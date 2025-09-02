Mercato moto agosto 2025: passo falso, -9,2%. Le moto e gli scooter più venduti

Dopo un luglio incoraggiante il mercato motodi agosto segna di nuovo una flessione. Un risultato complessivo di -9,2%, con gli scooter a trainare, le moto in leggera flessione e i ciclomotori che confermano la crisi. Scopriamo tutti i dati divisi per categoria e quali sono le moto e gli scooter più venduti nei primi 8 mesi dell'anno.

Mercato moto 2025: colpa dell'Euro 5+?

Un concessionario

A pesare sui risultati del mercato moto 2025 sarebbe l'Euro 5+ e le immatricolazioni extra di fine 2024. È quanto afferma Mariano Roman, presidente di Confindustria ANCMA: “Un’analisi più approfondita dei dati estivi conferma ancora quanto il passaggio alla classificazione Euro 5+, e il conseguente surplus di immatricolazioni a fine 2024, abbia accompagnato tutto il mercato di quest’anno, condizionando soprattutto la vendita delle moto. Alla luce di questo, l’andamento complessivo risulta comunque soddisfacente e i numeri lasciano intravedere dinamiche di mercato più simili alle congiunture pre-Covid”.

Mercato moto agosto 2025: i dati

Lo scorso mese sono state immatricolate 16.202 unità complessive, per un calo del 9,27%. Il risultato degli scooter continua ad essere ''positivo'', con -0,21% e 9.346 pezzi, mentre le moto registrano -18,94% con 6.070 mezzi. I ciclomotori, fanalino di coda – mai in positivo nel corso del 2025 – perdono il 21,64% con sole 786 unità.

Mercato moto 2025: i primi 8 mesi

L'andamento del mercato nei primi 8 mesi del 2025, grazie a 262.475 unità immatricolate, registra una flessione del 3,79%. Il mercato degli scooter si conferma positivo con +7,11% e 149.008 unità, mentre quello delle moto cala del 13,91% con 104.052 pezzi. Situazione grigia per i ciclomotori che registrano un -26,59% e 9.415 unità sul mercato nel periodo gennaio-agosto.

Mercato moto 2025: l'elettrico

Il mercato delle due ruote a batterie paga il rapido esaurimento degli incentivi Ecobonus durante la scorsa primavera, afferma ANCMA. Rispetto allo stesso periodo del 2024, -16,72% e 6.088 mezzi messi in strada, con i ciclomotori – che rappresentano più di un terzo del mercato a zero emissioni – a -27,73% sul 2024, per 2.134 unità.

Mercato moto agosto 2025: le moto più vendute

Nonostante i tanti italiani sotto l'ombrellone, ad agosto 2025 il mercato delle due ruote riserva qualche sorpresa. Le solide moto di BMW Motorrad, R 1300 GS e R 1300 GS Adventure, dormono sonni tranquilli al fresco, ma forse nemmeno troppo... La sorpresa è Honda XL750 Transalp che scavalca la Yamaha Tracer 9 e si piazza al 3° posto, a un soffio dalla maxi di Monaco (a separarle 42 unità). Per una Yamaha che ''perde'', però, ce ne è una che ''vince'': è la MT-07, che soffia il 5° posto ad Africa Twin – 1-1 e palla al centro nella sfida Yamaha-Honda – con Cfmoto 450MT, Ducati Multistrada V4 e Kawasaki Z900 che confermano le posizioni rispetto al mese scorso. Spunta Benelli TRK 702: le moto di Pesaro scalzano la Ténéré 700 ed entrano in Top10 per la prima volta in questo 2025.

Rank Marca Modello Segmento Totale Gen-Ago 2025 1 BMW R 1300 GS ADVENTURE OFF 2.945 2 BMW R 1300 GS ADVENTURE ADVENTURE OFF 2.363 3 HONDA XL 750 TRANSALP ADVENTURE ON 2.321 4 YAMAHA TRACER 9 TURISMO 2.320 5 YAMAHA MT-07 NAKED 2.230 6 HONDA AFRICA TWIN ADVENTURE OFF 2.213 7 CFMOTO 450MT ADVENTURE OFF 2.004 8 DUCATI MULTISTRADA V4 / MULTISTRADA V4 S TURISMO 1.910 9 KAWASAKI Z 900 NAKED 1.706 10 BENELLI TRK 702 / TRK 702 X ADVENTURE ON 1.682 11 YAMAHA TENERE 700 ADVENTURE OFF 1.669 12 YAMAHA MT-09 NAKED 1.520 13 VOGE BRIVIDO 125R NAKED 1.518 14 HONDA NC 750 X ADVENTURE ON 1.501 15 HONDA GB350S CLASSIC 1.384 16 VOGE VALICO 625DSX ADVENTURE ON 1.199 17 KAWASAKI VERSYS 650 TURISMO 1.142 18 VOGE VALICO 900DSX ADVENTURE ON 1.131 19 VOGE VALICO 525DSX ADVENTURE ON 1.128 20 KAWASAKI Z 650 NAKED 1.089 21 CFMOTO 800MT ADVENTURE ON 1.079 22 HONDA CB 1000 HORNET NAKED 1.024 23 MOTO GUZZI V7 CLASSIC 1.017 24 DUCATI SCRAMBLER 800 CLASSIC 893 25 DUCATI MULTISTRADA V2 / MULTISTRADA V2S TURISMO 891 26 ROYAL ENFIELD GUERRILLA 450 CLASSIC 891 27 ROYAL ENFIELD HIMALAYAN 452 ADVENTURE OFF 868 28 HONDA CB 750 HORNET NAKED 866 29 MOTO MORINI X-CAPE 700 ADVENTURE ON 829 30 CFMOTO 700MT ADV ADVENTURE ON 804 Fonte dati: MIT Elaborato da UNRAE per ANCMA

Mercato moto agosto 2025: gli scooter più venduti

Si consolida il successo del trittico Honda, con SH 125, SH 350 e SH 150 saldamente nelle prime 3 posizioni. A difendere il podio ci pensa X-ADV, ancora 4°, mentre per uscire da Tokio dobbiamo aspettare il 5° posto del solito Piaggio Liberty 125. Tutto rimane identico anche dal 6° al 10° posto, con Kymco People S 125, Honda ADV350, Yamaha TMax, Voge Sfida SR16 e Yamaha XMax 300 a chiudere la Top10 degli scooter più venduti in questi mesi.

Rank Marca Modello Segmento Totale Gen-Ago 2025 1 HONDA ITALIA SH 125 SCOOTER 14.144 2 HONDA ITALIA SH 350 SCOOTER 9.134 3 HONDA ITALIA SH 150 SCOOTER 7.795 4 HONDA X-ADV 750 SCOOTER 6.527 5 PIAGGIO LIBERTY 125 ABS SCOOTER 5.685 6 KYMCO PEOPLE S 125 SCOOTER 4.859 7 HONDA ITALIA ADV 350 SCOOTER 4.671 8 YAMAHA TMAX SCOOTER 4.216 9 VOGE SFIDA SR16 SCOOTER 4.123 10 YAMAHA XMAX 300 SCOOTER 4.070 11 KYMCO AGILITY 125 S SCOOTER 3.510 12 SYM SYMPHONY 125 SCOOTER 3.285 13 PIAGGIO VESPA PRIMAVERA 125 SCOOTER 3.226 14 PIAGGIO VESPA GTS 310 SCOOTER 3.039 15 HONDA FORZA 350 SCOOTER 2.989 16 PIAGGIO MEDLEY 125 SCOOTER 2.684 17 HONDA SH MODE 125 SCOOTER 2.534 18 PIAGGIO BEVERLY 400 SCOOTER 2.474 19 PIAGGIO BEVERLY 310 HPE SCOOTER 2.356 20 YAMAHA NMAX 125 SCOOTER 2.268 21 SYM SYMPHONY 125 ST SCOOTER 1.952 22 KYMCO AGILITY 125 R16 SCOOTER 1.937 23 SYM SYMPHONY 125 SR SCOOTER 1.934 24 ZONTES ZT368T-G SCOOTER 1.931 25 SYM SYMPHONY 200 ST SCOOTER 1.757 26 SYM ADX 300 SCOOTER 1.750 27 VOGE SFIDA SR1 ADV SCOOTER 1.612 28 PIAGGIO MEDLEY 200 SCOOTER 1.351 29 HONDA FORZA 750 SCOOTER 1.213 30 QJ MOTOR SQ16 SCOOTER 1.175 Fonte dati: MIT Elaborato da UNRAE per ANCMA

Pubblicato da Michele Perrino, 02/09/2025