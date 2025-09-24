Honda CB500 Super Four e CBR500R Four: un altro passo verso la rinascita delle 4 cilindri?

Honda ha presentato CB500 Super Four e CBR500R Four alla fiera CIMA, in Cina. Una naked e una sportiva dai nomi altisonanti che montano un motore 4 cilindri in linea: esercizio di stile o la Casa di Tokio risponde all'offensiva asiatica?

Honda CB500 Super Four e CBR500R Four: caratteristiche

Honda CB500R Super Four

La nuova CB500 Super Four sembra non far nulla per nascondere parentela e somiglianze con i concept di CB1000F e CB1000F SE, presentati recentemente. La piccola 500, proprio come le sorelle più grandi, sfoggia la meccanica a vista e il suo 4 cilindri da 502 cc, accreditato di qualcosa come 80 CV. Piccola sì, ma bella pepata la CB500 Super Four. Telaio in acciaio, forcellone in alluminio, forcella a steli rovesciati e pinze Nissin ad attacco radiale rientrano nella ''normale amministrazione'', meno la nuova E-Clutch – da noi, la precedente, è disponibile sulle 650 –, qui alla sua seconda generazione. La frizione automatica di Honda, in quest'ultima evoluzione, si sposta dal fianco destro sul lato sinistro, vicino all'asta del cambio.

CBR500R Four: la sportiva

Ad un occhio non attento la CBR500R Four potrebbe sembrare la sorella con motore bicilindrico. Linee moderne e affilate, dotazione tecnica di maggior pregio rispetto alla naked, con forcella a steli rovesciati e coppia di dischi anteriori morsa da pinze ad attacco radiale. Ovviamente, sovrastrutture a parte, il resto rimane fedele alla CB500 Super Four, uno su tutti il pimpante motore 4 in linea con E-Clutch.

Honda CB500 Super Four: le 4 cilindri stanno tornando?

Honda CBR500R Four

La presenza di CB500 Super Four e CBR500R Four non basta per dire che i costruttori stiano ricominciando a credere nei motori 4 cilindri di media cilindrata – da 400 a 600 cc – ma la concorrenza cinese sta forse giocando un ruolo nell'aumento dei plurifrazionati (al posto dei soliti bicilindrici paralleli, che dominano il mercato moto). Mentre in Italia, tra le 30 moto più vendute, solo 2 montano un motore 4 cilindri in linea, in Asia questo genere di motori, di piccola cubatura e con regimi di rotazione elevatissimi, sappiamo sono molto apprezzati. Honda CB500 Super Four e CBR500R Four saranno vendute in Cina e una loro apparizione nel mercato europeo non è per il momento prevista, ma non disperiamo: Honda e Kawasaki hanno già dimostrato di credere ancora alla favola del 4 cilindri – basti pensare alla ZX-4R, al ritorno delle Supersport CBR600RR e ZX-6R e alle CB/CBR650R – quindi, mai dire mai...

