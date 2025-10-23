EICMA 2025

Nuova Ducati Hypermotard V2 2026? Scoprila con noi nella diretta video di oggi

Avatar di Michele Perrino, il 04/11/25

1 ora fa - Ducati svela nuova Hypermotard 2026 oggi: scoprila con noi in video

Ducati Hypermotard V2 2026 sembra essere la prossima novità ad uscire da Borgo Panigale: scoprila con noi nella diretta video

Ducati presenta da EICMA 2025 la nuova Hypermotard 2026. Scopriamo la novità in diretta video dal Salone.

Ducati Hypermotard V2 2026? Ecco quando arriva

La nuova Hypermotard 2026 sarà svelata nella Ducati World Première da EICMA: l'appuntamento è per le 19, segui con noi la diretta video e scopri l'ultima evoluzione del motardone di Borgo Panigale.

