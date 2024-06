Lamborghini Countach: supercar da sogno... ma di mattoncini Lego e in scala ridotta

Che la Lamborghini Countach sia un’automobile entrata nella leggenda dell’automobilismo sportivo italiano è un dato di fatto. Un modello che ha fatto la storia della casa di Sant’Agata Bolognese e oggi tra i più ambiti dai collezionisti. Addirittura, la stessa Casa del Toro ne ha realizzato una edizione limitata in chiave moderna andata sold out ancora prima che il primo esemplare uscisse dalla catena di montaggio. Un altro capolavoro di Lamborghini. Ebbene, oggi per tutti gli appassionati del marchio italiano che non possono sognare di mettersi in garage uno dei rari pezzi di Countach classica in vendita, almeno c’è la possibilità di piazzare un modello sulla mensola del salotto. Si, perché Lego ha da poco svelato un nuovo gioiellino in scala della supercar italiana, nella pregiata versione 5000 Quattrovalvole.

Lamborghini Countach Lego: il modellino riprodotto con 1.506 pezzi

OLTRE 1.500 MATTONCINI Realizzata con i tradizionali mattoncini, l’auto fa parte della serie Lego Icons, che include pezzi come l'originale Land Rover Defender 90, la Chevrolet Corvette, la Chevrolet Camaro Z28, la Porsche 930 Turbo e la Fiat 500. Il modello Lego è composto da 1.506 pezzi e costa 299 dollari negli Stati Uniti (circa 280 euro al cambio attuale). Nel mondo delle supercar, pochi modelli sono più iconici della Countach e la 5000 QV è probabilmente la più pregiata della serie.

VEDI ANCHE

Lamborghini Countach Lego: altri modelli della Serie IconsSERIE SPECIALE E MOTORE PIÙ PERFORMANTE A differenza delle versioni originali della Countach, che avevano un V12 aspirato da 3,9 litri, la 5000 QV aveva un motore molto più grande da 5,2 litri. Adottava inoltre sei nuovi carburatori Weber ed era in grado di erogare 450 CV e 500 Nm. Furono prodotte poco più di 600 unità e circa il 10% di queste adottarono un motore a iniezione. Il modello ricreato da Lego ha l'iconico alettone posteriore della 5000 QV, che non si trovava sulla Countach originale. Inoltre, è stata presentata con le stesse ruote della supercar reale ed è decorata con interni rosso brillante. Ciò che è particolarmente impressionante è che il modello è dotato di porte ad apertura verticale come l’originale e persino di uno sterzo funzionante. E i fan del modellismo a mattoncini della Lego e tutti gli appassionati di auto saranno inoltre lieti di vedere che sotto il cofano posteriore c’è il modello in scala dell'amato V12 Lamborghini.

Lamborghini Countach Lego: riprodotto anche il mitico motore V12C’È ANCHE IL MODELLINO PIÙ ECONOMICO Ma per tutti gli amanti della Countach che non sono disposti a sborsare l’impegnativa cifra del modello in versione luxury, c’è la possibilità di acquistare una versione più semplice con la serie Speed ​​Champion di Lego. Questo modellino più piccolo costa solo 32,99 dollari (circa 31 euro al cambio attuale) ed è composto da 262 pezzi. È basato sempre sulla 5000 Quattrovalvole ed è anch'esso rifinito con carrozzeria bianca e interni rossi.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 11/06/2024