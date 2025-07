Arriva in Italia il brand Cyclone, sei modelli già in vendita. Abbiamo provato RT3S (scooter 300) e RX600 (globetrotter 600)

Vi capiterà nei prossimi mesi di vedere in strada moto o scooter con un logo sconosciuto, un drago visto di profilo racchiuso in una cornice a forma di scudo. Si tratta di mezzi Cyclone, un nuovo brand - in realtà molto antico - che viene commercializzato in Italia proprio in questi giorni, ovvero nel corso del mese di luglio 2025.

Il nome Cyclone non è nuovo nel mondo del motociclismo, tutt'altro, ma solo i più esperti di moto d'epoca lo conoscono. Si tratta di una moto americana costruita a inizio Novecento dalla Joerns Motor Manufacturing Company. Si è distinta nel corso della sua esistenza per le soluzioni tecniche raffinate (è stata la prima moto statunitense con distribuzione ad albero a camme in testa) e le prestazioni notevoli. Si è parlato di lei di recente per via del fatto che è diventata la moto d'epoca più costosa mai battuta a un'asta.

La vista laterale della Cyclone permette di apprezzare lo sviluppo orizzontale del serbatoio

Le Cyclone di cui parliamo in questo articolo, nome a parte, hanno nulla a che fare con quella del passato. Ora Cyclone è un brand della Casa Zonsen Motorcycle, colosso in lista tra le 500 industrie più importanti della Cina che produce principalmente moto (a benzina ed elettriche), tricicli, componenti per motocicli e per automobili, componenti per sistemi IT. Zonsen ha un patrimonio di oltre 141,8 milioni di euro e più di 5.000 dipendenti, ed è attualmente in grado di produrre 4 milioni di unità all'anno tra moto e tricicli; ha dato vita al brand Cyclone nel 1995. Oggi, le moto (e gli scooter) Cyclone vengono distribuiti in Italia da Keeway Group, altro colosso cinese che realizza tra le altre cose moto, veicoli elettrici, biciclette, proprietario dei brand Keeway, Morbidelli, Ezi, Goccia e altri. Keeway è anche co-proprietario di Benelli ed è distributore in Italia di Benda.

In Italia sono in vendita sei tra moto e scooter Cyclone. Ecco quali sono con prezzi e caratteristiche.

Cyclone RA2, il cavalletto centrale è di serie.

L'RT1 è uno scooter di aspetto grintoso. Può essere guidato con patente B o A1. Ha cerchi di 14'', freni a disco di grosso diametro con ABS a doppio canale, motore raffreddato a liquido capace di 12 CV e 12 Nm. Ha la sella a 795 mm da terra e pesa 142 kg in ordine di marcia. La velocità massima dichiarata è di 93 km/h. Il serbatoio ha 9 litri di capacità. Ha strumentazione a LED a colori, presa USB, blocchetti al manubrio retroilluminati, avviamnto keyless, luci full LED e sistema start&stop, cavalletto centrale. Costa 3.190 euro f.c. ed è disponibile in grigio o nero.

Cyclone RT1, la vista di tre quarti anteriore. Tutte le luci sono a LED.

L'RT3S è uno scooter di aspetto grintoso. Può essere guidato con patente A2. Ha cerchi di 15'' l'anteriore e di 14'' il posteriore, freni a disco di grosso diametro con ABS a doppio canale, motore raffreddato a liquido di 289 cc capace di 24 CV e 25 Nm. Ha la sella a 770 mm da terra e pesa 201 kg in ordine di marcia. La velocità massima dichiarata è di 115 km/h. Il serbatoio ha ben 17 litri di capacità. Ha strumentazione TFT a colori, presa USB, comandi al manubrio retroilluminati, avviamento keyless, luci full LED ad accensione automatica, manopole riscaldabili, sella riscaldabile, sensori di pressione delle gomme, parabrezza regolabile in altezza elettricamente, cavalletto centrale. Costa 4.690 euro f.c. ed è disponibile in grigio o nero.

Cyclone RT3S, la vista laterale destra. La linea è sportiva, l'animo però è touring.

La RA2 è una cruiserina di aspetto curato e convincente. Può essere guidata con patente B o A1. Ha cerchi di 18'' l'anteriore e di 15'' il posteriore, freni a disco con ABS a doppio canale, motore raffreddato ad aria capace di 13 CV e 12 Nm. Ha la sella a soli 720 mm da terra e pesa 144 kg in ordine di marcia. La velocità massima dichiarata è di 95 km/h. Il serbatoio ha 13,5 litri di capacità. Ha strumentazione a LCD, luci ad attivazione automatica. Costa 2.690 euro f.c. ed è disponibile in nero o verde.

Cyclone RA2, la vista laterale sinistra. Il parafango anteriore è metallico.

La BATLLO 5S è una naked di aspetto grintoso dal nome francamente impronunciabile. Può essere guidata con patente B o A1. Ha cerchi di 17'' , freni a disco con ABS a doppio canale, un brillante motore raffreddato a liquido capace di 15 CV e 11 Nm. Ha la sella a 770 mm da terra e pesa 149 kg in ordine di marcia. La velocità massima dichiarata è di 96 km/h. Il serbatoio ha 13 litri di capacità. Ha strumentazione a LCD a colori, luci full LED, presa USB. Costa 2.990 euro f.c. ed è disponibile in azzurro o nero.

Cyclone Batllo 5S, naked 125 di aspetto sportivo.

La RX600 è una globetrotter di aspetto convincente. Per via della sua potenza, può essere guidata con patente A. Ha cerchi a raggi, tubeless, di 19'' l'anteriore e di 17'' il posteriore, freni a disco di grosso diametro (305 mm gli anteriori, 258 mm il posteriore) con ABS cornering, motore bicilindrico in linea raffreddato a liquido di 550 cc capace di 59 CV e 55 Nm. Ha la sella a 820 mm da terra e pesa 230 kg in ordine di marcia. La velocità massima dichiarata è di 160 km/h. Il serbatoio ha 18 litri di capacità. Ha strumentazione TFT a colori da 6,75'', ABS e controllo di trazione disinseribili, presa USB, comandi al manubrio retroilluminati, luci full LED, sospensioni regolabili, piastra baramotore, barre di protezione laterali, cavalletto centrale, parabrezza regolabile in altezza. Costa 5.890 euro f.c. ed è disponibile in grigio/rosso o nero.

Cyclone RX600, la vista di tre quarti frontale. La piastra paramotore fa parte della dotazione di serie.

La RX600 è una crossover di aspetto grintoso. Per via della sua potenza, può essere guidata con patente A. Ha cerchi di 17'', freni a disco di grosso diametro (320 mm gli anteriori, 260 mm il posteriore) con ABS, motore bicilindrico in linea raffreddato a liquido di 650 cc capace di 71 CV e 62 Nm. Ha la sella a 820 mm da terra e pesa 238 kg in ordine di marcia. La velocità massima dichiarata è di 180 km/h. Il serbatoio ha 21 litri di capacità. Ha strumentazione TFT a colori da 6,75'', ABS disinseribile, presa USB, comandi al manubrio retroilluminati, luci full LED, sospensioni regolabili, cavalletto centrale, sensori di pressione delle gomme, aggacni borse integrate nel codone. Costa 6.990 euro f.c. ed è disponibile in rosso o blu.

Cyclone RX650, la vista di tre quarti frontale della crossover sportiva.

Come scrivevamo, moto e scooter Cyclone vengono distribuiti in Italia (e nel mondo) da Keeway. Qui lo store locator.

Tra i due modelli Cyclone che abbiamo guidato, la RX600 appare il meno maturo. Alcune caratteristiche positive le ha. Tra queste, un certo rigore in curva, una protezione aerodinamica più che dignitosa e un motore brillante nella zona alta del contagiri. Ha anche un buon raggio di sterzata e un cambio abbastanza a punto. Fatto resta che rispetto agli standard stabiliti dai prodotti affermati coi quali si scontra sul mercato, mostra grandi margini di miglioramento in molte aree. La messa a punto del motore nei chiudi-apri è da affinare, e non poco. Il comfort di marcia è compromesso da una sella molto dura nell'imbottitura e da una sospensione posteriore tutt'altro che gentile, sulle sconnessioni. La distanza tra sella e pedane, inoltre, è ridotta e fa sì che chi ha una statura superiore al metro e settantacinque viaggi con le gambe rannicchiate. L'impianto frenante anteriore richiede uno sforzo notevole alla leva per offrire decelerazioni dignirose. Il parabrezza può essere regolato in altezza ma non ha un meccanismo pratico per farlo: dev'essere afferrato e tirato verso l'alto o spinto verso il basso. Infine, il bicilindrico è abbastanza pigro ai bassi e medi regimi, quelli che nel mondo globetrotter sono di norma i più utilizzati. E il peso si avverte parecchio elevato, soprattutto nei cambi di direzione.

Cyclone RX600, bene il rigore, migliorabile l'agilità.

L'RT3S ha un aspetto grintoso ma, dopo averlo guidato, ci sentiamo di dire che ha un animo più turistico che sportivo. Protegge bene dall'aria e ha un allestimento ricco, come avete letto nel capitolo dedicato. Inoltre è abbastanza silenzioso e vibra poco, ed è più stabile che maneggevole. Di sportivo non ha molto: la frenata, modulabile nel mordente, non è particolarmente grintosa e, in particolare, le sue prestazioni sono modeste. L'accelerazione è fluida e costante e la velocità massima accettabile, ma ci sono sul mercato prodotti di pari cilindrata molto più performanti. Probabilmente è anche colpa del peso elevato. In città si manovra con una certa facilità, mentre a livello di comfort generale mostra margini di miglioramento. La sospensione posteriore non è un esempio di efficacia nel digerire le sconnessioni e la distanza tra sella e pedane è davvero ridotta, costringendo guidatori con statura superiore al metro e settanta a una postura lontana dall'ideale.

Cyclone RT3S, buona la protezione aerodinamica.

Pubblicato da Fabio Meloni, 14/07/2025