Lamborghini Urus SE, una versione speciale ispirata a... Miami

Un Toro, sì, ma dalla vena artistica. Lamborghini svela una speciale Urus SE ispirata alla città di Miami e alla sua particolare cultura. L'unveiling è avvenuto in occasione di un evento privato tenutosi proprio nella effervescente city a sud della Florida, dove la vettura – che, ricordiamolo è la prima versione PHEV del SUV a vantare un gruppo propulsore ibrido da 800 CV, qui tutti i dettagli – è stata presentata con il suo speciale design realizzato dal Centro Stile Lamborghini in collaborazione con il team di personalizzazione Ad Personam. Sfoglia la gallery.

230 ORE EXTRA DI VERNICIATURA I ricercati dettagli della Lamborghini Urus SE, che hanno richiesto 230 ore extra tra verniciatura e collaudo rispetto al normale processo industriale, testimoniano la quasi infinita gamma di opzioni di personalizzazione che i clienti hanno a disposizione per esaltare il carattere della loro vettura attraverso il programma Ad Personam. Fuori, la Urus SE prevede suggestivi accenti Blu Glauco a contrasto con una combinazione di grigi e nero, per una livrea che rende appunto omaggio al mix di cultura, stile e tendenza artistica della città.

I DETTAGLI SPECIALI Lo splitter anteriore in Nero Noctis è impreziosito da un dettaglio Blu Glauco, mentre le calotte degli specchi bicolore in Grigio Telesto mostrano un’elegante linea Blu Glauco, stessa tonalità ripresa per gli accenti di colore del diffusore posteriore Nero Noctis. Inoltre, gli interni lussuosi prevedono un rivestimento in pelle unicolore e ospitano battitacco dedicati e una plancia commemorativa che riporta la scritta “MIAMI” sulla fibra di carbonio lucida.

TEMERARIO Non solo la Urus speciale. Sì, perché gli ospiti presenti all’evento hanno avuto anche la possibilità di ammirare la nuova Lamborghini Temerario, dotata di un gruppo propulsore ibrido biturbo V8 con una potenza totale di 920 CV, capace di un’accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 2,7 secondi.

2024 POSITIVO L’evento di Miami cade, tra le altre cose, in un momento particolarmente proficuo per il Brand. Il quale ha recentemente reso note le sue vendite record per i primi tre trimestri del 2024, dopo l’introduzione di tre nuove vetture in soli 18 mesi; le consegne nel mondo infatti sono salite dell’8,6% (8.411 unità) nel 2024.

Pubblicato da Francesco Irace, 06/12/2024