Ecco "Dream On", la docuserie Ducati sul titolo sfumato di Bagnaia nel 2024

Sul canale Youtube ufficiale della Ducati sono disponibili tutti e tre gli episodi del documentario ''Dream On - Ducati and Bagnaia's Pursuit of Glory'', realizzato dietro alle quinte del Motomondiale dalla scuderia italiana. La serie è incentrata sulle ultime tre uscite stagionali dell MotoGP 2024: Thailandia, Malesia e Barcellona (Solidarity GP), e non sull'intera stagione, ed è ricca di materiale inedito che mostra ''il talento e lo spirito'' di Francesco Bagnaia, impegnato nel testa a testa con il futuro iridato Jorge Martin. Di seguito i tre episodi, l'ultimo dei quali è stato pubblicato domenica 22 dicembre dalla casa di Borgo Panigale.

Dream On - Episode 1 - Grand Prix of Thailand

Dream On - Episode 2 - Grand Prix of Malaysia

Dream On - Episode 3 - Grand Prix of Solidarity

Pubblicato da Simone Valtieri, 23/12/2024