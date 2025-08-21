KTM EXC 6DAYS 2026: le moto dedicate all'Olimpiade dell'Enduro

Novità moto

KTM presenta le EXC 6DAYS 2026: caratteristiche e prezzi delle moto dedicate all' "olimpiade dell'enduro", da domani al via nella bergamasca

KTM, in occasione della 99ª edizione della Sei Giorni di Enduro 2025, in programma a Bergamo dal 24 al 29 agosto, svela la nuova gamma EXC 6DAYS 2026, pensata per chi cerca il massimo in termini di prestazioni, tecnologia e design. Scopriamo insieme cosa le caratterizza.

SEI GIORNI ENDURO 2025: L’OLIMPIADE DELL’OFF-ROAD

L’Olimpiade dell’Enduro si terrà nei prossimi giorni a Bergamo, da sempre culla di grandi enduristi italiani, un po’ come la Romagna nella velocità. Le serie speciali di KTM dedicate alla ISDE sono da sempre ambitissime, perché ricercate nella componentistica e meno “main stream” delle corrispettive versioni standard. Proprio dall'enduro èripartita la produzionedelle KTM dopo i momenti di difficoltà dell'ultimo periodo. 

KTM EXC 6DAYS 2026, grafica tricolore... e agrumi

LE MODIFICHE TECNICHE DELLE KTM EXC 6DAYS 2026

Le enduro EXC 6DAYS saranno disponibili in diverse cilindrate e anche con motore a 2 tempi, configurazione ancora apprezzatissima nel mondo a ruote tassellate.

Motorizzazioni disponibili

  • 4 tempi: 250, 350, 450 e 500 cc
  • 2 tempi: 300 cc

Dal punto di vista della ciclistica e delle sospensioni le versioni dedicate alla ISDE 2025 si caratterizzano per le sospensioni con taratura dedicata (forcella WP XACT 48 mm a cartuccia chiusa e monoammortizzatore WP XPLOR PDS con taratura aggiornata), nuovo tappo di protezione “quick lock” del serbatoio, tappo radiatore ridisegnato per controlli rapidi e ventole di serie sui radiatori per un raffreddamento ottimale in condizioni di utilizzo intensivo.

Le KTM EXC 6DAYS 2026 integrano componenti premium normalmente riservati al mondo factory:

  • Disco freno anteriore flottante e posteriore pieno
  • Cavo di sicurezza sulla leva freno posteriore
  • Paramotore alleggerito
  • Selettore mappe al manubrio
  • Pneumatici Metzeler 6DAYS Extreme

DESIGN E DETTAGLI ESCLUSIVI 6DAYS: COME RICONOSCERLA AL VOLO

KTM EXC 6DAYS 2026, frontale aggressivo e minaccioso

Come riconoscere una 6DAYS? Facilissimo, la grafica celebrativa della Sei Giorni di Bergamo 2025 rende queste moto immediatamente riconoscibili. La livrea multicolore (blu, bianco, verde, rosso e arancione) con delle arance a spicchi qui e lì, ma anche la sella blu Factory con rivestimento antiscivolo e dettagli arancioni o il telaio arancione lucido verniciato a polvere sono tutti dettagli che si notano a colpo d’occhio. Completano il quadro le piastre forcella CNC anodizzate arancio, i cerchi neri e il silenziatore in alluminio chiaro con logo 6DAYS

PREZZI E DATA D’ARRIVO DELLE KTM EXC 6DAYS 2026

Le moto arriveranno presso le concessionarie KTM a settembre 2025, ma per la 300 2T c’è da aspettare qualche giorno in più, consegne previste a partire da ottobre. Di seguito il riepilogo dei prezzi modello per modello.

ModelloPrezzo (€)
KTM 300 EXC 6DAYS12.790
KTM 250 EXC-F 6DAYS12.950
KTM 350 EXC-F 6DAYS13.200
KTM 450 EXC-F 6DAYS13.440
KTM 500 EXC-F 6DAYS13.650
