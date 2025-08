Scappa dalla polizia, urta un'auto e cade a 200 all'ora! Ma si rialza e si dà alla fuga (video)

La fuga, poi il violento impatto contro un'auto e la caduta, a 200 km/h. È successo negli USA, dove un motociclista ha tentato di far perdere le proprie tracce in autostrada, in una folle corsa che si è conclusa con una rovinosa scivolata. Nonostante l'impatto violentissimo, però, l'uomo ha provato ad allontanarsi a piedi! Guardate il video.

Una corsa in moto a oltre 230 km/h: la caduta in autostrada

Secondo quanto riportato dall'emittente ABC7, il motociclista ha tentato la fuga in autostrada a una velocità superiore ai 230 km/h, almeno fino a quando non ha impattato contro un'auto. Dopo la caduta, come testimoniano le immagini dall'elicottero di AIR7, l'uomo si sarebbe allontanato a piedi per poi tornare successivamente – secondo quanto riportato dall'Emittente televisiva – sul luogo del misfatto. In quell'occasione la CHP, California Highway Patrol, avrebbe poi fermato il ''fortunato'' motociclista, apparentemente in buone condizioni di salute.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Michele Perrino, 02/08/2025