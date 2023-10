Helixx Cargo: il furgone in plastica riciclata si costruisce come i Lego

Mobilità sostenibile e veicoli commerciali. Una combinazione che nelle grandi città si sta sviluppando rapidamente viste le sempre più rigorose norme messe in atto dalle amministrazioni. E giusto per “non versare altra benzina sul fuoco”, mettiamo dentro anche il traffico, ormai allo sfinimento per numero di veicoli circolanti. Allora cosa ci si può inventare? Magari un mezzo compatto, che si muove grazie all’elettricità e, perché no, che si può costruire velocemente. Focalizziamo l’attenzione su quest’ultimo punto e...

Helixx Cargo: il prototipo del furgone realizzato con cinque pannelli plastici UN MODELLO GLOBALE …Andiamo in Gran Bretagna dove la Helixx ha annunciato di aver realizzato il primo esemplare del suo BEV dedicato ai piccoli commercianti. Perché vogliamo concentrarci sul fatto che questo veicolo si costruisce rapidamente? Perché viene realizzato con un processo snello e super veloce grazie ad alcune peculiarità che lo contraddistinguono. Innanzitutto, il simpatico furgone è solo uno dei pochi veicoli commerciali che Helixx intende costruire su questa piattaforma, poiché tali mezzi da lavoro sono destinati all’uso nelle grandi metropoli e nelle economie in via di sviluppo di tutto il mondo; quindi, il costruttore inglese ha sul tavolo numerosi progetti per differenti modelli.

Helixx Cargo: il capiente vano di carico del BEV ingleseCOSTRUZIONE A INCASTRO IN MATERIALI LEGGERI Il corpo è realizzato interamente in polimero riciclabile, che evita l'uso di acciaio e ad alto contenuto di carbonio. L’intero guscio del veicolo è composto da sole cinque parti che “si incastrano e si uniscono” insieme, semplificando il processo di produzione fino al 50%, afferma Helixx. Ciò non solo rende il veicolo “facile” da assemblare, ma rende anche il processo economico. Da qui la rapidità nella costruzione di ogni singolo esemplare che viene montato quasi come se fosse un modellino della Lego. Inoltre, ciò consentirà ai partner in altre parti del mondo di creare rapidamente impianti di produzione, che Helixx intende supportare.

Helixx Cargo: il volante è al centro per i mercati con guida a destra o sinistraLE PAROLE DEL CAPO La costruzione del suo primo veicolo ha contribuito a confermare il raggiungimento dell'obiettivo di realizzare un ''primo adattamento'' durante il processo di incollaggio. Questa precisione significa che non è necessario utilizzare pannelli della carrozzeria in metallo stampato. “Abbiamo sviluppato questo veicolo dimostrativo per dimostrare e sottoporre a stress test la replicabilità globale del nostro approccio digitale”, ha affermato Steve Pegg, CEO di Helixx. ''Il veicolo rappresenta visivamente ciò che gli Helixx Mobility Hubs autorizzati possono produrre in soli 180 giorni dal sopralluogo iniziale del sito all'uscita dei veicoli sulla strada”. Il veicolo è costruito attorno a un telaio ibrido in alluminio e offre 2.100 litri di spazio di stoccaggio, 500 kg di capacità di trasporto e 140 cm di spazio per il carico. Ad alimentarlo saranno le batterie rimovibili al litio ferro fosfato che, secondo Helixx, sono progettate per fornire agli utenti 24 ore di utilizzo ininterrotto. Nota interessante, il volante è situato al centro del veicolo per renderlo compatibile nei mercati con guida a sinistra e a destra.

Helixx Cargo: le batterie assicurano 24 ore di utilizzo ininterrottoNON SI COMPRA, MA SI NOLEGGIA Helixx afferma che, una volta costruiti, offrirà i suoi veicoli agli utenti tramite abbonamento e che il loro funzionamento costerà solo 0,25 dollari l'ora. Come accennato, l’estrema flessibilità del progetto permetterà di costruire altri veicoli. Per esempio, oltre a questo furgone, si prevede di realizzare anche un camioncino, nonché versioni per il trasporto passeggeri. Per ora, Helixx ha in programma di mostrare il furgone per valutare la risposta del mercato sul suo design. Si prevede quindi di avviare una produzione di cento veicoli in una struttura pilota nel Regno Unito prima di iniziare la fase di costruzione delle fabbriche nel sud-est asiatico.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 09/10/2023