Lambo Temerario, 10 cifre spaventose da stamparsi bene in testa

Recita lo slogan di accompagnamento ad una delle clip promozionali che ''Non puoi nascondere chi veramente sei''. Che in lingua inglese, come sempre, è ancor più secco e fa ''You can't hide who you are''. Per la verità, di tutto si può scrivere, di Lamborghini Temerario, tranne che sia una vettura timida. Può scriversi, semmai, che è una vettura ibrida. Che di per sé già rappresenta una notizia, se il soggetto è una vettura Lambo. Bene, bando alla retorica. Di Temerario, se le supercar ancora esercitano su di te un discreto fascino, saprai già un sacco di cose. Infatti, non è questo il posto dove ri-elencare tutte le sue specifiche tecniche. Questa è una pagina web dalla quale portare a casa, dell'erede di Huracàn e sorellina di Revuelto, soltanto 10 informazioni. 10 cifre impressionanti che elenchiamo in ordine casuale, ma che devi imparare a memoria come la classica poesia di Natale. Non appena ne vedrai passare una per la strada, o ancora meglio, ne osserverai una ferma in un parcheggio (rigorosamente Vip), farai la figura dell'esperto. Vai con la Top Ten più temeraria che ci sia. Ah, la clip intanto è questa. E merita. Così come la fotogallery.

10.000

Come il regime di rotazione massimo del suo 4,0 litri V8 biturbo posteriore centrale longitudinale da 800 CV, interamente progettato e costruito ex novo a Sant'Agata Bolognese, niente contaminazioni (no, qui Audi non c'entra niente). Il sound? Eccolo qui. Quota 10.000 giri/min e una potenza specifica di 200 CV/litro sono valori da vettura da competizione, ma questo è solo l'inizio (salta alla voce numero tre...).

Il super V8 ''made in Lamborghini''

410

Come il diametro espresso in mm dei dischi freno anteriori CCB Plus (cioè carboceramici-anzi-di-più), morsi da pinze fisse monoblocco in alluminio a 10 pistoni. In pratica, per i pistoni c'è una pista di atterraggio circolare.

Dischi freno o dischi...volanti?

920

Come la potenza massima espressa in CV dal sistema ibrido plug-in alla Lambo-maniera, un inferno elettro-termico tra i cui grovigli il V8 biturbo convive con 3 motori elettrici a flusso assiale da 110 kW ciascuno. Uno spiattellato tra il V8 e il cambio doppia frizione a 8 rapporti, più due unità anteriori, una per ciascuna ruota. Trazione integrale, torque vectoring, turbo-lag neutralizzato. Infatti...

Cosa bolle in pentola? Ribolle un piatto forte...

2,7

Come i secondi necessari per coprire lo 0-100 km/h. Altro, per adesso, non aggiungeremmo. Auspicabilmente, questa voce la completeremo (col sorriso del bambino piccolo che sale sulla giostra) dal sedile guida. Portare pazienza, please: si parla di fine 2025...

E velocità massima di 343 km/h, per la cronaca

-25

Una cifra negativa che esprime in kg un concetto molto positivo come il risparmio di peso. Quello che conquista Lamborghini Temerario Alleggerita, la serie speciale per chi cavalcherà il Toro in pista. Cerchi in carbonio, scarichi in titanio, fibra di carbonio un po' dovunque, anziché l'alluminio. Va ancor più veloce, ma per rendersene conto, serve una sensibilità sopraffina. E scommettiamo che tu non ce l'hai (si scherza, dai).

Alleggerita di nomignolo e di fatto

13

Come i profili di guida selezionabili tramite i rotori posti sul volante: quello superiore sinistro, caratterizzato da una corona rossa, consente di scegliere tra Città, Strada, Sport, Corsa e Corsa ESC Off (controlli elettronici disattivati), mentre Recharge, Hybrid e Performance li attivi tramite il rotore superiore destro. Su Temerario debutta l’opzione “Drift Mode”, per degustare il sovrasterzo controllato. Roba da piloti esperti: lascia perdere, che è meglio (idem come sopra).

13 profili di guida. Sì: tredici

300

Come i circuiti presenti nel mondo registrati sul Lamborghini Telemetry 2.0: rispetto alla versione precedente (Huracán STO), sono disponibili anche informazioni extra come la pressione dei pneumatici o quando, e dove, sia intervenuta la componente elettrica. Puoi anche registrare video tramite le telecamere integrate nel sistema LAVU e visualizzarli direttamente sul display della plancia, o condividerli sull’app Unica per un’analisi super professionale. Last but not least, l’integrazione con Apple Watch permette di sincronizzare i dati della vettura col proprio battito cardiaco. Accelerato, of course.

Profili di guida, più telemetria: più di un display di infotainment

4

Come i cabin trolley che è possibile caricare a bordo: due nel vano anteriore, due dietro i sedili. Perché Temerario è un'auto anche per lunghi viaggi. Sì, purché la meta sia una pista.

Lambo-wagon

>400

Come le colorazioni esterne con le quali si può verniciare la propria Temerario, attraverso il programma di personalizzazione Ad Personam. Raccontano a Sant'Agata che esistono clienti assai particolari. Piuttosto esigenti, per non dire... capricciosi. E che chiedono il 401esimo colore.

Oltre 400 colori carrozzeria. E non fare lo schizzinoso...

315.251

Come la cifra espressa in euro che bisogna digitare nel campo ''importo'', al momento di disporre il bonifico bancario a favore di Automobili Lamborghini. La cifra è Iva inclusa e promozioni escluse. Dai, ti sembra il caso di fare il taccagno?

Temerario vale quella cifra? Beh, rileggi tutte quelle cifre...

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 21/12/2024