri nelle sue condizioni sono rimasti in piedi: stava spingendo fortissimo dopo il primo long lap penalty e così ha buttato una gara che poteva vincere.

MIGUEL OLIVEIRA - VOTO 5 - Era stato uno dei tre ad azzeccare la strategia giusta con Zarco e Nakagami, peccato che si è steso quando era settimo, e tentava con i denti di restare nella sua posizione.

FRANCESCO BAGNAIA - VOTO SV - È partito con le rain, ma dopo il via è stato risucchiato e centrato da Bastianini. Senza l'incidente avrebbe cambiato moto o fatto come Zarco? Lui dice la seconda e ci fidiamo.

PEDRO ACOSTA - VOTO 8 - Sprazzi del vero Acosta, la strada è giusto. Il podio sfiorato sia di sprono.

MAVERICK VINALES - VOTO 7,5 - Conferma l'ottimo momento di forma con una top 5 complicata.

TAKAAKI NAKAGAMI - VOTO 9 - Azzecca il jolly del giorno e si tiene dietro fior di piloti ufficiali!

RAUL FERNANDEZ - VOTO 7 - Il miglior risultato della stagione nasce dal caos, è bravo a non sbagliare.

FABIO DI GIANNANTONIO - VOTO 6 - Il migliore degli italiani, ma non aveva il ritmo giusto oggi.

LORENZO SAVADORI - VOTO 8 - Tra le sue migliori gare di sempre. Azzecca la gomma e fa top ten!

AI OGURA - VOTO 6 - Gara complicata per un veterano figuriamoci per un rookie, non fa grossi errori.

LUCA MARINI - VOTO 5 - Non lo si è visto. Altre Honda, invece, hanno fatto molto meglio...

ALEX RINS - VOTO 5 - Stesso discorso di Marini, non è a livello di Oliveira e Quartararo (però caduti...)

ENEA BASTIANINI - VOTO 4 - Al via rovina la sua gara e quella di Bagnaia, si rialza e fa quel che può.

MARCO BEZZECCHI - VOTO 4 - Cade anche lui, oggi che poteva fare veramente un bel risultato.

FRANCO MORBIDELLI - VOTO 4 - Era stato scaltro al via, era quarto ma poi scivola e butta via tutto.

BRAD BINDER - VOTO 3 - Cade quando è in scia a Quartararo, cade una seconda volta e ciao gara.

JACK MILLER - VOTO 4 - Un pilota da bagnato come lui, non può cadere in una gara come questa...

JOAN MIR - VOTO SV - Sfortunato al via, prova a evitare la moto di Bagnaia ma si scontra con Zarco.

