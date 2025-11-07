EICMA 2025, le novità Ducati per il 2026 raccontate da Patrizia Cianetti

Sullo stand Ducati a EICMA 2025 novità come Hypermotard V2, Monster V2 e tanto altro. Il 2026 sarà l'anno dei festeggiamenti per il centenario

Ducati a EICMA 2025 si presenta in grande spolvero, forte delle sue numerose novità annunciate attraverso le sue numerose DWP. Multistrada V4 Rally, Monster V2, Panigale V4 R ma anche Hypermotard V2 (una delle nostre preferite in fiera), anticipazioni su DesertX ed Enduro 450, oltre a colorazioni e serie limitate, con il giallo che torna a fare capolino tra le colorazioni per le moto di Borgo Panigale, una tinta senz'altro evocativa. Con Patrizia Cianetti - direttrice marketing e comunicazione di Ducati - ci siamo concentrati sulle iniziative per il 2026, anno in cui la Casa di Borgo Panigale festeggerà i cento anni di storia con iniziative ormai cardine come il ''We ride as one'' o il ''World Ducati Week''.

Pubblicato da Danilo Chissalè, 07/11/2025