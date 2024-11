Il Toro fa fuoco e fiamme: la Revuelto "Opera Unica" esalta l'artigianalità Lamborghini (video)

Di solito le supercar o le hypercar che vestono di rosso sono altre… Tuttavia, Lamborghini (e il suo fortunato e facoltoso cliente) ha voluto stupire tutti presentando una nuova versione unica della sua ammiraglia Revuelto, in questo caso destinata a emigrare verso la Cina. L'ultima creazione ''Opera Unica'' del programma Lamborghini Ad Personam, infatti, è stata presentata a Shanghai nei giorni scorsi, con un’audace livrea basata sul rosso con fiamme dipinte a mano. Magari l'avete già vista, ma qui c'è un bel video a corredo e, credeteci, vale la pena guardarlo.

PER IL COLORE SERVONO 20 GIORNI DI LAVORO Il design della speciale Revuelto si ispira alla stella più luminosa della costellazione delToro, come riferimento al toro dello stemma Lamborghini e alla strategia “Direzione Cor Tauri” del costruttore italiano verso l'elettrificazione. La colorazione ha richiesto 480 ore di lavoro in più rispetto a una tonalità normale e combina in modo coraggioso ma equilibrato i colori Rosso Mars, Arancio Dac e Arancio Apodis, con un effetto sbiadito tra il Nero Pegaso e il Rosso Efesto. Le diverse tonalità di rosso, arancione e nero creano quello che sembra un fuoco dipinto sulla carrozzeria per un effetto davvero esclusivo e insolito.

Lamborghini Revuelto Opera Unica: la silhouette affilatissima e aerodinamica della vetturaINTERNI SU MISURA, MOTORE ORIGINALE L'abitacolo ha richiesto altre 53 ore di produzione extra per creare i dettagli personalizzati. La pelle e i rivestimenti Corsatex sono rifiniti in Nero Ade (nero) con accenti Rosso Efesto (rosso) e cuciture a contrasto. Tra i sedili, c'è una piastra Opera Unica in fibra di carbonio. Tanto personalizzata fuori e dentro, l'esclusiva Revuelto non presenta modifiche alle sue performance originali, il che significa che mantiene la configurazione plug-in hybrid del modello standard, con il motore V12 da 6,5 ​​litri e i tre motori elettrici che erogano una potenza combinata di 1.015 CV, per un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 2,5 secondi e una punta velocistica di oltre 350 km/h. Come dire, la più performante ed esclusiva Lambo, ancor più unica grazie alla lavorazione degli artigiani di Sant’Agata Bolognese.Lamborghini, come di consueto, non ha dichiarato il prezzo della nuova Revuelto Opera Unica, sono questioni tra la casa italiana e il compratore, ma siamo certi che non sia una cifra alla portata di tutti i collezionisti.

Lamborghini Revuelto Opera Unica: l'abitacolo su misura della supersportiva del ToroSIAMO ALLA QUARTA ONE-OFF, PER ORA… Ricordiamo che la prima versione “Opera Unica” della Lamborghini Revuelto è stata presentata a Miani (USA), nel dicembre 2023. La successiva è stata lanciata a Imola nell'aprile 2024, seguita da un'altra in Sardegna nell'agosto 2024. Lo scopo delle one-off è quello di evidenziare le numerose opzioni del programma di personalizzazione Lamborghini Ad Personam, ispirando i futuri acquirenti a creare la loro hypercar da sogno.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 16/11/2024