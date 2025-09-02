Mercato due ruote

Mercato moto agosto 2025: passo falso, -9,2%. Le moto e gli scooter più venduti

4 ore fa - Ad agosto 2025 il mercato moto torna con segno negativo: -9,2%

Nuovo passo falso del mercato moto che, ad agosto 2025, perde il 9,2%. Bene gli scooter, mentre moto e ciclomotori perdono colpi

Dopo un luglio incoraggiante il mercato motodi agosto segna di nuovo una flessione. Un risultato complessivo di -9,2%, con gli scooter a trainare, le moto in leggera flessione e i ciclomotori che confermano la crisi. Scopriamo tutti i dati divisi per categoria e quali sono le moto e gli scooter più venduti nei primi 8 mesi dell'anno.

Mercato moto 2025: colpa dell'Euro 5+?

Un concessionario

A pesare sui risultati del mercato moto 2025 sarebbe l'Euro 5+ e le immatricolazioni extra di fine 2024. È quanto afferma Mariano Roman, presidente di Confindustria ANCMA: “Un’analisi più approfondita dei dati estivi conferma ancora quanto il passaggio alla classificazione Euro 5+, e il conseguente surplus di immatricolazioni a fine 2024, abbia accompagnato tutto il mercato di quest’anno, condizionando soprattutto la vendita delle moto. Alla luce di questo, l’andamento complessivo risulta comunque soddisfacente e i numeri lasciano intravedere dinamiche di mercato più simili alle congiunture pre-Covid”.

Mercato moto agosto 2025: i dati

Lo scorso mese sono state immatricolate 16.202 unità complessive, per un calo del 9,27%. Il risultato degli scooter continua ad essere ''positivo'', con -0,21% e 9.346 pezzi, mentre le moto registrano -18,94% con 6.070 mezzi. I ciclomotori, fanalino di coda – mai in positivo nel corso del 2025 – perdono il 21,64% con sole 786 unità.

Mercato moto 2025: i primi 8 mesi

L'andamento del mercato nei primi 8 mesi del 2025, grazie a 262.475 unità immatricolate, registra una flessione del 3,79%. Il mercato degli scooter si conferma positivo con +7,11% e 149.008 unità, mentre quello delle moto cala del 13,91% con 104.052 pezzi. Situazione grigia per i ciclomotori che registrano un -26,59% e 9.415 unità sul mercato nel periodo gennaio-agosto.

Mercato moto 2025: l'elettrico

Il mercato delle due ruote a batterie paga il rapido esaurimento degli incentivi Ecobonus durante la scorsa primavera, afferma ANCMA. Rispetto allo stesso periodo del 2024, -16,72% e 6.088 mezzi messi in strada, con i ciclomotori – che rappresentano più di un terzo del mercato a zero emissioni – a -27,73% sul 2024, per 2.134 unità.

Mercato moto agosto 2025: le moto più vendute

Nonostante i tanti italiani sotto l'ombrellone, ad agosto 2025 il mercato delle due ruote riserva qualche sorpresa. Le solide moto di BMW Motorrad, R 1300 GS e R 1300 GS Adventure, dormono sonni tranquilli al fresco, ma forse nemmeno troppo... La sorpresa è Honda XL750 Transalp che scavalca la Yamaha Tracer 9 e si piazza al 3° posto, a un soffio dalla maxi di Monaco (a separarle 42 unità). Per una Yamaha che ''perde'', però, ce ne è una che ''vince'': è la MT-07, che soffia il 5° posto ad Africa Twin – 1-1 e palla al centro nella sfida Yamaha-Honda – con Cfmoto 450MT, Ducati Multistrada V4 e Kawasaki Z900 che confermano le posizioni rispetto al mese scorso. Spunta Benelli TRK 702: le moto di Pesaro scalzano la Ténéré 700 ed entrano in Top10 per la prima volta in questo 2025.

RankMarcaModelloSegmentoTotale Gen-Ago 2025
1BMWR 1300 GSADVENTURE OFF2.945
2BMWR 1300 GS ADVENTUREADVENTURE OFF2.363
3HONDAXL 750 TRANSALPADVENTURE ON2.321
4YAMAHATRACER 9TURISMO2.320
5YAMAHAMT-07NAKED2.230
6HONDAAFRICA TWINADVENTURE OFF2.213
7CFMOTO450MTADVENTURE OFF2.004
8DUCATIMULTISTRADA V4 / MULTISTRADA V4 STURISMO1.910
9KAWASAKIZ 900NAKED1.706
10BENELLITRK 702 / TRK 702 XADVENTURE ON1.682
11YAMAHATENERE 700ADVENTURE OFF1.669
12YAMAHAMT-09NAKED1.520
13VOGEBRIVIDO 125RNAKED1.518
14HONDANC 750 XADVENTURE ON1.501
15HONDAGB350SCLASSIC1.384
16VOGEVALICO 625DSXADVENTURE ON1.199
17KAWASAKIVERSYS 650TURISMO1.142
18VOGEVALICO 900DSXADVENTURE ON1.131
19VOGEVALICO 525DSXADVENTURE ON1.128
20KAWASAKIZ 650NAKED1.089
21CFMOTO800MTADVENTURE ON1.079
22HONDACB 1000 HORNETNAKED1.024
23MOTO GUZZIV7CLASSIC1.017
24DUCATISCRAMBLER 800CLASSIC893
25DUCATIMULTISTRADA V2 / MULTISTRADA V2STURISMO891
26ROYAL ENFIELDGUERRILLA 450CLASSIC891
27ROYAL ENFIELDHIMALAYAN 452ADVENTURE OFF868
28HONDACB 750 HORNETNAKED866
29MOTO MORINIX-CAPE 700ADVENTURE ON829
30CFMOTO700MT ADVADVENTURE ON804
 
Fonte dati: MIT
Elaborato da UNRAE per ANCMA

Mercato moto agosto 2025: gli scooter più venduti

Si consolida il successo del trittico Honda, con SH 125, SH 350 e SH 150 saldamente nelle prime 3 posizioni. A difendere il podio ci pensa X-ADV, ancora 4°, mentre per uscire da Tokio dobbiamo aspettare il 5° posto del solito Piaggio Liberty 125. Tutto rimane identico anche dal 6° al 10° posto, con Kymco People S 125, Honda ADV350, Yamaha TMax, Voge Sfida SR16 e Yamaha XMax 300 a chiudere la Top10 degli scooter più venduti in questi mesi.

RankMarcaModelloSegmentoTotale Gen-Ago 2025
1HONDA ITALIASH 125SCOOTER14.144
2HONDA ITALIASH 350SCOOTER9.134
3HONDA ITALIASH 150SCOOTER7.795
4HONDAX-ADV 750SCOOTER6.527
5PIAGGIOLIBERTY 125 ABSSCOOTER5.685
6KYMCOPEOPLE S 125SCOOTER4.859
7HONDA ITALIAADV 350SCOOTER4.671
8YAMAHATMAXSCOOTER4.216
9VOGESFIDA SR16SCOOTER4.123
10YAMAHAXMAX 300SCOOTER4.070
11KYMCOAGILITY 125 SSCOOTER3.510
12SYMSYMPHONY 125SCOOTER3.285
13PIAGGIOVESPA PRIMAVERA 125SCOOTER3.226
14PIAGGIOVESPA GTS 310SCOOTER3.039
15HONDAFORZA 350SCOOTER2.989
16PIAGGIOMEDLEY 125SCOOTER2.684
17HONDASH MODE 125SCOOTER2.534
18PIAGGIOBEVERLY 400SCOOTER2.474
19PIAGGIOBEVERLY 310 HPESCOOTER2.356
20YAMAHANMAX 125SCOOTER2.268
21SYMSYMPHONY 125 STSCOOTER1.952
22KYMCOAGILITY 125 R16SCOOTER1.937
23SYMSYMPHONY 125 SRSCOOTER1.934
24ZONTESZT368T-GSCOOTER1.931
25SYMSYMPHONY 200 STSCOOTER1.757
26SYMADX 300SCOOTER1.750
27VOGESFIDA SR1 ADVSCOOTER1.612
28PIAGGIOMEDLEY 200SCOOTER1.351
29HONDAFORZA 750SCOOTER1.213
30QJ MOTORSQ16SCOOTER1.175
 
Fonte dati: MIT
Elaborato da UNRAE per ANCMA
