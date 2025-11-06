Ducati Desmo450 Enduro 2026: svelata a EICMA, arriverà in versione definitiva a maggio. Il video

Deriva dalla 450 MX, rispetto alla quale avrà (naturalmente) qualche CV in meno e cerchio posteriore di 18" anziché 19"

Ducati Desmo450 Enduro - La Casa di Borgo Panigale ha presentato a EICMA 2025 la sua enduro ''quattroemezzo'' in una versione semidefinitiva che ha definito una anticipazione. La 450 Enduro, quando arriverà (si parla di maggio 2026), sarà omologata per la strada, mentre alla fiera l'abbiamo vista in configurazione racing con scarico non omologato e senza frecce e specchietti.

Ducati Desmo450 Enduro 2026, molto bella la linea

La 450 Enduro deriva dalla 450 MX, dalla quale eredita parecchie soluzioni. Il motore, per esempio, è stretto parente. È un monocilindrico di 450 cc con distribuzione desmodromica e 4 valvole. In configurazione cross eroga quasi 63 CV mentre, ovviamente, sulla Desmo450 Enduro il picco di potenza sarà inferiore (anche per via dell'omologazione), tuttavia si parlerà di una potenza importante. Gli intervalli di manutenzione saranno allineati a quelle delle moto competitor. Il serbatoio è da 8,5 litri e trasparente, per avere a colpo d'occhio l'idea di quanto carburante c'è a bordo. Il cambio è a sei marce.

Ducati Desmo450 Enduro 2026, il motore deriva da quello della Desmo450 Cross

La ciclistica è simile a quella della MX, con un telaio in alluminio con culla sdoppiata nella parte inferiore del motore, abbinato a un forcellone a doppio braccio in alluminio che fa lavorare il monoammortizzatore con un leveraggio progressivo. Le sospensioni completamente regolabili sono Showa, con la forcella con steli di 49 mm. L'escursione sarà allineata a quella della MX. I cerchi a raggi hanno le classiche misure da enduro, 21'' davanti e 18'' dietro.

Ducati Desmo450 Enduro 2026, cerchio posteriore di 18'' e monoammortizzatore Showa completamente regolabile

Pubblicato da Fabio Meloni, 06/11/2025