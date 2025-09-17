Dalla Diablo ai cieli: il raro concept Lamborghini Pregunta in vendita all’asta

Alzi la mano chi si ricorda della Lamborghini Pregunta. Non molti, probabilmente, poiché si tratta di un concept che la casa del Toro ha realizzato nel lontano 1998 in collaborazione con la carrozzeria francese Heuliez.
Costruito partendo dalla Diablo
Insomma, un oggetto che oggi è davvero raro, basato sulla meccanica della ben più nota Diablo: ''l'ultima concept car Lamborghini costruita su una piattaforma Lamborghini pura'' prima del passaggio del costruttore italiano sotto il controllo del Gruppo Volkswagen.La vettura debuttò al Salone di Parigi dello stesso anno, quando Lamborghini (guarda la homepage di Lamborghini) era appena uscita dall’orbita Chrysler.
- Lamborghini Pregunta: il concept si ispira al jet
- Lamborghini Pregunta: motore V12 derivato dalla Diablo
- Lamborghini Pregunta: attesa un'asta milionaria
Lamborghini Pregunta: all'asta la rara concept car del 1998 su base Diablo
DESIGN ISPIRATO A UN AEREO DA GUERRA
Data la nazionalità transalpina di Heuliez, il concept trae ispirazione dal jet militare Dassault Rafale, con elementi stilistici che richiamano l’aeronautica:
- tettuccio a cupola con portiere a forbice
- carrozzeria in fibra di carbonio verniciata in grigio opaco
- pannelli del tetto rimovibili in policarbonato
- specchietti digitali e dettagli ispirati alle ali a delta
L’abitacolo è caratterizzato da sedili in Alcantara color Azure Blue, un quadro strumenti digitale, impianto audio Alpine e luci a fibra ottica.
Lamborghini Pregunta: l'eleganza dell'Alcantara azzurra per l'abitacolo sportivo dell'auto
IL SUO MOTORE V12 E LE PRESTAZIONI
Il concept è spinto da un V12 da 5,7 litri capace di erogare 537 CV e 605 Nm di coppia, abbinato a un cambio manuale a cinque rapporti. I dati prestazionali dichiarano:
- accelerazione 0-100 km/h in 3,9 secondi
- velocità massima di 337 km/h
Lamborghini Pregunta: il suo motore V12 di 5,7 litri per 537 CV e 605 Nm di coppia
Dal restauro al museo
Dopo essere rimasta per anni nelle mani di Heuliez e successivamente di un collezionista privato, la Lamborghini Pregunta è stata sottoposta a manutenzione dal reparto Heritage nel 2021, per poi essere esposta al Museo Lamborghini.
Lamborghini Pregunta: all'asta da Broad Arrow con stima fino a 3,5 milioni di euro
ALL’ASTA PER UNA CIFRA MILIONARIA
Oggi l’attenzione si sposta su Knokke-Heist, in Belgio, dove Broad Arrow Auctions metterà all’asta l’esemplare il 10 ottobre (guarda il sito di Broad Arrow). La stima oscilla tra 2,5 e 3,5 milioni di euro, cifre superiori al valore di una moderna e super tecnologica Lamborghini Revuelto plug-in hybrid (guarda la Reveulto Opera Unica). Non capita tutti i giorni di acquistare un esemplare unico di V12 ispirato ai jet, quindi potete fare un'offerta prima che qualcun altro firmi l'assegno. Pronti ad aprire il portafoglio?