Fantic Motor, nuova gamma cross 2026. Novità importanti per le 4T, look rivisto per le 2T

Fantic Motor ha presentato la gamma cross 2026. Si tratta di quattro modelli (XX125 2T, XX250 2T, XXF250 4T, XXF450 4T) evoluti sulla base dell'esperienza fatta nelle più importanti competizioni internazionali, quali MXGP ed Europeo EMX. Con oltre 40 Titoli Nazionali e Internazionali conquistati nelle ultime cinque stagioni, la Casa veneta vanta un palmarès di tutto rispetto. E il 2025 è iniziato nel migliore dei modi: il team Fantic Factory Racing MXGP ha conquistato i primi sei podi della Casa nella classe regina del Mondiale Motocross. Sei sono anche gli holeshot di questa stagione, a dimostrazione delle grandi doti in partenza delle XXF450. A Cozar, in Spagna, secondo appuntamento stagionale, Glenn Coldenhoff e Andrea Bonacorsi hanno centrato un doppio podio, piazzando le loro XXF 450 al secondo e terzo posto assoluto. Coldenhoff ha anche regalato a Fantic la prima vittoria di manche in MXGP. E grazie ad altri quattro piazzamenti sul podio, è ora in lotta per la top 3 del Mondiale.



XX125 e XX250 MY26, una colorazione che celebra la storia del Marchio

Le due 2T si presentano con una veste grafica del tutto rinnovata che celebra la storia del Marchio con un tema ispirato ai colori iconici rosso e blu,

reinterpretati in chiave moderna e esaltati dall’utilizzo del cromo ad alto impatto visivo. Confermata invece in toto la parte tecnica (motore, ciclsitica, ergonomia), che era stata profondamente evoluta con l'arrivo sul mercato dei modelli 2025. Le XX125 e XX250 adottano un telaio in alluminio a semi-doppia culla del peso di solo 8kg, sospensioni KYB, motori molto performanti con due mappature di erogazione.

Fantic Motor XX125 2026

XXF250 e XXF450, caratteristiche e novità della ciclistica

Il telaio della XXF450 è stato rivisto nella rigidità nella parte anteriore, per offrire un feedback più preciso. Entrambe hanno un telaio in alluminio con sezioni ricavate da fusioni, estrusioni e forgiatura progettate per garantire il miglior equilibrio tra leggerezza e rigidità. Confermate le sospensioni KYB, con forcella SSS (Speed Sensitive System).

XXF250 e XXF450, caratteristiche e novità del motore

Entrambe guadagnano impianti di scarico Akrapovič con terminale in titanio e collettori in acciaio inox. Una soluzione che, a detta della Casa, garantisce significativi miglioramenti delle performance. Il motore Yamaha della XXF450 MY26 è stato aggiornato con una testa rivista nei condotti di aspirazione. La frizione ha una molla diversa e un piatto spingidisco che presenta più fori di lubrificazione a vantaggio dell’affidabilità nelle condizioni di utilizzo più impegnative. Il volano, infine, ha una maggiore inerzia.

Fantic Motor XXF250 2026

XXF250 e XXF450, caratteristiche dell'elettronica

Entrambe sono dotate di traction control e launch control GET. Inoltre la centralina di controllo motore ST39 Athena-GET, sviluppata dal reparto corse Fantic Racing, mette a disposizione due mappature di erogazione selezionabili da manubrio e personalizzabili da smartphone tramite l'app WiGET.

Prezzi e disponibilità gamma cross 2026

Le 2T saranno in vendita a metà settembre, le 4T arriveranno a metà novembre. Il listino prezzi sarà reso pubblico alla fine del mese di agosto.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Fabio Meloni, 01/08/2025