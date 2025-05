Pecco Bagnaia prova in pista la Lamborghini Temerario: guarda il video

Pecco Bagnaia prova in pista la Lamborghini Temerario, nuovo bolide ibrido V8 da 920 CV, e condivide in video le sue impressioni

Pilota ufficiale della Ducati Desmosedici GP numero 63, Francesco ‘Pecco’ Bagnaia è tra i migliori piloti della MotoGp. Oggi lo vediamo in pista a provare la Lamborghini Temerario: ecco come se l'è cavata nel passaggio dalle due alle quattro ruote.

Pecco Bagnaia 2 volte campione MotoGP, pronto a provare la Lamborghini Temerario

Dopo il test drive, Bagnaia ha descritto le sue sensazioni al volante con entusiasmo:

“Una sensazione unica, quasi surreale. Non sembra di guidare un'auto turbo, ma un motore aspirato estremamente reattivo. Raggiungere i 10.000 giri è qualcosa di incredibile, e anche la facilità di guida mi ha colpito molto. Un’esperienza davvero mozzafiato”.

Pecco Bagnaia al test drive con la Lamborghini Temerario V8 ibrida

La nuova Temerario non è solo emozione, ma anche pura potenza. Il sistema ibrido che unisce il motore V8 biturbo a tre propulsori elettrici garantisce numeri da primato:

Prestazione Valore Potenza massima 920 CV Accelerazione 0–100 km/h 2,7 secondi Accelerazione 0–200 km/h 7,1 secondi Velocità massima 343 km/h

L’innovativo High Performance Electrified Vehicle è capace di raggiungere l’impressionante regime di 10.000 giri al minuto, con effetti sonori ''che voi umani non potete neppure immaginare''.

Bagnaia ha potuto testare in prima persona la combinazione di tecnologia e adrenalina che caratterizza la Temerario, confermando l’eccellenza ingegneristica e lo spirito innovativo di Lamborghini. Guarda qui sotto il video dell'esperienza.

Con tre titoli mondiali all’attivo – due dei quali in MotoGP (2022 e 2023) – oltre a 40 vittorie e 78 podi, Bagnaia non si è lasciato sfuggire l’occasione di essere tra i primi a salire a bordo della nuovissima Lamborghini Temerario.

Del resto il numero 63 che Pecco porta in gara non è solo il suo portafortuna, ma richiama anche l’anno di fondazione della casa di Sant’Agata Bolognese: coincidenze? Non credo.

Chi è Francesco Bagnaia e cosa guida nella MotoGP?

Francesco ''Pecco'' Bagnaia è un pilota italiano della MotoGP, due volte campione del mondo (2022 e 2023), attualmente in sella alla Ducati Desmosedici GP con il numero 63.

Cos'è la Lamborghini Temerario?

La Lamborghini Temerario è un veicolo ad alte prestazioni elettrificato (HPEV) dotato di un motore V8 biturbo e tre motori elettrici, con una potenza combinata di 920 CV.

Quanto accelera la Lamborghini Temerario?

La Temerario accelera da 0 a 100 km/h in 2,7 secondi e raggiunge i 200 km/h in 7,1 secondi, con una velocità massima di 343 km/h.

Qual è stata la reazione di Pecco Bagnaia alla guida della Temerario?

Bagnaia ha definito l’esperienza al volante come ''mozzafiato'', paragonando la fluidità e l’erogazione del motore a quella di una moto aspirata ad alte prestazioni.

C'è un video della prova di Bagnaia con la Lamborghini Temerario?

Sì, il video della prova in pista di Pecco Bagnaia alla guida della Lamborghini Temerario è disponibile all’interno dell’articolo.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 30/05/2025