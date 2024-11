Il car detailing di una Lamborghini Miura SV da 5.000.000 $

Per gli amanti dei motori, lavare l'auto è quasi un rito: è parte del piacere di possedere un modello emozionale. Quasi nessuno di noi, tuttavia, avrà mai il piacere di mettere le mani su un'icona rara e irraggiungibile come la Lamborghini Miura: probabilmente l'auto più bella di tutti i tempi (al pari dell'Alfa Romeo 33 Stradale). Questo privilegio spetta a pochi e affidabili specialisti, a cui l'onore si accompagna all'onere di intervenire senza rischiare di danneggiare veicoli da collezione dal valore multi-milionario. Guardate il video qui sotto, se volete contemplare con quanta cura una Miura SV del 1972 viene sottoposta a un meticolosissimo processo di car detailing.

TRATTAMENTO COMPLETO La Miura del video è stata recentemente venduta da Barney Ruprecht di Broad Arrow Group per qualcosa come cinque milioni di dollari. Verniciata in Blu Tahiti, lo stesso Barney provvede a consegnarla allo Studio AMMO per un trattamento di conservazione completo, che include la correzione della vernice, il ringiovanimento degli interni, il detailing del vano motore e la protezione con cera carnauba AMMO Creme. Dopo il trattamento, la Miura se ne va a spasso per un ultimo epico giro prima di essere consegnata, per la gioia del pilota e del passeggero. Che macchina! Alcuni dettagli del lavaggio potrebbero stupire: con auto di questo valore, niente aria compressa per ascuigare, ma piuttosto panni in microfibra umidi e con aggiunta di lubrificante. Altri trucchi da ''pro'' nel video.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 26/11/2024