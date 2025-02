La moto più costosa del mondo: battuta all’asta per una cifra record

Cyclone, è primato

È la moto più costosa di sempre e anche la prima della storia il cui prezzo di vendita ha superato la cifra simbolica di un milione di dollari - un milione e duecentomila per l’esattezza, equivalente al cambio attuale a 1.159.000 euro. Battuta lo scorso 1 febbraio nel contesto della prestigiosa asta Mecum di Las Vegas, la Cyclone del 1915 stabilisce un nuovo record superando un’altra vecchia gloria venduta sempre alla Mecum, nel 2023, una splendida Harley del 1908 costata all’offerente ben 935.000 dollari.

Il lato sinistro della Cyclone; notare la compattezza del motore

Perché la Cyclone del 1915 vale così tanto?



L’artista che ha provveduto a riportarla ai fasti di un tempo è Stephen Wright, un vero e proprio riferimento quando si parla di antiche motociclette americane. E la Cyclone è una di quelle che spiccano. Prodotta per soli tre anni, è forse la più rara e sofisticata della sua epoca e deve parte della sua reputazione al fatto di essere stata la prima motocicletta con albero a camme in testa costruita negli Stati Uniti. Fu impiegata nelle corse e, in effetti, ha prestazioni di tutto rispetto: il suo motore bicilindrico a V di 45°, di 996 cc, eroga 45 CV ed era di gran lunga il più potente, in quegli anni. La moto filava a oltre 160 km/h.

Cyclone: sul lato destro del motore, gli alberi che comandano il meccanismo di apertura e chiusura delle valvole

Quanto costa assicurare una moto così rara?

Cifre stratosferiche che a noi comuni mortali suscitano (anche) curiosità di ordine pratico: quanto costerà assicurare moto così costose, volendo utilizzarle fosse anche solo per un’uscitina domenicale? Ve li immaginate i proprietari a farsi fare preventivi low cost dalle polizze assicurative telefoniche o on-line? In realtà, veicoli di questo valore sono assicurati con polizze specializzate per auto e moto da collezione, che coprono danni, furti e rischi legati all’esposizione in musei o eventi esclusivi.



Una vecchietta, decine di Ducati Panigale V4 R

Mentre noi divaghiamo e prendiamo atto del fatto che con la stessa cifra sarebbe possibile acquistare la bellezza di ventisei Ducati Panigale V4 R, il neo acquirente della Cyclone sarà impegnato a godere del suo acquisto. Trattasi infatti di una moto straordinaria per età (110 anni!) e rarità. Pare ne siano rimaste al mondo poco più di una decina, e quella andata all’asta è, tra l’altro, restaurata in modo impeccabile, come si può percepire dalle foto.

Le 3 moto più costose della storia

Oltre alla Cyclone, ecco altre moto che hanno raggiunto cifre da capogiro nelle aste:

1️⃣ Cyclone 1915 – 1,2 milioni di dollari (2024)

2️⃣ Harley-Davidson Strap Tank 1908 – 935.000 dollari (2023)

3️⃣ Vincent Black Lightning 1951 – 929.000 dollari

Sarà battuto il record?

L’asta della Cyclone 1915 non è solo un record, ma un evento storico per il mondo delle moto d’epoca e del collezionismo. Rappresenta un mix perfetto tra ingegneria, storia e passione.

Con l’aumento del valore delle moto da collezione, ci aspettiamo che in futuro nuovi esemplari possano superare questo record. La domanda è: quale sarà la prossima moto a raggiungere il milione di dollari?

VEDI ANCHE

Pubblicato da Fabio Meloni, 09/02/2025