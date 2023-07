In video il lavaggio di una Ferrari Testarossa Miami Vice style

Dal lavaggio al "dry ice cleaning": in video il car detailing di una Ferrari Testarossa 512 TR come quella di Miami Vice

La combinazione di colore bianco su bianco, con riferimento a carrozzeria e interni, è quella resa famosa dal telefilm Miami Vice. Ora una Ferrari Testarossa (512 TR) con quello stesso stile viene sottoposta a un meticoloso car detailing nel video da contemplazione che potete guardare qui sotto, a opera di un'officina specializzata californiana.

PERSINO SOTTO LE SCRITTE Il lavoro, come si vede nel video, è davvero meticolosissimo. Per la lucidatura vengono addirittura rimossi lo stemma Ferrari sul cofano anteriore la scritta in rilievo ''512 TR'' incollata al cofano posteriore; poi vengono lucidate le plastiche delle luci, la coppa attorno al bocchettone di rifornimento e persino la parte interna degli scarichi.

La Ferrari Testarossa (512 TR), persino l'interno degli scarichi viene lucidato

DRY ICE CLEANING Forse però la parte del video più soddisfacente da guardare è la pulizia ''a ghiaccio secco'' del sottoscocca: incredibile la potenza di questo trattamento che elimina il nero intrappolato nei pori delle fusioni di motore e trasmissione, e le incrostazioni dal telaio senza intaccare la verniciatura. Un car detailing così, probabilmente, costa più della mia auto.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 03/07/2023