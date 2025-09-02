Mercato moto agosto 2025: passo falso, -9,2%. Le moto e gli scooter più venduti

Dopo un luglio incoraggiante il mercato motodi agosto segna di nuovo una flessione. Un risultato complessivo di -9,2%, con gli scooter a trainare, le moto in leggera flessione e i ciclomotori che confermano la crisi. Scopriamo tutti i dati divisi per categoria e quali sono le moto e gli scooter più venduti nei primi 8 mesi dell'anno.
Mercato moto 2025: colpa dell'Euro 5+?
A pesare sui risultati del mercato moto 2025 sarebbe l'Euro 5+ e le immatricolazioni extra di fine 2024. È quanto afferma Mariano Roman, presidente di Confindustria ANCMA: “Un’analisi più approfondita dei dati estivi conferma ancora quanto il passaggio alla classificazione Euro 5+, e il conseguente surplus di immatricolazioni a fine 2024, abbia accompagnato tutto il mercato di quest’anno, condizionando soprattutto la vendita delle moto. Alla luce di questo, l’andamento complessivo risulta comunque soddisfacente e i numeri lasciano intravedere dinamiche di mercato più simili alle congiunture pre-Covid”.
Mercato moto agosto 2025: i dati
Lo scorso mese sono state immatricolate 16.202 unità complessive, per un calo del 9,27%. Il risultato degli scooter continua ad essere ''positivo'', con -0,21% e 9.346 pezzi, mentre le moto registrano -18,94% con 6.070 mezzi. I ciclomotori, fanalino di coda – mai in positivo nel corso del 2025 – perdono il 21,64% con sole 786 unità.
Mercato moto 2025: i primi 8 mesi
L'andamento del mercato nei primi 8 mesi del 2025, grazie a 262.475 unità immatricolate, registra una flessione del 3,79%. Il mercato degli scooter si conferma positivo con +7,11% e 149.008 unità, mentre quello delle moto cala del 13,91% con 104.052 pezzi. Situazione grigia per i ciclomotori che registrano un -26,59% e 9.415 unità sul mercato nel periodo gennaio-agosto.
Mercato moto 2025: l'elettrico
Il mercato delle due ruote a batterie paga il rapido esaurimento degli incentivi Ecobonus durante la scorsa primavera, afferma ANCMA. Rispetto allo stesso periodo del 2024, -16,72% e 6.088 mezzi messi in strada, con i ciclomotori – che rappresentano più di un terzo del mercato a zero emissioni – a -27,73% sul 2024, per 2.134 unità.
Mercato moto agosto 2025: le moto più vendute
Nonostante i tanti italiani sotto l'ombrellone, ad agosto 2025 il mercato delle due ruote riserva qualche sorpresa. Le solide moto di BMW Motorrad, R 1300 GS e R 1300 GS Adventure, dormono sonni tranquilli al fresco, ma forse nemmeno troppo... La sorpresa è Honda XL750 Transalp che scavalca la Yamaha Tracer 9 e si piazza al 3° posto, a un soffio dalla maxi di Monaco (a separarle 42 unità). Per una Yamaha che ''perde'', però, ce ne è una che ''vince'': è la MT-07, che soffia il 5° posto ad Africa Twin – 1-1 e palla al centro nella sfida Yamaha-Honda – con Cfmoto 450MT, Ducati Multistrada V4 e Kawasaki Z900 che confermano le posizioni rispetto al mese scorso. Spunta Benelli TRK 702: le moto di Pesaro scalzano la Ténéré 700 ed entrano in Top10 per la prima volta in questo 2025.
|Rank
|Marca
|Modello
|Segmento
|Totale Gen-Ago 2025
|1
|BMW
|R 1300 GS
|ADVENTURE OFF
|2.945
|2
|BMW
|R 1300 GS ADVENTURE
|ADVENTURE OFF
|2.363
|3
|HONDA
|XL 750 TRANSALP
|ADVENTURE ON
|2.321
|4
|YAMAHA
|TRACER 9
|TURISMO
|2.320
|5
|YAMAHA
|MT-07
|NAKED
|2.230
|6
|HONDA
|AFRICA TWIN
|ADVENTURE OFF
|2.213
|7
|CFMOTO
|450MT
|ADVENTURE OFF
|2.004
|8
|DUCATI
|MULTISTRADA V4 / MULTISTRADA V4 S
|TURISMO
|1.910
|9
|KAWASAKI
|Z 900
|NAKED
|1.706
|10
|BENELLI
|TRK 702 / TRK 702 X
|ADVENTURE ON
|1.682
|11
|YAMAHA
|TENERE 700
|ADVENTURE OFF
|1.669
|12
|YAMAHA
|MT-09
|NAKED
|1.520
|13
|VOGE
|BRIVIDO 125R
|NAKED
|1.518
|14
|HONDA
|NC 750 X
|ADVENTURE ON
|1.501
|15
|HONDA
|GB350S
|CLASSIC
|1.384
|16
|VOGE
|VALICO 625DSX
|ADVENTURE ON
|1.199
|17
|KAWASAKI
|VERSYS 650
|TURISMO
|1.142
|18
|VOGE
|VALICO 900DSX
|ADVENTURE ON
|1.131
|19
|VOGE
|VALICO 525DSX
|ADVENTURE ON
|1.128
|20
|KAWASAKI
|Z 650
|NAKED
|1.089
|21
|CFMOTO
|800MT
|ADVENTURE ON
|1.079
|22
|HONDA
|CB 1000 HORNET
|NAKED
|1.024
|23
|MOTO GUZZI
|V7
|CLASSIC
|1.017
|24
|DUCATI
|SCRAMBLER 800
|CLASSIC
|893
|25
|DUCATI
|MULTISTRADA V2 / MULTISTRADA V2S
|TURISMO
|891
|26
|ROYAL ENFIELD
|GUERRILLA 450
|CLASSIC
|891
|27
|ROYAL ENFIELD
|HIMALAYAN 452
|ADVENTURE OFF
|868
|28
|HONDA
|CB 750 HORNET
|NAKED
|866
|29
|MOTO MORINI
|X-CAPE 700
|ADVENTURE ON
|829
|30
|CFMOTO
|700MT ADV
|ADVENTURE ON
|804
|Fonte dati: MIT
|Elaborato da UNRAE per ANCMA
Mercato moto agosto 2025: gli scooter più venduti
Si consolida il successo del trittico Honda, con SH 125, SH 350 e SH 150 saldamente nelle prime 3 posizioni. A difendere il podio ci pensa X-ADV, ancora 4°, mentre per uscire da Tokio dobbiamo aspettare il 5° posto del solito Piaggio Liberty 125. Tutto rimane identico anche dal 6° al 10° posto, con Kymco People S 125, Honda ADV350, Yamaha TMax, Voge Sfida SR16 e Yamaha XMax 300 a chiudere la Top10 degli scooter più venduti in questi mesi.
|Rank
|Marca
|Modello
|Segmento
|Totale Gen-Ago 2025
|1
|HONDA ITALIA
|SH 125
|SCOOTER
|14.144
|2
|HONDA ITALIA
|SH 350
|SCOOTER
|9.134
|3
|HONDA ITALIA
|SH 150
|SCOOTER
|7.795
|4
|HONDA
|X-ADV 750
|SCOOTER
|6.527
|5
|PIAGGIO
|LIBERTY 125 ABS
|SCOOTER
|5.685
|6
|KYMCO
|PEOPLE S 125
|SCOOTER
|4.859
|7
|HONDA ITALIA
|ADV 350
|SCOOTER
|4.671
|8
|YAMAHA
|TMAX
|SCOOTER
|4.216
|9
|VOGE
|SFIDA SR16
|SCOOTER
|4.123
|10
|YAMAHA
|XMAX 300
|SCOOTER
|4.070
|11
|KYMCO
|AGILITY 125 S
|SCOOTER
|3.510
|12
|SYM
|SYMPHONY 125
|SCOOTER
|3.285
|13
|PIAGGIO
|VESPA PRIMAVERA 125
|SCOOTER
|3.226
|14
|PIAGGIO
|VESPA GTS 310
|SCOOTER
|3.039
|15
|HONDA
|FORZA 350
|SCOOTER
|2.989
|16
|PIAGGIO
|MEDLEY 125
|SCOOTER
|2.684
|17
|HONDA
|SH MODE 125
|SCOOTER
|2.534
|18
|PIAGGIO
|BEVERLY 400
|SCOOTER
|2.474
|19
|PIAGGIO
|BEVERLY 310 HPE
|SCOOTER
|2.356
|20
|YAMAHA
|NMAX 125
|SCOOTER
|2.268
|21
|SYM
|SYMPHONY 125 ST
|SCOOTER
|1.952
|22
|KYMCO
|AGILITY 125 R16
|SCOOTER
|1.937
|23
|SYM
|SYMPHONY 125 SR
|SCOOTER
|1.934
|24
|ZONTES
|ZT368T-G
|SCOOTER
|1.931
|25
|SYM
|SYMPHONY 200 ST
|SCOOTER
|1.757
|26
|SYM
|ADX 300
|SCOOTER
|1.750
|27
|VOGE
|SFIDA SR1 ADV
|SCOOTER
|1.612
|28
|PIAGGIO
|MEDLEY 200
|SCOOTER
|1.351
|29
|HONDA
|FORZA 750
|SCOOTER
|1.213
|30
|QJ MOTOR
|SQ16
|SCOOTER
|1.175
|Fonte dati: MIT
|Elaborato da UNRAE per ANCMA