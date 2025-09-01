Vendesi Batmobile omologata per l'uso stradale. Astenersi sognatori e perditempo. Scopri i dettagli sull'asta online

Aste online

In Italia non si sa, ma negli USA questa Batmobile è omologata per l'uso stradale e verrà presto messa in vendita su un sito di aste online. Non è l'originale, ma la replica di quella del film Batman del 1989: quello diretto da Tim Burton in cui Michael Keaton interpretava il Crociato Mascherato, Kim Basinger vestiva i panni della giornalista Vicky Vale e Jack Nicholson impersonava il Joker (qui sotto il video dietro le quinte).

Non un semplice “prop”, ma un’auto vera

Il telaio è in tubi d'acciaio realizzato su misura, la meccanica arriva da una Chevrolet Corvette, con sospensioni indipendenti e freni a disco su tutte le ruote: la replica è insomma meglio dell'originale, che attingeva invece alla banca organi di una ben più modesta Chevrolet Impala. Il motore è un V8 da 5,7 litri, abbinato a una trasmissione automatica, e l'auto pesa 1.566 kg.

I dettagli che contano? La strumentazione è basata su display digitali e prevede anche uno ''scanner militare/polizia/meteo'', dai parafanghi anteriori fuoriescono a comando una coppia di mitragliatrici Browning calibro .30 retrattili (modificate per sparare a salve, ovviamente) e il mirino è statp preso in prestito da un aereo da caccia P-51 Mustang della II Guerra Mondiale

All'abitacolo si accede dal tettuccio apribile con comando remoto e l'interno prevede sedili elettrici, cruise control e i comandi delle luci ereditati da un bombardiere B17. Un sstema di telecamere collegate a display ad alta risoluzione fornisce una visuale degli angoli ciechi per vedere gli ostacoli nelle manovre.

La Batmobile replica di Batman 1989, l'interno

Storia e mito by Casey Putsch

Questa Batmobile è stata costruita da Putsch Racing, officina americana famosa per restauri storici e progetti folli come la Batmobile a turbina realizzata nel 2011.

Dietro il progetto c’è Casey Putsch, ingegnere e pilota, che con la sua Putsch Racing alterna restauri di Bugatti e monoposto storiche a creazioni uniche. Parallelamente porta avanti anche Genius Garage, un programma che permette agli studenti di sporcarsi le mani su auto storiche da corsa per avvicinarsi al mondo dell’ingegneria e del motorsport.

L'asta sul sito di Mecum Auctions

Questa Batmobile sarà battuta all'asta sul sito di Mecum Auctions il prossimo 21 settembre, con formula no reserve: chi offre di più se la porta a casa anche se l'offerta è inferiore alle attese del venditore. Un’occasione irripetibile per collezionisti (facoltosi) e appassionati di cinema e motori. Ti senti pronto per diventare il prossimo Cavaliere Oscuro?

