Infortunio Martin: controlli ok, ma il rientro è ancora lontano

Dopo lo straordinario successo di Marco Bezzecchi, l'Aprilia si prepara ad affrontare questo fine settimana il GP Aragona, in programma al MotorLand. La scuderia della casa di Noale dovrà fare ancora una volta a meno di Jorge Martin, ancora alle prese con i postumi del terribile infortunio patito in Qatar, nell'unico weekend della stagione 2025 a cui è riuscito a prendere parte. Al posto del campione del mondo in carica ci sarà ancora una volta Lorenzo Savadori.

Condizioni Jorge Martin: controlli clinici ok, proseguono le terapie

Nei giorni scorsi, Martin è stato visitato dal Dr. Xavier Mir e dal Dr. Ángel Charte per un controllo medico. Secondo quanto riportato da Aprilia, a livello toracico le fratture costali stanno seguendo la loro fisiologica evoluzione, mentre sembra richiedere più tempo il problema alla mano. Martín ha effettuato un esame clinico e una TAC al torace e al polso. L’esito clinico è piuttosto positivo, la frattura del radio distale risulta consolidata, mentre la linea di frattura dello scafoide è ancora visibile. Per questo motivo, si ritiene obbligatoria la prosecuzione delle terapie.

Un nuovo controllo è stato fissato tra un mese. Ricordiamo che la MotoGP inizierà la sua sosta estiva dopo il GP Repubblica Ceca in programma nel weekend del 20 luglio. Martin al momento rimane dunque fermo, continuando così la sua discussione con Aprilia circa la clausola di uscita dal contratto lontano dalle piste.

Aprilia ad Aragona: sfruttare il momento positivo

Dopo il trionfo nella gara lunga a Silverstone, Aprilia Racing arriva al MotorLand Aragón con rinnovata fiducia. Marco Bezzecchi, autore della vittoria numero 299 per la Casa di Noale nel Motomondiale, è pronto a confermare la sua competitività su un tracciato dove ha già brillato in passato. Il pilota italiano, quarto anche nella sprint britannica dopo una rimonta spettacolare dalla 19ª posizione, punta a restare protagonista anche in terra spagnola. Bezzecchi ha già conquistato un podio ad Aragón nel 2018 in Moto3 e conosce bene le insidie del tecnico circuito di Alcañiz.

''Veniamo da un momento positivo e dobbiamo cercare di sfruttarlo e continuare a lavorare con questo entusiasmo come abbiamo fatto fino ad adesso - ha sottolineato Bezzecchi - Aragón è una bella pista, mi piace molto, non vedo l’ora di girare. Dopo Silverstone abbiamo una bella carica di fiducia, sarà sicuramente interessante vedere come riusciremo ad andare, ma l'impegno da parte mia e di tutti è sempre altissimo''.

Accanto a lui, Lorenzo Savadori sarà impegnato in un importante weekend di sviluppo per la RS-GP25. Il collaudatore Aprilia raccoglierà dati preziosi anche nella giornata di lunedì, riservata ai test ufficiali, contribuendo al continuo affinamento della moto.

''MotorLand è una pista dove ho corso l'ultima volta nel 2018 con la Superbike, quindi non vedo l'ora di riscoprire questo tracciato, che per me è quasi nuovo - ha ricordato Savadori - Continueremo a portare avanti sempre lo sviluppo della RS-GP25: le soluzioni che abbiamo iniziato a testare dall’inizio della stagione stanno iniziando a funzionare sempre meglio e arriveranno anche altre novità da provare. Il nostro obiettivo è sempre quello di far crescere sempre di più la moto e finora abbiamo già fatto passi avanti. Dobbiamo continuare su questa strada, ma siamo sicuramente nella direzione giusta''.

03/06/2025