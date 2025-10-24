Quanto può valere, all'asta, una Ducati 750 SS del 1974?

Tra i modelli Ducati rari e iconici, la 750 SS spicca. E la cifra raggiunta da questo esemplare all'asta organizzata da Bonhams nel contesto del Classic Motorcycle Mechanics Show, lo conferma. Si parla infatti della bellezza di 103.500 sterline, equivalenti a quasi 119.000 euro!

Una Ducati 750SS è stata venduta all'asta per una cifra record; la vista laterale

Dotata del classico bicilindrico a L, la café racer di Borgo Panigale divenne famosa con la vittoria di Paul Smart nella Imola 200 del 1972, quando riuscì a imporsi su moto da gara più affermate come le Triumph Trident di Percy Tait, John Cooper e Ray Pickrell. Sconfisse anche Giacomo Agostini e la sua MV Agusta ufficiale. Continuò poi a costruire la sua leggenda nelle competizioni correndo nella AMA Battle of the Twins e in altri eventi negli anni Ottanta.

Una Ducati 750SS è stata venduta all'asta per una cifra record; qui, un carburatore Dell'Orto

Il modello del 1974 differiva leggermente dalla versione di Imola del '72, in particolare per l’introduzione della forcella con perno centrale e dei freni anteriori Brembo. Questo esemplare conserva ancora i freni Scarab originali, sebbene la descrizione di Bonhams indichi che siano “attualmente da revisionare”. La moto è inoltre equipaggiata con cerchi in lega Borrani WM3/2.15x18 e carburatori Dell’Orto.

Al momento della vendita, avvenuta il 12 ottobre, la moto aveva percorso 28.904 km.

Una Ducati 750SS è stata venduta all'asta per una cifra record; qui, il quadro strumenti

