BATMOBILE PER TUTTI Ci sono tante Batmobili quante le stelle nel cielo. E non è un caso, visto che si tratta della mitica auto di uno dei supereroi più amati del mondo. C'è quella anni Sessanta della serie tv, il mezzo carroarmato dei film di Christopher Nolan come Il Cavaliere Oscuro, e ce ne sarà una tutta nuova in The Batman, il film in arrivo nelle sale (Covid permettendo), in cui l'uomo pipistrello sarà interpretato da Robert Pattinson.



''KEATON BATMOBILE'' Ma sicuramente una delle Batmobili più amate, forse la più iconica in assoluto, è quella dei film di Tim Burton: quella del Batman del 1989, in cui veniva guidata da Michael Keaton (e in cui il Joker era interpretato da Jack Nicholson, nel cast anche Kim Basinger). L'auto, che compare poi anche in Batman Il Ritorno del 1992, è inconfondibile grazie alla sua forma super allungata, alle piccole ali fendenti e soprattutto a quella gigantesca turbina.

I DETTAGLI La notizia è che una replica davvero impressionante di quella Batmobile, costruita da specialisti inglesi nel 2016, andrà presto in vendita all'asta da Bonhams. Si tratta di una realizzazione sulla base di una Ford Mustang del 1965, che inizialmente fu comprata ed esposta al London Motor Museum. È proprio il museo, ora chiuso, ad averla messa in vendita. Spinta da un motore V8 da 5,7 litri la Batmobile ha una targa regolare e pure gli indicatori di direzione, quindi pare perfettamente legale anche per la guida in strada. Certo la lunghezza di sette metri non la rende esattamente comodissima, soprattutto quando si tratta di parcheggiare...

L'ASTA Harry Fox-Edwards, esperto di automobili di Bonhams, ha dichiarato: ''È impressionante, ci sono volute quattro ore per scaricarla dal camion. Non ho mai visto niente di simile. Ci sono filmati che la mostrano su strada in movimento, quindi tutto suggerisce che funzionerà perfettamente.'' L'asta di Bonhams avrà luogo il 20 di marzo, e l'auto sarà presentata senza offerta minima, anche se la cifra che la casa d'aste si aspetta di raggiungere si aggira tra le 20 e le 30mila sterline (circa 22,5mila e 500 e 34mila euro).