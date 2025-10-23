Nuova Ducati Hypermotard V2 2026? Scoprila con noi nella diretta video di oggi

Ducati Hypermotard V2 2026 sembra essere la prossima novità ad uscire da Borgo Panigale: scoprila con noi nella diretta video
Ducati presenta da EICMA 2025 la nuova Hypermotard 2026. Scopriamo la novità in diretta video dal Salone.
Ducati Hypermotard V2 2026? Ecco quando arriva
La nuova Hypermotard 2026 sarà svelata nella Ducati World Première da EICMA: l'appuntamento è per le 19, segui con noi la diretta video e scopri l'ultima evoluzione del motardone di Borgo Panigale.
Pubblicato da Michele Perrino, 04/11/2025
