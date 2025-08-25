KTM, copertura furto e incendio per 12 mesi inclusa nel prezzo

Chi ha intenzione di comprare una KTM di piccola cilindrata può approfittare di una iniziativa interessante denominata dalla Casa di Mattighofen Divertimento Assicurato. Fino al 30 settembre 2025, a fronte dell’acquisto di un modello 125/390 Duke, RC 125/390 o 390 Adventure / Adventure SW con un finanziamento KTM Finance, i concessionari ufficiali KTM offrono inclusa nel prezzo la copertura Furto & Incendio UnipolSai per una durata di 12 mesi oltre al sistema di identificazione ottica basato sulla tecnologia QR Code di I.Car - un sistema che permette di identificare tramite QR Code il veicolo e il proprietario tramite smartphone, facilitando il ritrovamento del veicolo in caso di furto attraverso la localizzazione GPS dei dispositivi mobili.

125 Duke, una delle moto oggetto della promozione Divertimento Assicurato

Cosa include, nel dettaglio, l'iniziativa Divertimento Assicurato?

Sistema di identificazione I.Car Code della moto, basato su tecnologia ottica QR Code (valido 12 mesi)

Copertura assicurativa Incendio e Furto Unipol, valida per 12 mesi (con “Valore a Nuovo” – scoperto 10% con franchigia minima € 200 in caso di riacquisto);

Assistenza H24 per foratura e mancato rifornimento carburante (valida per 12 mesi);

Possibilità di estensione della copertura fino a 5 anni, con polizza furto e incendio dal secondo anno in poi fino a 5 anni (con “Valore a Nuovo” della moto anche per il secondo anno di polizza).

Quali sono i modelli KTM interessati dalla promozione?

390 Adventure, la promozione Divertimento Assicurato è valida sull'acquisto dei model year 2024

Le formule di acquisto delle piccole Duke, RC e Adventure attraverso finanziamento sono più di una (tutti i dettagli e le condizioni sono sul sito KTM):

“INTERESSI IN FUMO” permette di acquistare la KTM 125 DUKE 2024 da 97,23 € al mese, TAN 0% (tasso fisso), TAEG 6,27% (tasso fisso).

“TAKE IT EASY” permette di guidare una nuova KTM versando subito un anticipo pari a circa il 50% del prezzo della moto: trascorsi 11 mesi si può tenerla pagando una maxi-rata finale pari al Valore Futuro Garantito stabilito al momento dell’acquisto, oppure restituirla o sostituirla con un nuovo modello. Per esempio, si può comprare la KTM 390 ADVENTURE 2024 versando un anticipo di 3.195 €, per poi saldare la parte rimanente di 2.945 € dopo 11 mesi.

