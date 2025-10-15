EICMA 2025, tutte le info utili: biglietti, orari, mappa, padiglioni e molto altro

EICMA 2025 è alle porte. Scopriamo tutto sull'edizione numero 82 della Fiera moto più importante al mondo, in programma dal 4 al 9 novembre prossimi (nelle giornate del 4 e 5 novembre sono per gli operatori di settore).

EICMA 2025: biglietti e prezzi

I biglietti per EICMA 2025 sono già disponibili online ma possono essere acquistati anche direttamente in Fiera. Ecco i prezzi:

Intero giornaliero online: 20 euro (+1,50 euro per i costi di gestione)

(+1,50 euro per i costi di gestione) Intero giornaliero in cassa: 25 euro

Intero pomeridiano online (valido dalle 13,30): 14 euro

Intero pomeridiano in cassa: 19 euro

Ridotto bambini giornaliero: da 0 a 3 anni, gratis; da 4 a 13 anni, online 10 euro, in cassa 12 euro

Ridotto bambini pomeridiano (valido dalle ore 13,30): online 7 euro, in cassa 10 euro

Per i disabili e il loro accompagnatore l’ingresso sarà consentito anche nella giornata di mercoledì 5 novembre, dalle ore 8,30 alle ore 19,30.

Il ritiro dei biglietti per persone invalide e diversamente abili è possibile solo presso le casse il giorno della visita. È necessario presentarsi muniti di tesserino di invalidità o certificato equivalente (non è richiesta la percentuale). Si avrà diritto ad un titolo di ingresso gratuito per sé e per l’accompagnatore che dovrà essere necessariamente maggiorenne.

EICMA 2025: giorni e orari

EICMA 2025 aprirà i battenti per la stampa e gli operatori da martedì 4 novembre e si chiuderà domenica 9 novembre. Ecco gli orari in dettaglio:

Martedì 4: dalle 08,30 alle 19,30 (Stampa), martedì 4 dalle 13,00 alle 19,30 (Operatori)

Mercoledì 5: dalle 08,30 alle 19,30 (Operatori e Stampa)

Da Giovedì 6 a Domenica 9: dalle 09,30 alle 18,30 (Pubblico, Operatori e Stampa)

Martedì 4 e mercoledì 5, l’ingresso è riservato ai soli maggiori di 18 anni. Gli espositori possono entrare un'ora prima dell'orario di apertura e uscire mezz'ora dopo l'orario di chiusura.

EICMA 2025: la mappa

Scopriamo la mappa di EICMA 2025, gli ingressi, dove sono ubicati i padiglioni e i parcheggi auto e moto.

EICMA 2025: le case presenti, i padiglioni

Dopo aver visto la mappa, scopriamo quali sono i brand presenti a EICMA 2025 e dove sono ubicati all'interno dell'area.

Aprilia : Pad. 9, Stand E76

: Pad. 9, Stand E76 Benelli : Pad. 6, Stand D20

: Pad. 6, Stand D20 Betamotor : Pad. 7, Stand M48, O48

: Pad. 7, Stand M48, O48 BMW Motorrad : Pad. 14, Stand E06

: Pad. 14, Stand E06 BSA : Pad. 14 - Stand C46, C45, C42

: Pad. 14 - Stand C46, C45, C42 Cfmoto : Pad. 10, Stand I52

: Pad. 10, Stand I52 Ducati : Pad. 5, Stand O82

: Pad. 5, Stand O82 F.B. Mondial : Pad. 14, Stand C46, C45, C42

: Pad. 14, Stand C46, C45, C42 Harley-Davidson : Pad. 14, Stand E42

: Pad. 14, Stand E42 Honda : Pad. 7, Stand D10, G10, D10 SOP

: Pad. 7, Stand D10, G10, D10 SOP Indian Motorcycle : Pad. 18, Stand I76

: Pad. 18, Stand I76 Italjet : Pad. 5, Stand Q54

: Pad. 5, Stand Q54 Kawasaki : Pad. 11, Stand N46

: Pad. 11, Stand N46 Keeway Group : Pad. 6, Stand B20

: Pad. 6, Stand B20 Kove : Pad. 14, Stand A52

: Pad. 14, Stand A52 Kymco : Pad. 11, Stand E04

: Pad. 11, Stand E04 Lambretta : Pad. 11, Stand I48

: Pad. 11, Stand I48 LetBe Motor : Pad. 10, Stand I86

: Pad. 10, Stand I86 MBP Moto : Pad. 6, Stand B20

: Pad. 6, Stand B20 Morbidelli : Pad. 6, Stand B20

: Pad. 6, Stand B20 Moto Guzzi : Pad. 9, Stand E76

: Pad. 9, Stand E76 Moto Morini : Pad. 10, Stand A54

: Pad. 10, Stand A54 MV Agusta : Pad. 18, Stand I70

: Pad. 18, Stand I70 Norton Motorcycles : Pad. 18, Stand I54, I54 SOP

: Pad. 18, Stand I54, I54 SOP Ohvale : Pad. 5, Stand G60

: Pad. 5, Stand G60 Peugeot Motocycles : Pad. 9, Stand Q54

: Pad. 9, Stand Q54 QJ Motor : Pad. 9, Stand N54

: Pad. 9, Stand N54 RedMoto : Pad. 7, Stand G30

: Pad. 7, Stand G30 Rieju : Pad. 9, Stand C65

: Pad. 9, Stand C65 Royal Enfield : Pad. 5, Stand I80

: Pad. 5, Stand I80 SYM : Pad. 11, Stand G48

: Pad. 11, Stand G48 Sherco : Pad. 18, Stand E70

: Pad. 18, Stand E70 Suzuki : Pad. 6, Stand I42, I46

: Pad. 6, Stand I42, I46 TM Moto : Pad. 18, Stand E69

: Pad. 18, Stand E69 Triumph Motorcycles : Pad. 5, Stand E80

: Pad. 5, Stand E80 TVS Motor : Pad. 18, Stand I58, I58 SOP

: Pad. 18, Stand I58, I58 SOP UM Motorcycles : Pad. 6, Stand I20

: Pad. 6, Stand I20 Velocifero : Pad. 9, Stand I58

: Pad. 9, Stand I58 Vent Moto : Pad. 7, Stand O10

: Pad. 7, Stand O10 Vespa : Pad. 9, Stand E76

: Pad. 9, Stand E76 Wottan Motor : Pad. 5, Stand M52

: Pad. 5, Stand M52 Yamaha : Pad. 10, Stand E90, E90 SOP

: Pad. 10, Stand E90, E90 SOP Zero Motorcycles : Pad. 7, Stand O32, O32 SOP

: Pad. 7, Stand O32, O32 SOP Zontes : Pad. 7, Stand M48

: Pad. 7, Stand M48 ZXMoto: Pad. 4, Stand A60

Per conoscere la lista completa di tutti gli espositori di EICMA 2025, cliccate qui.

EICMA 2025: i parcheggi (anche gratuiti)

In occasione di EICMA 2025, oltre ai parcheggi P1, P2, P3, P4 e P5 in Fiera, saranno disponibili da giovedì a domenica anche 15.000 posti auto gratuiti in città, per tutti coloro che raggiungeranno Rho con il treno da tutta la Lombardia e in più un biglietto d’ingresso aggiuntivo, scontato di 6 euro, valido solo il pomeriggio. Scopriamo dove sono ubicati i parcheggi:

Nelle sole giornate di sabato 8 e domenica 9 novembre, saranno messi a disposizione quasi 11mila posti auto gratuiti distribuiti in 11 parcheggi di interscambio ATM, in corrispondenza con le principali linee di trasporto pubblico:

Abbiategrasso M2

Bisceglie M1

Cascina Gobba M2

Famagosta M2

Forlanini M4

Lampugnano M1

Maciachini M3

Molino Dorino M1

Rogoredo-Santa Giulia M3

San Donato M3

San Leonardo M1

Nelle giornate di giovedì 6, venerdì 7 e sabato 8 novembre, 1.350 posti auto gratuiti messi a disposizione da EICMA nel parcheggio dello Stadio di San Siro, in corrispondenza della linea M5, pari a 4.050 posti auto complessivi per tre giorni. Il parcheggio può essere prenotato contestualmente all'acquisto del biglietto sul sito di EICMA.

EICMA 2025: viaggiare in treno

Grazie alla partnership tra EICMA e Trenord saranno attivati dei pacchetti viaggio + biglietto d’ingresso o solo viaggio per incentivare l’utilizzo del treno.

Viaggio in treno A/R a Rho Fiera Milano e l’ingresso a EICMA per tutti i giorni della manifestazione a 28 euro

Viaggio A/R per Rho Fiera Milano da tutte le stazioni della Lombardia a 13 euro. È valido nel giorno di convalida per un adulto e bambini/ragazzi con età inferiore ai 14 anni aventi grado di parentela

Per maggiori informazioni vi inviatiamo a visitare il sito di EICMA, cliccando qui.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Michele Perrino, 16/10/2025