Aste

Dalla Diablo ai cieli: il raro concept Lamborghini Pregunta in vendita all’asta

Avatar di Alessandro Perelli, il 17/09/25

4 ore fa - Sotto i riflettori un esemplare più unico che raro ispirato ai jet

La concept car del 1998 costruita sulla base della Diablo e ispirata a un jet militare francese sarà battuta all’asta da Broad Arrow con stime fino a 3,5 milioni di euro

Alzi la mano chi si ricorda della Lamborghini Pregunta. Non molti, probabilmente, poiché si tratta di un concept che la casa del Toro ha realizzato nel lontano 1998 in collaborazione con la carrozzeria francese Heuliez.

Costruito partendo dalla Diablo

Insomma, un oggetto che oggi è davvero raro, basato sulla meccanica della ben più nota Diablo: ''l'ultima concept car Lamborghini costruita su una piattaforma Lamborghini pura'' prima del passaggio del costruttore italiano sotto il controllo del Gruppo Volkswagen.La vettura debuttò al Salone di Parigi dello stesso anno, quando Lamborghini (guarda la homepage di Lamborghini) era appena uscita dall’orbita Chrysler.

Lamborghini Pregunta: all'asta la rara concept car del 1998 su base Diablo

DESIGN ISPIRATO A UN AEREO DA GUERRA

Data la nazionalità transalpina di Heuliez, il concept trae ispirazione dal jet militare Dassault Rafale, con elementi stilistici che richiamano l’aeronautica: 

  • tettuccio a cupola con portiere a forbice
  • carrozzeria in fibra di carbonio verniciata in grigio opaco
  • pannelli del tetto rimovibili in policarbonato
  • specchietti digitali e dettagli ispirati alle ali a delta

L’abitacolo è caratterizzato da sedili in Alcantara color Azure Blue, un quadro strumenti digitale, impianto audio Alpine e luci a fibra ottica.

Lamborghini Pregunta: l'eleganza dell'Alcantara azzurra per l'abitacolo sportivo dell'auto

IL SUO MOTORE V12 E LE PRESTAZIONI

Il concept è spinto da un V12 da 5,7 litri capace di erogare 537 CV e 605 Nm di coppia, abbinato a un cambio manuale a cinque rapporti. I dati prestazionali dichiarano:

  • accelerazione 0-100 km/h in 3,9 secondi
  • velocità massima di 337 km/h

Lamborghini Pregunta: il suo motore V12 di 5,7 litri per 537 CV e 605 Nm di coppia

Dal restauro al museo

Dopo essere rimasta per anni nelle mani di Heuliez e successivamente di un collezionista privato, la Lamborghini Pregunta è stata sottoposta a manutenzione dal reparto Heritage nel 2021, per poi essere esposta al Museo Lamborghini.

Lamborghini Pregunta: all'asta da Broad Arrow con stima fino a 3,5 milioni di euro

ALL’ASTA PER UNA CIFRA MILIONARIA

Oggi l’attenzione si sposta su Knokke-Heist, in Belgio, dove Broad Arrow Auctions metterà all’asta l’esemplare il 10 ottobre (guarda il sito di Broad Arrow). La stima oscilla tra 2,5 e 3,5 milioni di euro, cifre superiori al valore di una moderna e super tecnologica Lamborghini Revuelto plug-in hybrid (guarda la Reveulto Opera Unica). Non capita tutti i giorni di acquistare un esemplare unico di V12 ispirato ai jet, quindi potete fare un'offerta prima che qualcun altro firmi l'assegno. Pronti ad aprire il portafoglio?

VEDI ANCHE
Lamborghini Temerario: la prova del campione MotoGP Pecco Bagnaia
Pecco Bagnaia prova in pista la Lamborghini Temerario: guarda il video
Lamborghini Urus SE, ispirata a Miami: foto e caratteristiche
Lamborghini Urus SE, una versione speciale ispirata a... Miami
Nuovo set Lego Lamborghini Countach (2024): foto e prezzo
Lamborghini Countach: supercar da sogno... ma di mattoncini Lego e in scala ridotta
Pubblicato da Alessandro Perelli, 17/09/2025
Tags
concept carconceptlamborghiniaste
Gallery
Logo Lamborghini
Lamborghini
Vedi anche