In sella alla Fantic Stealth 125, piccola naked che dà emozioni da grande

La Fantic Stealth 125 aggredisce il segmento delle moto 125 cc proprio come fa coi cordoli: con un mix unico di design racing, ciclistica da moto di grossa cilindrata e motore Minarelli con fasatura e alzata variabile.

Progettata per offrire un’esperienza di guida sportiva e precisa, come le moto da grandi, questa ''ottavo di litro'' si distingue per soluzioni tecniche derivate dal mondo delle competizioni, come il telaio misto, la forcella a steli rovesciati e l’ABS cornering opzionale.

Scopri in questa recensione dettagliata tutte le caratteristiche, le prestazioni e il prezzo della Fantic Stealth 125, per capire se è la moto giusta per te.

Fantic Stealth 125

La Fantic Stealth 125 si distingue nel panorama delle moto 125 cc per un design aggressivo e soluzioni tecniche ispirate al mondo delle competizioni. Linee tese, scarico rialzato e dettagli in alluminio forgiato la rendono immediatamente riconoscibile come una moto che strizza l’occhio alla pista.

L'influenza del motorsport è evidente anche nel fanalino posteriore a LED, simile a quello dalle moto da corsa nelle gare sotto la pioggia. Per non parlare della bella strumentazione TFT, chiara e intuitiva.

Telaio e ciclistica: una 125 con DNA sportivo

Uno degli aspetti più innovativi della Fantic Stealth 125 è la sua ciclistica evoluta. Il telaio misto, con struttura in traliccio d'acciaio e piastre di rinforzo in alluminio forgiato, offre rigidità e leggerezza.

Le sospensioni sono di alto livello, con forcella a steli rovesciati, e il forcellone ha una capriata di rinforzo inferiore, come sulle moto sportive di fascia superiore. Anche i cerchi alleggeriti contribuiscono a migliorare l'agilità e la precisione di guida.

Fantic Stealth 125, focus sulla ciclistica

125 cc con fasatura variabile: come funziona?

Il cuore della Fantic Stealth 125 è il monocilindrico Minarelli 125 cc, che sfrutta la tecnologia della fasatura variabile per ottimizzare l’erogazione della potenza a tutti i regimi.

Grazie a un attuatore elettromeccanico, l’albero a camme si sposta per sfruttare due camme dal profilo diverso in base al numero di giri:

A bassi regimi viene utilizzato un profilo meno aggressivo per garantire maggiore coppia e consumi ridotti.

Oltre i 9.500 giri, entra in azione una camma con profilo più appuntito, migliorando l’allungo e offrendo una risposta più sportiva.

Potenza e velocità massima

Pur con 15 CV di legge, il massimo consentito nella categoria, il motore Minarelli si dimostra tra i più performanti del segmento.

La leggerezza complessiva della moto (129 kg a secco) contribuisce a un'accelerazione brillante e a una velocità massima che, con le giuste condizioni, supera i 120 km/h.

Scopri di più su Fantic Stealth 125 sul sito ufficiale, dove trovi la scheda tecnica completa.

Fantic Stealth 125, il motore Minarelli con fasatura variabile

Nonostante il suo spirito da moto da competizione, la Fantic Stealth 125 si rivela gestibile anche per chi non è abituato a moto con assetto sportivo.

Posizione di guida e ergonomia

La sella si trova a 810 mm da terra, un valore superiore alla media delle naked 125 cc, ma che risulta comunque accessibile alla maggior parte dei motociclisti. La moto infatti è snella tra le gambe e permette un ottimo controllo del mezzo.

Le pedane sono rialzate per favorire una posizione raccolta, mentre il manubrio largo garantisce un ottimo feeling nella guida sportiva, anche se una piega più bassa avrebbe accentuato ulteriormente la sportività del mezzo.

Frenata e sicurezza: ABS cornering opzionale

L’impianto frenante, sviluppato con ByBre, prevede una pinza radiale all’anteriore e un disco da 320 mm, garantendo spazi d’arresto ridotti e una sicurezza sconosciuta alla maggior parte delle rivali di categoria.

A rendere ancora più avanzato il comparto, la Stealth 125 offre di serie l'ABS e, come optional, il sistema ABS cornering efficace anche a moto inclinata: presente solo su pochissime 125 cc d'altissima gamma come la KTM Duke.

Fantic Stealth 125, la pinza freno ByBre

Esperienza di guida: agilità e precisione

Grazie a una perfetta centralizzazione delle masse, la Fantic Stealth 125 è incredibilmente agile nei cambi di direzione.

I componenti più pesanti, come il motore, il catalizzatore e il serbatoio (sviluppato in parte sotto la sella, come nelle superbike), sono posizionati in basso, garantendo un baricentro ottimale.

Le gomme di primo equipaggiamento, le Pirelli Diablo Rosso IV, sono tra le migliori disponibili per una 125 cc e contribuiscono a offrire un’eccellente tenuta di strada grazie alle sezioni generose: 110/70 all'anteriore e 150 al posteriore.

Prestazioni su strada

La Stealth 125 affronta le curve con una precisione inusuale per la categoria: la sensazione è quella di guidare una naked sportiva di cilindrata superiore.

Il mix tra peso contenuto, ciclistica evoluta e motore reattivo rende ogni curva un piacere, con una stabilità eccellente anche nelle pieghe più accentuate. Guarda qui sotto la prova in video.

La Fantic Stealth 125 è disponibile in due colorazioni accese, rosso e giallo, entrambe pensate per enfatizzarne l’anima sportiva.

Il prezzo di listino è di 5.490 euro, e ciò la posiziona tra le moto 125 cc più costose del segmento, superata solo dall’unica rivale diretta KTM Duke 125.

Tuttavia, la qualità costruttiva e la componentistica avanzata giustificano l’investimento per chi cerca una 125 sportiva senza compromessi e in grado di fornire livelli di sicurezza inarrivabili per la maggior parte delle ottavo di litro attuali.

Qual è la velocità massima della Fantic Stealth 125?

La velocità massima indicata è di circa 120 km/h, ma può variare leggermente in base alle condizioni della strada e alla postura del pilota.

Quali sono le caratteristiche principali della ciclistica della Stealth 125?

Il telaio misto con traliccio in acciaio e piastre di rinforzo in alluminio forgiato, insieme alla forcella rovesciata e al forcellone con capriata di rinforzo. I cerchi alleggeriti completano il quadro rendendola una delle 125 cc più sportive del mercato.

La Fantic Stealth 125 è adatta ai principianti?

Pur essendo una moto con un assetto sportivo, rimane accessibile anche ai meno esperti grazie alla leggerezza e alla facilità di gestione. Ma soprattutto alla sicurezza intrinseca di una moto piccola ma pensata come quelle grandi.

Fantic Stealth 125, il forcellone con capriata di irrigidimento

Quali concorrenti dirette ha la Fantic Stealth 125?

Le principali rivali sono la KTM Duke 125, la Yamaha MT-125 e la Aprilia Tuono 125, anche se la Stealth si distingue per il mix tra sportività e guida intuitiva.

Quanto pesa la Fantic Stealth 125?

Il peso a secco è di 129 kg, un valore che contribuisce alla sua grande agilità e facilità di manovra.

La Fantic Stealth 125 ha il ride-by-wire?

No, il sistema ride-by-wire non è presente, ma la moto offre regolazioni sulle leve del manubrio e dei pedali per una maggiore personalizzazione della guida.

La Fantic Stealth 125 è una delle proposte più affascinanti e avanzate del segmento 125 cc.

Con un design ispirato al mondo delle competizioni, una ciclistica raffinata e un motore con fasatura variabile, rappresenta una scelta ideale per chi cerca una moto sportiva senza compromessi, pur nel pieno rispetto dei limiti imposti alle ottavo di litro.

Scopri di più sul mondo Fantic sul sito ufficiale.

26/03/2025